Nuoto, tutti gli italiani in gara agli Europei 2026 giorno per giorno

Parigi si prepara ad accogliere la settimana più attesa degli Europei 2026 di nuoto. Dal 10 al 16 agosto, i riflettori saranno puntati sulla piscina francese, dove i protagonisti del panorama continentale si contenderanno medaglie e primati in una rassegna che promette sfide di altissimo livello.

L’Italia arriva all’appuntamento con una formazione numerosa e ambiziosa. La composizione della squadra azzurra è stata definita al termine del 62° Trofeo Settecolli IP – Internazionali di Nuoto, manifestazione che ha fornito alla Direzione Tecnica gli ultimi elementi necessari per completare le convocazioni sulla base dei criteri stabiliti e dei tempi limite federali.

Saranno 48 gli italiani in gara a Parigi, con un gruppo composto da 26 uomini e 22 donne. Si tratta della delegazione più consistente mai presentata dall’Italia in un Campionato europeo disputato all’estero. Per trovare un numero superiore bisogna tornare all’edizione di Roma 2022, quando gli azzurri erano 56.

Particolare attenzione è stata riservata alle gare dei 100 e 200 metri stile libero. Il regolamento ha infatti consentito alla nazionale di schierare quattro nuotatori per sesso in ciascuna delle due distanze individuali, aumentando così le possibilità di competere per risultati di rilievo.

Rimane invece da definire la presenza nei 1500 metri stile libero di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. Entrambi impegnati anche nel programma di nuoto in acque libere e proprio la gestione delle loro energie sarà decisiva per stabilire se prenderanno parte anche alla prova in piscina.

La Direzione Tecnica valuterà quindi le condizioni dei due azzurri al termine dell’impegno nel fondo. Le batterie dei 1500 metri sono fissate per il 13 agosto per Taddeucci e per il 14 agosto per Paltrinieri: soltanto a ridosso delle gare verrà presa la decisione definitiva sulla loro partecipazione.

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA AGLI EUROPEI 2026

Lunedì 10 agosto

Batterie (dalle ore 09:30)

400m misti uomini – Alberto Razzetti, Jacopo Borbotti

100m stile libero donne – Sara Curtis, Alessandra Mao, Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino

50m farfalla uomini – Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani, Michele Lamberti

200m dorso donne – Alessia Bianchi, Federica Toma

100m rana uomini – Simone Cerasuolo, Christian Mantegazza, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti

Staffetta 4x200m stile libero donne – Italia

Staffetta 4x200m stile libero uomini – Italia

800m stile libero donne – Simona Quadarella

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

50m farfalla uomini, semifinale (ore 18:30)

100m stile libero donne, semifinale (ore 18:37)

400m misti uomini, finale (ore 18:44)

200m dorso donne, semifinale (ore 18:55)

100m rana uomini, semifinale (ore 19:05)

Staffetta 4x200m stile libero donne, finale (ore 19:21)

Staffetta 4x200m stile libero uomini, finale (ore 19:34)

Martedì 11 agosto

Batterie (dalle ore 09:30)

50m farfalla donne – Elena Capretta, Costanza Cocconcelli, Silvia Di Pietro

100m stile libero uomini – Lorenzo Ballarati, Carlos D’Ambrosio, Manuel Frigo, Alessandro Miressi

100m rana donne – Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Chiara Della Corte, Benedetta Pilato

200m dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore

Staffetta 4x100m misti mista – Italia

800m stile libero uomini – Luca De Tullio, Matteo Diodato, Davide Marchello

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

200m dorso donne, finale (ore 18:30)

50m farfalla uomini, finale (ore 18:37)

100m stile libero donne, finale (ore 18:42)

100m rana uomini, finale (ore 18:48)

100m rana donne, semifinale (ore 18:54)

200m dorso uomini, semifinale (ore 19:03)

50m farfalla donne, semifinale (ore 19:27)

100m stile libero uomini, semifinale (ore 19:34)

800m stile libero donne, finale (ore 19:57)

Staffetta 4x100m misti mista, finale (ore 20:10)

Mercoledì 12 agosto

Batterie (dalle ore 09:30)

200m stile libero donne – Matilde Biagiotti, Alessandra Mao, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci

100m farfalla uomini – Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani, Alberto Razzetti

50m dorso donne – Costanza Cocconcelli, Sara Curtis, Federica Toma

200m rana uomini – Christian Mantegazza

400m misti donne – Giada Alzetta, Anna Pirovano

Staffetta 4x100m stile libero donne – Italia

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

200m stile libero donne, semifinale (ore 18:30)

200m dorso uomini, finale (ore 18:40)

50m farfalla donne, finale (ore 18:47)

100m stile libero uomini, finale (ore 18:52)

100m rana donne, finale (ore 18:58)

200m rana uomini, semifinale (ore 19:04)

50m dorso donne, semifinale (ore 19:28)

100m farfalla uomini, semifinale (ore 19:35)

400m misti donne, finale (ore 19:58)

800m stile libero uomini, finale (ore 20:07)

Staffetta 4x100m stile libero donne, finale (ore 20:20)

Giovedì 13 agosto

Batterie (dalle ore 09:30)

200m stile libero uomini – Jacopo Barbotti, Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Alessandro Ragaini

100m farfalla donne – Paola Borrelli, Costanza Cocconcelli, Anita Gastaldi

50m dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzari

200m rana donne – Lisa Angiolini, Anna Pirovano

Staffetta 4x100m stile libero uomini – Italia

1500m stile libero donne – Simona Quadarella, Ginevra Taddeucci

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

100m farfalla uomini, finale (ore 18:30)

50m dorso donne, finale (ore 18:36)

200m stile libero uomini, semifinale (ore 18:41)

100m farfalla donne, semifinale (ore 18:51)

50m dorso uomini, semifinale (ore 19:00)

200m rana donne, semifinale (ore 19:07)

200m rana uomini, finale (ore 19:31)

200m stile libero donne, finale (ore 19:38)

Staffetta 4x100m stile libero uomini, finale (ore 19:45)

Venerdì 14 agosto

Batterie (dalle ore 09:30)

50m stile libero donne – Elena Capretta, Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Emma Virginia Menicucci

50m rana uomini – Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti

100m dorso donne – Costanza Cocconcelli, Sara Curtis, Federica Toma

200m farfalla uomini – Federico Burdisso, Andrea Camozzi, Alberto Razzetti

200m misti donne – Chiara Della Corte, Anita Gastaldi, Anna Pirovano

Staffetta 4x100m stile libero mista – Italia

1500m stile libero uomini – Luca De Tullio, Matteo Diodato, Gregorio Paltrinieri

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

100m farfalla donne, finale (ore 18:30)

200m stile libero uomini, finale (ore 18:36)

200m rana donne, finale (ore 18:43)

100m dorso donne, semifinale (ore 18:50)

50m rana uomini, semifinale (ore 18:59)

50m stile libero donne, semifinale (ore 19:20)

200m farfalla uomini, semifinale (ore 19:27)

200m misti donne, semifinale (ore 19:37)

50m dorso uomini, finale (ore 19:54)

1500m stile libero donne, finale (ore 19:59)

Staffetta 4x100m stile libero mista, finale (ore 20:19)

Sabato 15 agosto

Batterie (dalle ore 09:30)

50m stile libero uomini – Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Giovanni Guatti

200m farfalla donne – Giada Alzetta, Paola Borrelli, Anita Gastaldi

100m dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzeri

50m rana donne – Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Benedetta Pilato

200m misti uomini – Jacopo Barbotti, Christian Mantegazza, Alberto Razzetti

Staffetta 4x200m stile libero mista – Italia

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

200m farfalla uomini, finale (ore 18:30)

50m stile libero donne, finale (ore 18:37)

50m rana uomini, finale (ore 18:42)

200m misti donne, finale (ore 18:47)

50m stile libero uomini, semifinale (ore 18:54)

50m rana donne, semifinale (ore 19:01)

1500m stile libero uomini, finale (ore 19:22)

200m farfalla donne, semifinale (ore 19:58)

200m misti uomini, semifinale (ore 20:08)

100m dorso donne, finale (ore 20:16)

100m dorso uomini, semifinale (ore 20:22)

Staffetta 4x200m stile libero mista, finale (ore 20:31)

Domenica 16 agosto

Batterie (dalle ore 09:30)

400m stile libero donne – Simona Quadarella, Bianca Nannucci

400m stile libero uomini – Luca De Tullio, Marco De Tullio, Davide Marchello, Alessandro Ragaini

Staffetta 4x100m misti donne – Italia

Staffetta 4x100m misti uomini – Italia

Finali (dalle ore 18:30)

50m stile libero uomini, finale (ore 18:30)

50m rana donne, finale (ore 18:35)

200m misti uomini, finale (ore 18:40)

200m farfalla donne, finale (ore 18:47)

100m dorso uomini, finale (ore 19:08)

400m stile libero donne, finale (ore 19:14)

400m stile libero uomini, finale (ore 19:23)

Staffetta 4x100m misti donne, finale (ore 19:48)

Staffetta 4x100m misti uomini, finale (ore 19:55)