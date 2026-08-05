Nuoto, Lisa Angiolini in evidenza ancora nei campionati italiani di categoria a Roma

La seconda giornata dei Campionati Italiani di Categoria Estivi 2026 ha assegnato i titoli dei 50 dorso, 100 farfalla, 200 stile libero e 200 rana nelle categorie Juniores, Cadetti e Seniores. Le finali, disputate su dieci corsie, hanno confermato l’elevato livello tecnico della manifestazione, con numerose gare decise da pochi centesimi.

Tra le sfide più combattute spicca la finale Seniores femminile dei 200 rana, dove Lisa Angiolini ha conquistato il suo secondo titolo individuale in 2’26”26, superando Sara Franceschi per appena due centesimi. Nella stessa specialità si sono imposti anche Marta Taddei tra le Cadette, Emma Crepaldi tra le Juniores, anch’essa autrice della doppietta dopo il successo nei 100 rana, Alessandro Fusco tra i Seniores, Andrea Dondoli tra i Cadetti e Gabriele Garzia tra gli Juniores.

Nei 100 farfalla, Helena Musetti ha dominato la prova Seniores femminile in 58”92, mentre tra gli uomini Edoardo Valsecchi ha centrato il bis dopo il successo nei 50 farfalla, vincendo in 52”14 davanti a Gianmarco Sansone. Tra le categorie giovanili si sono messi in evidenza Daniele Momoni, primo tra i Cadetti in 52”60, e Thomas Carapia, vincitore Juniores in 52”49 al termine di un duello risolto da appena tre centesimi con Francesco Ceolin.

Grande equilibrio anche nei 200 stile libero. Chiara Sama e Simone Spediacci hanno conquistato i titoli Seniores, mentre tra i Cadetti Filippo Bertoni ha completato la doppietta dopo il successo nei 400 stile libero, imponendosi in una finale che ha visto i primi tre racchiusi in soli 27 centesimi. Tra gli Juniores, Damiano Cappellazzo ha prevalso per tre centesimi su Francesco Volpe.

Nei 50 dorso si sono laureati campioni Martina Biasioli e Flavio Leoni tra i Seniores, Chiara Lamanna e Matteo Venini tra i Cadetti, Alice Paioletti e Gabriele Di Scola tra gli Juniores. Per Venini e Di Scola è arrivata la conferma dopo i successi ottenuti nei 200 dorso.

La giornata ha assegnato anche i titoli delle staffette 4×100 mista. Tra gli Juniores maschi successo del Team Veneto davanti a Nuoto Club Milano e Circolo Canottieri Aniene. Nella categoria Cadetti vittoria netta di In Sport Rane Rosse, mentre tra le Juniores femmine il titolo è andato alle Nuotatori Milanesi, davanti a Superba Nuoto e Aurelia Nuoto.