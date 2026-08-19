Max Verstappen: “Sarà un evento speciale a Zandvoort, vogliamo far bene in quest’ultima volta in Olanda”

La F1 riparte da Zandvoort dopo la pausa estiva e Max Verstappen si prepara a vivere un fine settimana dal sapore particolare. Il GP d’Olanda sarà infatti l’ultima apparizione della Formula 1 sul circuito olandese e il pilota della Red Bull vuole lasciare un ricordo positivo davanti al proprio pubblico.

Verstappen arriva all’appuntamento di casa con tre podi ottenuti nelle ultime quattro gare e con la volontà di confermare la crescita sul piano dei risultati. L’olandese ha raccontato di aver sfruttato la pausa per recuperare energie, ma ora è pronto a tornare al lavoro in pista.

“Abbiamo avuto l’opportunità di staccare e ricaricarci, quindi sono impaziente di tornare a correre“, ha spiegato il quattro volte campione del mondo, evidenziando poi il valore dell’evento: “Sarà un weekend speciale perché sarà l’ultima gara a Zandvoort. Ho tanti ricordi legati a questo circuito e poter gareggiare qui davanti ai tifosi olandesi è sempre stato un grande privilegio“.

Anche il casco scelto per l’occasione avrà un significato preciso. Verstappen ha optato per una livrea ispirata alle ceramiche di Delft, caratterizzate dal tradizionale colore blu. Un dettaglio pensato soprattutto per celebrare il legame con il pubblico: “Ho voluto qualcosa di diverso per questa ultima gara e il design rappresenta anche un ringraziamento ai tifosi per il sostegno ricevuto negli anni. Spero di poterli rendere orgogliosi“.