Calendario Europei nuoto 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Dal 10 al 16 agosto ci sarà il piatto forte degli Europei 2026 degli sport acquatici di Parigi. La rassegna continentale della piscina in corsie terrà banco e i migliori interpreti del nuoto a livello europeo si sfideranno, cercando di superare i propri limiti.

L’Italia si presenta con una squadra ampia e competitiva, costruita sulla scia delle eccellenti indicazioni emerse dalla 62ª edizione del Trofeo Settecolli IP – Internazionali di Nuoto. Al termine della tradizionale rassegna romana, la Direzione Tecnica azzurra ha ufficializzato l’elenco dei convocati, definito sulla base dei criteri di selezione e dei tempi limite fissati dalla federazione.

Saranno 48 gli atleti chiamati a rappresentare l’Italia nella capitale francese: 26 uomini e 22 donne, una delegazione che conferma la profondità del movimento nazionale e che rappresenta la più numerosa mai schierata in un’edizione continentale disputata fuori dai confini italiani. Il primato assoluto resta quello di Roma 2022, quando gli azzurri furono 56.

Sul piano tecnico, la selezione prevede la partecipazione di quattro atleti per ciascun sesso esclusivamente nelle prove individuali dei 100 e dei 200 metri stile libero, sfruttando la possibilità offerta dal regolamento. Resta inoltre aperta la possibilità di inserire nei 1500 stile libero due dei principali simboli del nuoto azzurro, Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri, entrambi protagonisti anche nelle gare in acque libere in programma nella Senna dal 4 all’8 agosto. La decisione definitiva verrà assunta dalla Direzione Tecnica in funzione del loro impiego nel fondo e delle condizioni con cui arriveranno alle batterie dei 1500 metri, previste il 13 agosto per Taddeucci e il 14 agosto per Paltrinieri.

Gli Europei di nuoto di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto, godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD e RaiSport HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2026

Lunedì 10 agosto

9:30 batterie 400 misti maschili | 100 stile libero femminili | 50 farfalla maschili | 200 dorso femminili | 100 rana maschili | 4×200 stile libero femminile | 4×200 stile libero maschile | 800 stile libero femminili

18:30 semifinali 50 farfalla maschili | semifinali 100 stile libero femminili | finale 400 misti maschili | semifinali 200 dorso femminili | semifinali 100 rana maschili | finale 4×200 stile libero femminile | finale 4×200 stile libero maschile

Martedì 11 agosto

9:30 batterie 50 farfalla femminili | 100 stile libero maschili | 100 rana femminili | 200 dorso maschili | 4×100 mista mista | 800 stile libero maschili

18:30 finale 200 dorso femminili | finale 50 farfalla maschili | finale 100 stile libero femminili | finale 100 rana maschili | semifinali 100 rana femminili | semifinali 200 dorso maschili | semifinali 50 farfalla femminili | semifinali 100 stile libero maschili | finale 800 stile libero femminili | finale 4×100 mista mista

Mercoledì 12 agosto

9:30 batterie 200 stile libero femminili | 100 farfalla maschili | 50 dorso femminili | 200 rana maschili | 400 misti femminili | 4×100 stile libero femminile

18:30 semifinali 200 stile libero femminili | finale 200 dorso maschili | finale 50 farfalla femminili | finale 100 stile libero maschili | finale 100 rana femminili | semifinali 200 rana maschili | semifinali 50 dorso femminili | semifinali 100 farfalla maschili | finale 400 misti femminili | finale 800 stile libero maschili | finale 4×100 stile libero femminile

Giovedì 13 agosto

9:30 batterie 200 stile libero maschili | 100 farfalla femminili | 50 dorso maschili | 200 rana femminili | 4×100 stile libero maschile | 1500 stile libero femminili

18:30 finale 100 farfalla maschili | finale 50 dorso femminili | semifinali 200 stile libero maschili | semifinali 100 farfalla femminili | semifinali 50 dorso maschili | semifinali 200 rana femminili | finale 200 rana maschili | finale 200 stile libero femminili | finale 4×100 stile libero maschile

Venerdì 14 agosto

9:30 batterie 50 stile libero femminili | 50 rana maschili | 100 dorso femminili | 200 farfalla maschili | 200 misti femminili | 4×100 stile libero mista | 1500 stile libero maschili

18:30 finale 100 farfalla femminili | finale 200 stile libero maschili | finale 200 rana femminili | semifinali 100 dorso femminili | semifinali 50 rana maschili | semifinali 50 stile libero femminili | semifinali 200 farfalla maschili | semifinali 200 misti femminili | finale 50 dorso maschili | finale 1500 stile libero femminili | finale 4×100 stile libero mista

Sabato 15 agosto

9:30 batterie 50 stile libero maschili | 200 farfalla femminili | 100 dorso maschili | 50 rana femminili | 200 misti maschili | 4×200 stile libero mista

18:30 finale 200 farfalla maschili | finale 50 stile libero femminili | finale 50 rana maschili | finale 200 misti femminili | semifinali 50 stile libero maschili | semifinali 50 rana femminili | finale 1500 stile libero maschili | semifinali 200 farfalla femminili | semifinali 200 misti maschili | finale 100 dorso femminili | semifinali 100 dorso maschili | finale 4×200 stile libero mista

Domenica 16 agosto

9:30 batterie 400 stile libero femminili | 400 stile libero maschili | 4×100 mista femminile | 4×100 mista maschile

18:30 finale 50 stile libero maschili | finale 50 rana femminili | finale 200 misti maschili | finale 200 farfalla femminili | finale 100 dorso maschili | finale 400 stile libero femminili | finale 400 stile libero maschili | finale 4×100 mista femminile | finale 4×100 mista maschile

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport