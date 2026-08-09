Nadia Battocletti per difendere i titoli agli Europei: “Tranquillità e tenacia, una nuova avventura. Fragilità accolta”

Nadia Battocletti si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di atletica, che andranno in scena a Birmingham dal 10 al 16 agosto. L’azzurra sarà chiamata a difendere i titoli conquistati due anni fa a Roma sui 5000 e sui 10.000 metri, distanza in cui è anche argento olimpico e mondiale, da autentica principessa del mezzofondo:

La 26enne ha analizzato la situazione attraverso i canali federali: “Saranno due finali dirette, per fortuna. Sono serena, ho fatto tutto per arrivare pronta fisicamente e mentalmente. Ora c’è tranquillità, ma anche tanta tenacia. Presentarmi da campionessa europea è diverso da come sono arrivata due anni fa a Roma. Questi anni hanno per me cambiato tutto. Per me questa è anche una nuova avventura”.

La fuoriclasse trentina è tornata anche su quanto successo al Golden Gala lo scorso 4 giugno: “Non ero andata lì per fare quel risultato, ero andata per fare molto di più”. La sindrome influenzale l’aveva debilitata e i valori della ferritina erano scesi: “Per un mese papà-coach Giuliano è stato bravo a coordinare il mio team. Mi sono sentita coccolata, accolta per la mia fragilità in quel momento. Le chiodate sono tornate esattamente un mese dopo. Prima soltanto corsa, lavoro sulle basi“.

La nostra portacolori ha approfondito ulteriormente quel momento complicato, lasciato ormai alle spalle con un ultimo mese soddisfacente in termini di carico di lavoro: “In quel momento non riuscivo a fare neanche le ripetute, a tenere per 100 metri un ritmo da tre minuti al chilometro. A luglio ho svolto un lavoro molto più specifico in pista e forse quei valori significano che non è stato buttato”.