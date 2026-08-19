F1, Toto Wolff sulla Mercedes: “Abbiamo perso dei punti, ma abbiamo del potenziale tecnico da sviluppare”

La pausa della F1 sta volgendo al termine. L’obiettivo delle scuderie e dei piloti si sta rivolgendo verso i Paesi Bassi, in particolare verso Zandvoort, dove domenica 23 agosto riprenderà il Mondiale 2026 del circus più ambito e prestigioso del motorsport.

La Mercedes è davanti sia nella classifica costruttori sia in quella piloti, grazie a Kimi Antonelli, ma il team principal Toto Wolff non sembra essere pienamente soddisfatto di quanto si è visto nella prima parte del campionato, soprattutto nella coda di questo blocco iniziale.

Questo il punto di vista del manager austriaco in una chiacchierata con i giornalisti verso il GP d’Olanda: “Abbiamo lasciato dei punti sul tavolo – riporta Motorsport -, i nostri rivali hanno ridotto il divario nelle prestazioni e siamo consapevoli che la seconda metà dell’anno ci richiederà un impegno maggiore rispetto alla prima parte della stagione”.

“I campionati – costruttori (72 punti di vantaggio su Ferrari) e piloti (Antonelli veleggia a +50 su Lewis Hamilton) – saranno decisi dall’esecuzione e dal ritmo di sviluppo che riusciremo a portare alla vettura nelle prossime 12 gare. Pur essendo leggermente indietro con gli aggiornamenti rispetto ai nostri rivali, abbiamo ancora del potenziale tecnico da sbloccare e un piano di sviluppo chiaro per riuscirci”.

Infine sul Gran Premio in arrivo: “Zandvoort è stata una sfida unica sin dal suo ritorno nel calendario di F1. È una pista difficile da padroneggiare, i tifosi creano un’atmosfera incredibile ed è diventata una gara che team e piloti attendono con impazienza”.