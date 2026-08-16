NASCAR, Logano trionfa a Richmond

Joey Logano festeggia a Richmond per la seconda volta in stagione nella NASCAR Cup Series. L’ex campione della serie si impone in Virginia per la terza volta in carriera riuscendo nel finale a regolare Chase Briscoe.

La Toyota Camry #19 Joe Gibbs Racing ha provato a più riprese a superare la Ford Mustang #22 Team Penske senza riuscire nel risultato sperato. Il portacolori del ‘Capitano’, scattato da metà schieramento, si è imposto dopo aver controllato 95 dei 400 giri previsti.

Austin Cindric (Penske Ford #2) e Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11) si sono attestati nell’ordine davanti a Chase Elliott (Hendrick Motorsport Chevrolet #9), Kyle Larson (Hendrick Chevrolet #5) e Christopher Bell (Gibbs Racing Toyota #20).

Si avvicina la ‘Chase’ che assegnerà il titolo. A due gare dalla fine, tra Loudon e Daytona, Briscoe, Elliott e Bell hanno matematicamente ottenuto un posto tra i migliori sedici al termine della regular season. Larson è provvisoriamente ottavo con 143 punti di scarto sulla sedicesima posizione.