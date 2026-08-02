LIVE Tuffi, Europei 2026 in DIRETTA: iniziano i preliminari del metro femminile, attesa per Pellacani e Pizzini

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12.31 Stesso tuffo per la danese Valore che parte con 43.20, mentre la svizzera Heimberg esegue un buon uno e mezzo rovesciato carpiato da 50.40 punti.

12.30 L’inglese Bent-Ashmeil esegue un buon uno e mezzo rovesciato carpiato che le da 51.60 punti.

12.30 Iniziano i preliminari con l’uno e mezzo rovesciato carpiato di Foerster che ottiene subito 45.60 punti.

12.27 Nel corso dei primi due round di questa gara, vedremo dei tuffi più semplici rispetto ai successivi e soprattutto ripetuti dalle diverse partecipanti della gara.

12.26 Staremo insieme per quasi due ore, per poi ritrovarci alle 19.00 con il sincro misto appena citato. Manca pochissimo all’inizio dei preliminari del metro femminile.

12.23 Doppio impegno oggi per la nostra Pellacani che oltre il metro femminile disputerà più tardi la finale del sincro misto dai tre metri insieme a Matteo Santoro.

12.20 Ancora dieci minuti prima dell’inizio della gara, la tuffatrice che aprire le danze sarà la rumena Foerster.

12.18 La gara sarà composta da cinque turni, in ognuno dei quali le partecipanti eseguiranno un tuffo a testa.

12.15 Le azzurre punteranno alle prime dodici posizioni in classifica per accedere alla finale che verrà disputata proprio questa sera. Per Pellacani la qualificazione dovrebbe essere di facile portata, speriamo che anche Pizzini riesca a farne parte.

12.13 Questa la startlist completa della gara di oggi, con la turca Bellissima Aydin che ha dato forfait primo dell’inizio:

Amelie-Enya Foerster – Romania Desharne Bent-Ashmeil – Gran Bretagna Laura Venetia Grimm-Katbo Valore – Danimarca Michelle Luisa Heimberg – Svizzera Elna Widerstrom – Svezia Kaja Skrzek – Polonia Tereza Jelinkova – Cechia Aliaksandra Puz – Atleti Neutrali A Diana Karnafel – Ucraina Manou Meulebeek – Paesi Bassi Kristina Aidarova – Atleti Neutrali B Belissima Aydin – Turchia Odessa Kack – Finlandia Aryna Papova – Atleti Neutrali A Uliana Kliueva – Atleti Neutrali B Iva Ereminova – Bulgaria Nais Gillet – Francia Chiara Pellacani – Italia Oona Abbema – Paesi Bassi Ece Sevval Erzincan – Turchia Andrea Spendolini Siriex – Gran Bretagna Amelie Bayol – Francia Patricia Kun – Ungheria Aleksandra Bibikina – Armenia Elisa Pizzini – Italia Tekle Sharia – Georgia Yelyzaveta Diadiuk – Ucraina Hanna Ekdahl – Svezia Lena Corona Hentschel – Germania Caroline Kupka – Norvegia

12.10 Buongiorno amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio del programma dei tuffi che partirà con i preliminari dal metro femminile dal trampolino.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi a Parigi. Dopo due giornate che hanno già assegnato i primi tre titoli continentali, gli Europei di tuffi di Parigi proseguono con un’altra doppia sessione che può regalare grandi soddisfazioni all’Italia. Il programma di domenica 2 agosto prevede alle 12.30 i preliminari del trampolino da un metro femminile, mentre dalle 19.00 saranno assegnate le medaglie nel sincro misto dai tre metri e nella prova individuale dal trampolino da un metro femminile. In entrambe le finali gli azzurri si presenteranno con ambizioni importanti, trascinati soprattutto da Chiara Pellacani, chiamata a disputare due gare nel giro di poche decine di minuti, e dalla coppia formata con Matteo Santoro, campioni del mondo in carica nel sincro misto.

I riflettori saranno inevitabilmente puntati su Chiara Pellacani, autentica leader della spedizione italiana. La romana sarà impegnata in entrambe le finali di giornata, a partire dal sincro misto dai 3 metri, dove farà coppia con Matteo Santoro. I due arrivano a Parigi con il prestigioso status di campioni del mondo in carica, un biglietto da visita che li colloca automaticamente tra i grandi favoriti per la conquista dell’oro continentale. La coppia azzurra ha ormai costruito negli anni un’intesa praticamente perfetta, frutto di una sincronizzazione tecnica di altissimo livello e di una notevole continuità nelle prestazioni internazionali. Gli avversari non mancheranno: la Gran Bretagna si affiderà a Ben Cutmore e Andrea Spendolini Siriex, la Germania schiererà Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel, mentre particolare attenzione meriteranno anche gli atleti neutrali Ilia Molchanov ed Elizaveta Kuzina, oltre all’Ucraina e alla Francia. L’Italia, tuttavia, parte con tutte le credenziali per puntare al gradino più alto del podio.

Con ogni probabilità, visto che le qualificazioni sono al mattino, Chiara Pellacani tornerà immediatamente sul trampolino per affrontare la finale del metro, specialità nella quale è chiamata a confermare il proprio ruolo di riferimento europeo. La romana, bronzo mondiale in carica sia dal metro sia dai tre metri, insegue una doppietta individuale mai riuscita in carriera e considera proprio questa gara una delle migliori occasioni per conquistare il titolo. Il cammino inizierà appunto dai preliminari del mattino, nei quali saranno impegnate anche Elisa Pizzini, altra azzurra in gara. L’obiettivo sarà ovviamente quello di conquistare l’accesso alla finale senza particolari difficoltà, cercando al tempo stesso di acquisire fiducia in vista della sessione decisiva della serata.

La concorrenza si annuncia particolarmente qualificata. Tra le principali candidate al podio figurano la svizzera Michelle Luisa Heimberg, atleta di grande esperienza internazionale, la britannica Andrea Spendolini Siriex, impegnata anche nel sincro misto, la tedesca Lena Corona Hentschel, oltre alle atlete neutrali Aliaksandra Puz e Uliana Kliueva, tradizionalmente molto competitive nelle prove dal trampolino. Da seguire anche la polacca Kaja Skrzek, la francese Amelie Bayol e l’ucraina Yelyzaveta Diadiuk, pronte a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Per Elisa Pizzini la qualificazione rappresenterà invece un’importante occasione per confrontarsi con il massimo livello europeo e cercare un piazzamento di prestigio in una gara dal tasso tecnico particolarmente elevato.

La giornata rappresenterà anche un banco di prova significativo per Matteo Santoro, reduce dalla inattesa eliminazione di ieri nel trampolino 3 metri, sempre più chiamato ad assumersi responsabilità da protagonista assoluto della squadra italiana. Se il sincro misto resta la specialità nella quale lui e Pellacani partono con i favori del pronostico, il romano guarda già anche alle successive gare individuali, nelle quali sarà chiamato a confermare la definitiva maturazione mostrata nel corso dell’ultima stagione. Dopo il brillante avvio della rassegna continentale, l’Italia punta dunque a vivere una domenica da protagonista. Il sincro misto dai 3 metri rappresenta probabilmente la carta da oro più importante per l’Italia (che ha già avuto modo di salire sul gradino più alto del podio) mentre Chiara Pellacani proverà a confermare il proprio status di regina del trampolino anche nella prova individuale da un metro, aprendo nel migliore dei modi una settimana che potrebbe consacrarla come la grande protagonista degli Europei di Parigi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi a Parigi: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Alle 12.30 scatteranno i preliminari della gara del metro femminile, alle 19.00 si assegnano le medaglie prima del sincro misto da 3 metri e poi del metro femminile. Buon divertimento!