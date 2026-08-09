Demi Vollering vince il Tour de France: “Volevo arrivare da sola, non vinciamo per gli episodi”

Demi Vollering ha vinto il Tour de France femminile 2026, dettando legge nella nona tappa e respingendo così il tentativo d’assalto della polacca Kasia Niewiadoma, attardati di solo otto secondi alla vigilia della prova odierna. Attacco sull’ultima salita al Col d’Eze e trionfo in solitaria a Nizza, per meritarsi il secondo sigillo in terra transalpina dopo quello di tre anni fa.

La 29enne olandese ha espresso la propria soddisfazione al termine della corsa: “Volevo attaccare e arrivare da sola. Mentre salivamo, ho detto a Nieiwiadoma che per me non c’era problema se rientravano altre da dietro e ho cercato di farla lavorare un po’ di più. Io comunque volevo chiarire che non stavamo vincendo il Tour grazie a quello che è successo ieri”.

La maglia gialla si riferisce all’episodio accaduto ieri, sfociato in un attacco di Niewiadoma a Gèry, compagna di squadra di Vollering: “Ho pensato alla mia squadra. Ho pensato a Célia, che ha avuto una notte molto difficile. Ho pensato anche a tutte le persone che mi sostengono, compresi i ragazzi di Specialized che hanno lavorato alla nuova bici e che è il mezzo migliore, sia in salita che in discesa”.

La vincitrice del Giro d’Italia 2026 ha poi proseguito: “È incredibile pensare alle persone che ho intorno. Vincere indossando la Maglia Gialla non è l’unico sogno che sono orgogliosa di aver coronato, lo è anche vivere questa vita e lavorare insieme a persone che hanno tanta passione”.