Moto2, Celestino Vietti correrà con l’Aspar nel 2027

Arriva una notizia importante. A partire dalla prossima stagione sportiva Celestino Vietti correrà in Moto2 con il noto Team Aspar. L’annuncio è arrivato tramite una esclusiva lanciata da Rosalio Triolo di Sky Sport nella giornata di oggi, domenica 9 agosto, durante le gare dedicate al GP di Inghilterra, tappa valida per il Mondiale 2026 di MotoGP.

Non stiamo certamente parlando di un’avventura di poco conto per il nativo di Cirlè. Nel 2027 infatti il pilota italiano condividerà il box con il talento assoluto Maximo Quiles, spagnolo che sta conducendo una straordinaria cavalcata in Moto3, con l’obiettivo di vincere il titolo per poi fare il grande salto nella classe mediana.

Secondo quanto raccolto, l’accordo tra le parti sarebbe arrivato durante la pausa estiva. Il pilota, a seguito dell’occasione sfumata di passare in MotoGP, si è ritrovato davanti tre possibilità: rimanere nel team di appartenenza, SpeedRS, accasarsi in IntactGP oppure sposare la causa Aspar. Dopo una oculata riflessione, l’azzurro ha quindi fatto la sua scelta.

Per Vietti è un ritorno in sella della moto Kalex dopo ben due anni passati in sella alla Boscoscuro. L’accoppiata con Quiles potrebbe consentire ad entrambi di divenire i grandi protagonisti del prossimo Mondiale.