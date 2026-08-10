Massimo Rivola predica calma: “Mi aspetto una reazione dalla Ducati”

Aprilia chiude in maniera trionfale il 12° appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP a Silverstone, in Gran Bretagna. La casa di Noale piazza tre piloti sul podio sia nella Sprint Race sia nel Gran Premio, confermando una crescita che ha ormai portato il team a giocarsi concretamente il titolo iridato.

A sorridere è anche la classifica del campionato, con Jorge Martin al comando e Marco Bezzecchi in seconda posizione. Un dominio Aprilia che, però, secondo il CEO di Aprilia Racing Massimo Rivola non deve spingere a facili conclusioni. L’amministratore delegato della squadra italiana si aspetta infatti una reazione da parte di Ducati, soprattutto dopo le novità tecniche introdotte dalla Casa di Noale nel fine settimana britannico.

“Secondo me la situazione è bellissima – le parole di Rivola ai microfoni di Sky – ci sono due brand italiani che si giocheranno il Mondiale fino all’ultima gara con tanti piloti“.

Rivola guarda dunque con entusiasmo alla sfida tra le due Case italiane, ma allo stesso tempo invita a mantenere alta la guardia. Aprilia ha portato a Silverstone alcuni aggiornamenti importanti e il manager si aspetta che anche Ducati possa rispondere sul piano tecnico.

“Noi qui abbiamo portato pezzi nuovi e mi aspetto che Ducati farà altrettanto – ha aggiunto Rivola – vogliamo tutti questo campionato iconico dal momento che queste sono le moto più veloci della storia delle due ruote, i 300 cavalli non li vedremo più“.

La sfida per il Mondiale 2026 entra così in una fase decisiva. Aprilia può contare su una formazione competitiva e su una classifica che, al momento, premia il lavoro della squadra di Noale. Ma Rivola sa bene che Ducati non resterà a guardare: il confronto tra i due marchi italiani è destinato a proseguire fino alle ultime gare della stagione.