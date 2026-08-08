Alessia Succo in finale ai Mondiali U20! Danza tra le barriere delle grandi, personale avvicinato sui 100 ostacoli

Alessia Succo si è qualificata alla finale dei 100 ostacoli ai Mondiali U20 di atletica, in corso di svolgimento nel sempre iconico impianto di Hayward Field a Eugene (Oregon, USA). Una delle grandi promesse dell’intero movimento tricolore, ha staccato con convinzione il pass per l’atto conclusivo e ha tutte le carte in regola per essere protagonista nella lotta per le medaglie, forte anche del terzo accredito stagionale tra le partenti.

La 17enne piemontese ha concluso al terzo posto la propria semifinale con il crono di 13.17 (0,9 m/s di vento a favore): alto tempo di reazione (0.161), ma poi l’azzurra ha ben recuperato tra le barriere, pur non risultando impeccabile in un paio di passaggi, ed è riuscita a superare il turno in maniera agile, tagliando il traguardo alle spalle della tedesca Daryl Ndasi (13.10) e della statunitense Tori Goodson (13.16), staccando di forza la svizzera Sereina Liem (13.32) e la giamaicana Akeelah Bell (13.52).

La primatista europea under 18 con le barriere da 76 cm (12.86 a Bressanone lo scorso 31 maggio) si è presentata negli USA dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei U18, dove era la grande favorita della vigilia, ma sbagliò completamente la partenza e dovette accontentarsi della seconda piazza in quel di Rieti con il crono di 13.14. Ricordiamo che in questo contesto ci si cimenta con gli ostacoli da 84 cm (quelli impiegati anche tra le seniores), l’azzurra si è fermata a tre centesimi dal proprio record italiano U20.

La giamaicana Tiana Marshall ha vinto la prima semifinale (13.02, 0,1 m/s di vento a favore) e si è qualificata alla finale insieme alla svizzera Jil Sanchez (13.07) e alla statunitense Madeline Cooper (13.14), mentre Veronica Cioccoloni ha terminato in ottava piazza (13.77). Dalla seconda semifinale sono state promosse la sudafricana Tumi Ramokgopa (13.02, con 0,5 m/s di brezza alle spalle), la slovena Hana Sekne (13.18) e la slovacca Laura Frlickova (13.22).