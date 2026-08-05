Pattinaggio di figura, si avvicina il Grand Prix Junior. Gli azzurrini convocati per la prima tappa

Ancora praticamente quindici giorni e si alzerà il sipario sulla nuova stagione 2026-2027 di pattinaggio di figura. Dal 20 al 22 agosto si disputerà infatti la prima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix che, nello specifico, si disputerà in Cina, precisamente in quel di Xi’An.

Si tratterà di un evento significativo anche per il ritorno dei giovani pattinatori russi e bielorussi, ormai reintegrati dalla Federazione Internazionale anche se in gara sotto bandiera neutrale (AIN). Sarà presente anche una piccola rappresentanza della Nazionale italiana, tra volti nuovi ed altri già conosciuti.

Nella specialità individuale maschile ad esempio sarà da tenere sotto stretta osservazione Davide Tomas, al debutto assoluto nella competizione itinerante e pronto a comportarsi fin da subito nel migliore dei modi in un ambiente altamente competitivo. In campo femminile sarà invece della partita Chiara Minighini, alla sua quinta partecipazione al Grand Prix.

Non ci saranno invece azzurri nelle coppie d’artistico, mentre nella danza i fari saranno puntati su Zoe Bianchi-Daniel Basile, l’anno scorso reduci da due prestazioni brillanti nel circuito, considerata la seconda posizione strappata a Baku e la terza in quel di Abu Dhabi.