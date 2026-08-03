Medvedev si espone su Sinner: “Non é facile quando si vince”

I forfait di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner impoveriscono il torneo ATP Masters 1000 di Montreal, in Canada, scattato ieri e subito rallentato dalla pioggia: a Tennis World Italia ha parlato il russo Daniil Medvedev, il quale ha commentato le loro assenze nel torneo canadese.

Il russo difende la scelta di Sinner: “È comprensibile, non è facile quando si vince, e posso capirlo. Quando si disputano tornei per tanto tempo consecutivamente e si è appena conquistato Wimbledon, si ha pochissimo tempo a disposizione. Il suo obiettivo principale sono gli US Open e ha fatto questa scelta per prepararsi nel modo migliore“.

L’età costringe Djokovic a fare delle scelte: “Ha 39 anni e anche l’età comincia a farsi sentire. Bisogna scegliere con attenzione i tornei in cui si può rendere al meglio. Ho visto che ha intenzione di giocare a Cincinnati, ed è già una buona cosa. Pensavo che sarebbe andato direttamente agli US Open“.

I problemi fisici impongono cautela ad Alcaraz: “Ha un infortunio al polso, ha già saltato due tornei del Grand Slam e tanto altro. Ognuno, quindi, ha la propria situazione e le proprie motivazioni, ma il torneo rimane comunque di altissimo livello. Spero che vinca il migliore“.