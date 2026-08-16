Papa Leone XIV: “I Giochi del Mediterraneo siano profezia di pace e fratellanza”

Tra cinque giorni inizieranno i Giochi del Mediterraneo 2026, che si svolgeranno a Taranto: sarà la 20ma edizione della manifestazione, la quarta ospitata in Italia. Questa mattina, in occasione dell’Angelus, recitato dalla residenza estiva di Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha ricordato l’imminente evento.

Queste le parole del Santo Padre in vista della manifestazione: “Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto. Essi coinvolgeranno diversi Paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all’area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero“.

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ringrazia Papa Leone XIV per il pensiero rivolto all’imminente manifestazione: “Siamo orgogliosi dell’attenzione con cui Papa Leone XIV ha voluto omaggiare i Giochi del Mediterraneo e, più in generale, celebrare lo sport come strumento universale di dialogo e reciprocità. Dopo i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, il nostro Paese sarà ancora una volta al centro della scena internazionale“.

L‘impegno profuso per l’organizzazione della manifestazione: “Taranto accoglierà 8 Capi di Stato e le massime autorità dei 26 Paesi protagonisti della manifestazione, tra le quali il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Vice Presidente della Corte Costituzionale, Luca Antonini e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Siamo grati al Governo e a tutte le istituzioni che hanno permesso di poter realizzare questo progetto. Un segnale della centralità riconosciuta al nostro movimento, non solo come occasione di confronto agonistico, ma come fondamentale leva diplomatica e di crescita sociale. Saremo all’altezza della sfida“.