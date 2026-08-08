Moto3, Brian Uriarte è il più veloce nella FP2 di Silverstone davanti a Quiles, Bertelle chiude nella top10

Iniziano a definirsi in maniera più chiara i valori in pista nella classe più leggera. Brian Uriarte ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, ma gli spunti di interesse non sono mancati. Sul tracciato di Silverstone i piloti spagnoli hanno fatto la voce grossa, con il leader della classifica generale che ha davvero impressionato.

Il miglior tempo della sessione mattutina porta la firma dello spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) in 2:09.847 con 88 millesimi di vantaggio sul connazionale Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) che ha messo in scena una serie di giri spaventosi a livello di costanza. Terza posizione per un altro spagnolo, David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 156 millesimi, quarta per il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 262, mentre in quinta troviamo l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 372.

Sesta posizione per lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 414 millesimi, settima per il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 457, quindi ottava per il britannico Eddie O’Shea (Honda Gryd) a 645, nona per il primo degli italiani, Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 693 millesimi, mentre completa la top10 lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 776. Non va oltre la 18a posizione Guido Pini (Honda Leopard) a 1.269 dalla vetta, quindi 23° Leonardo Abruzzo (KTM CODE) a 1.989, mentre è 25° Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) a 2.858.

A questo punto tutta la concentrazione della classe più leggera passa alle qualifiche che scatteranno alle ore 14.45 italiane (le ore 13.45 locali) con la Q1 e andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani che prenderà il via alle ore 15.30.