Longo Borghini sul podio al Tour de France: “Uno dei momenti più belli della carriera. Ho forato nel finale…”

Elisa Longo Borghini ha conquistato il terzo posto in classifica generale al Tour de France 2026 e ha così ottenuto il miglior risultato della propria carriera nella corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. La 34enne piemontese ha scalato una posizione nell’ultima frazione, che prevedeva la quadrupla ascesa al Col d’Eze, ed è così riuscita a meritarsi il gradino più basso del podio a Nizza.

La due volte vincitrice del Giro d’Italia (2024 e 2025), nonché trionfatrice alla Parigi-Roubaix 2022 e al Giro delle Fiandre in due occasioni, ha fatto festa in terra transalpina, dove l’olandese Demi Vollering si è tinta di giallo. La campionessa italiana, in forza alla UAE Team L’IMAD, ha confermato ancora una volta tutto il suo talento e la capacità di essere competitiva in ogni situazione.

Elisa Longo Borghini ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di WielerFlits: “È uno dei momenti più belli di tutta la mia carriera. È incredibile essere qui sul podio. Ora però voglio solo tornare a casa, vedere i miei amici, la mia famiglia e passare una settimana sul divano…”.

Una foratura avrebbe potuto spezzare i sogni dell’azzurra: “Ho forato negli ultimi chilometri, ma questa è stata l’unica sfortuna di quest’anno. Rispetto alle altre volte, non è andata poi così male. Ho dovuto dire a Paula (Blasi, sua compagna di squadra, poi seconda all’arrivo, n.d.r.) di non spingere troppo in salita, facevo fatica e di sicuro in salita non riuscivo a tenere il passo di Vollering e Niewiadoma. Quindi, alla fine mi sono concentrata su Antonia Niedermaier per ottenere il miglior risultato possibile in classifica generale e mi sono assicurata che non attaccasse”.