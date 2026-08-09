Pentathlon
Pentathlon, Italia fuori dalla top ten nella staffetta mista degli Europei
Si chiudono gli Europei senior 2026 di pentathlon moderno, andati in scena ad Istanbul, in Turchia: nella staffetta mista l’Italia di Alice Rinaudo ed Alessandro Pavolini si classifica undicesima sulle tredici coppie al via nella gara vinta dall’Ungheria.
La staffetta mista, infatti, premia l’Ungheria, che si impone con 1444 punti, beffando in volata la Russia, seconda a quota 1442, a 2″, mentre completa il podio la Gran Bretagna, terza con 1432, a 12″. Più staccate tutte le altre coppie, con la Lituania quarta a quota 1412, a 32″.
Quinta piazza per la Bielorussia con 1402, a 42″, mentre è sesta la Germania, che brucia all’arrivo la Turchia, settima: entrambe le coppie chiudono a quota 1397, a 47″. Ottava posizione per la Polonia, con 1375 punti, a 1’09”, davanti all’Ucraina, nona con 1374, a 1’10”, mentre completa la top ten la Svizzera, decima a quota 1368, a 1’16”.
Undicesimo posto per l’Italia di Alice Rinaudo ed Alessandro Pavolini con 1363 punti, a 1’21”: gli azzurri sono dodicesimi nella scherma (212), poi risalgono col quarto posto agli ostacoli (315), ma sono noni nel nuoto (327), infine retrocedono nel laser run con l’11° tempo (509).