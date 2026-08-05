Paltrinieri ancora competitivo: “A volte perdi fiducia. Ho cercato di resistere, da un giorno all’altro mi adatto…”

Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km che ha animato la seconda giornata di gare agli Europei 2026 di nuoto di fondo. Dopo il quarto posto raggiunto ieri nella 10 km (l’unica distanza prevista anche alle Olimpiadi), il 31enne carpigiano è riuscito a leggere bene il finale nelle acque della Senna e si è meritato il gradino più basso del podio, alle spalle del tedesco Florian Wellbrock, capace di firmare la doppietta, e dell’ungherese David Betlehem.

Il Campione Olimpico di Rio 2016 sui 1500 metri in vasca ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Ieri avevo il 4 e sono arrivato quarto, oggi il 3 e sono arrivato terzo. Non crediamo nei numeri, ma nel dubbio… Gara durissima. In mezzo ho fatto sempre tanta fatica, sapevo di avere il finale forte, ho ripreso Velly, forse stavo riprendendo anche loro (i primi due classificati, n.d.r.). Non ci sono riuscito, ma sono molto contento“.

L’azzurro è tornato sulla prestazione di ieri, raffrontandola con quella odierna: “Ieri ho commesso errori da persona e da umano, più che da atleta. In alcuni momenti perdo un po’ di fiducia, perdo dei punti di riferimento che mi fanno rimanere aggrappato alla gara. Oggi ho cercato di resistere in mezzo e mi sono portato a casa un risultato migliore: sono contento che da un giorno all’altro riesco a fare questi adattamenti“.

L’ottimismo non manca a uno dei grandi fari del nuoto tricolore: “Me la posso ancora giocare, prima medaglia che prendo nella Senna. Loro due davanti a me sono grandi atleti che stanno facendo la storia, il fatto di essere lì con loro, in una stagione in cui nn mi sono sentito benissimo…. Stagione difficile, ma me la sono sempre giocata“.

La grandezza agonistica di Paltrinieri è fuori discussione: “Tutti quelli che mi vedono mi dicono che ero e sono il loro idolo. Quello che ho fatto ha alzato il livello di questo sport: ora è altissimo, da piscina. Ci sono persone che le fanno entrambe (acque libere e vasca, n.d.r.), io mi diverto ancora tanto“.

Si guarda anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: “Le risposte stanno arrivando. Ci sarà solo la 10 km, dove devo mettere a posto più cose: inizio a soffrire nel mezzo, ma devo essere cosciente di punti di forza e punti deboli. Ieri sono arrivato quarto e questa era praticamente un’Olimpiade (per tasso tecnico, n.d.r.)“.