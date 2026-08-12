Una meraviglia d’argento! L’Italia conclude al secondo posto la 4×100 stile libero femminile, al termine di una gara strepitosa da parte del quartetto composto da Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino ed Alessandra Mao. Polverizzato il record italiano, con le azzurre che hanno concluso con il crono di 3’33”19, batture solamente dai Paesi Bassi (3’31”89) e davanti alla Russia (3’33”69). Qui di seguito le parole delle azzurre a Rai Sport.

Chiara Tarantino: “Ho fatto la gara con la testa completamente staccata, solo di grinta, con la voglia di riscattarmi e di andare sul podio. Ce l’abbiamo fatta e ci ho sempre creduto in noi. Amo questa staffetta e speriamo davvero bene per il futuro.

Emma Virginia Menicucci: “Dovevo ritrovarmi. Non esisteva andarmene da questo Europeo con l’amaro in bocca dopo tutto l’anno che ci credevo in questa staffetta. Sono quattro notti che non dormo, perchè l’adrenalina era tantissima e oggi ho ripagato tutto. Ho ripercorso con la mente gli anni precedenti, ma ci abbiamo sempre creduto e questo è il risultato di un grande lavoro da parte di tutti. Questa medaglia è davvero il sogno di una vita”.

Alessandra Mao molto emozionata e di poche parole: “Sono davvero felice. Mi piace tanto gareggiare in questa staffetta”.

Sara Curtis; “Sono piena di dolori ma anche di tanta euforia. Quando abbiamo toccato e ho visto che eravamo seconde sono saltata più in alto che potevo. Sono contenta perché questa medaglia la volevo ed importantissima per la crescita di questa staffetta, una 4×100 forte e competitiva. In camera di chiamata ho cercato di caricarle il più possibile, perchè volevo questa medaglia ad ogni costo. C’è stata una splendida coesione. Volevamo lanciare un segno importante, perchè questa staffetta è cresciuta nel corso degli anni.

Un argento arrivato poco dopo il record del mondo nei 50 dorso: “Ho cercato per quanto difficile possa esserlo di metterlo un po’ da parte di concentrarmi al 100% sulla staffetta. Sono veramente contenta, abbiamo fatto anche il record italiano. Domani c’è la finale del 50 dorso e spero di riuscire ancora una volta di dare il meglio di me”.