Mantegazza ancora distante dal podio dei 200 rana. Vince il 18enne Nowacki

Sventola la bandiera della Gran Bretagna sul gradino più alto del podio dei 200 rana maschili agli Europei di Parigi. Il diciottenne Filip Nowacki si regala la prima gioia continentale della sua carriera, chiudendo con il tempo di 2’07”70, battendo di solo otto centesimi l’olandese Caspar Corbeau (2’07”78). Sesta posizione per Christian Mantegazza, autore di una buona gara (2’09”83) e che può ritenersi soddisfatto della sua prestazione.

Una progressione inarrestabile nei secondi cento quella di Nowacky, che era passato sesto a metà gara. Il britannico ha cominciato la sua rimonta ed è riuscito a rimontare Corbeau, resistendo poi negli ultimi metri. Alle spalle dei due rivali ha chiuso decisamente distante l’austriaco Luca Mladenovic con il tempo di 2’08”91.

Quarto posto per il russo Kirill Prigoda (2’09”14), che ha preceduto il britannico Gregory Butler (2’09”45) e proprio Christian Mantegazza (2’09”83). A completare la classifica ci sono l’irlandese Jack Kelly (2’10”58) ed il tedesco Lukas Matzerath (2’10”67).

Una buona gara quella di Mantegazza, che è rimasto un po’ guardingo in avvio. Il passaggio ai 100 è stato di 1’02”32, con il lombardo che ha poi avuto una buona progressione nel finale, soprattutto nell’ultimo cinquanta.