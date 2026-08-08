Melnikova e Listunova fuori dagli Europei di ginnastica artistica! La Croazia non concede i visti: cos’è successo e cosa cambia

Colpo di scena che farà discutere e che condizionerà inevitabilmente gli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile, che andranno in scena a Zagabria dal 13 al 16 agosto: la Croazia non ha concesso il visto a tre atlete della Nazionale Russa, che dunque non potranno recarsi nel Paese e partecipare alla rassegna continentale. Stiamo parlando di tre fuoriclasse, che avrebbero indubbiamente illuminato la competizione e che sarebbero state tra le grandi favorite per la conquista della medaglia.

Angelina Melnikova dovrà rimanere a casa. Sì, la Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale e una delle grandi stelle del panorama internazionale non avrà la possibilità di esibirsi agli Europei. La motivazione ufficiale è la seguente: “Finalità e condizioni del soggiorno previsto non valide“. Una spiegazione non molto precisa e che la Federazione Russa non ha accettato, dato che tutte le domande di visto per i 56 membri della delegazione (considerando anche gli uomini, che gareggeranno la settimana successiva) erano state presentate allo stesso momento e con lo stesso motivo agonistico.

La decisione non è stata presa da World Gymnastics o dalla Federazione Europea, ma è stata intrapresa lato amministrativo dalla macchina statale croata. Non indosseranno il body anche la quotatissima Viktoria Listunova (insieme a Melnikova fu la grande protagonista del trionfo con la squadra alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nonché Campionessa d’Europa all-around nel 2021) e la promettente Anna Kalmykova, dunque la Russia si presenterà nei fatti con una squadra B, che sulla carta non può essere competitiva per il prestigioso team event, dove l’Italia sarà chiamata a difendere i titoli conquistati nelle ultime due stagioni, sfidando a questo punto “solo” Gran Bretagna, Francia, Romania e Germania.

Nel comunicato della Federazione Russa si legge: “Consideriamo il rifiuto del visto d’ingresso uno strumento efficace per privare i migliori atleti russi della possibilità di partecipare al torneo di qualificazione”, si legge nel comunicato. “Questo episodio rischia di creare un pericoloso precedente in cui le decisioni amministrative possono influire direttamente sulla composizione delle squadre partecipanti e, in ultima analisi, sugli stessi tornei di qualificazione”.

Sono già state informate la Federazione Mondiale a la UEG, chiedendo di risolvere la situazione, quando mancano ormai solo cinque giorni alle qualificazioni. Il CIO ha annullato la sospensione alla Russia da poche settimane (era stato imposto a causa del conflitto bellico) e che la partecipazione è prevista da regolamento, senza inno e bandiera. La non concessione dei visti, però, va oltre la parte sportiva. Melnikova era la grande favorita per il titolo sul giro completo e anche tra trave e corpo libero avrebbe puntato in alto, Listunova sarebbe stata tra le pretendenti a diverse podi: la loro assenza rimescolerà tantissimo le carte. Ricordiamo che Manila Esposito ha vinto le ultimi due edizioni nell’all-around.