Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi si impongono in doppio a Montreal: battuti Khachanov/Rublev

Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti si riscattano dalle sconfitte in singolare e superano il primo ostacolo nel torneo di doppio dell’ATP Masters 1000 di Montreal. La coppia azzurra si è imposta sui russi Karen Khachanov e Andrey Rublev al termine di una sfida combattuta, chiusa con il punteggio di 6-1, 3-6, 10-6 dopo poco più di un’ora di gioco.

L’avvio è di marca italiana. Arnaldi e Musetti entrano in campo con grande intensità, mostrando immediatamente ottimi automatismi sia al servizio sia in risposta. Gli azzurri approfittano delle incertezze degli avversari, che commettono diversi errori gratuiti, e riescono a mettere rapidamente la partita sui binari giusti. Due break consentono alla coppia italiana di prendere il largo e di gestire senza particolari difficoltà il vantaggio. Khachanov e Rublev non riescono a reagire e il primo set si chiude in appena pochi minuti con un netto 6-1.

Nel secondo parziale, però, la sfida cambia volto. I russi alzano il ritmo e aumentano sensibilmente la qualità del proprio tennis, trovando maggiore continuità al servizio e maggiore efficacia negli scambi. La loro intesa, già consolidata, permette a Khachanov e Rublev di prendere progressivamente il controllo del gioco. Arnaldi e Musetti faticano soprattutto in risposta e, a metà set, subiscono il break che indirizza definitivamente il parziale. Gli azzurri provano a rimanere agganciati, ma non riescono a recuperare lo svantaggio. I russi chiudono così sul 6-3 e riportano l’incontro in equilibrio.

Si arriva quindi al match tie-break, decisivo per stabilire la coppia vincitrice. Arnaldi e Musetti ritrovano concentrazione e aggressività, limitando gli errori e cercando con maggiore convinzione la soluzione a rete. La fase iniziale è caratterizzata da un sostanziale equilibrio, ma con il passare dei punti gli italiani riescono a costruire un piccolo margine. È l’allungo che fa la differenza: gli azzurri mantengono il sangue freddo nei momenti decisivi e, grazie anche a una serie di ottime giocate di volo, chiudono il tie-break sul 10-6.

I tennisti nostrani conquistano così l’accesso agli ottavi di finale. Nel prossimo turno ad attenderli ci sarà la coppia formata dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard, un altro ostacolo impegnativo sul cammino degli azzurri.