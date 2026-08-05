Etinosa Oliha verso la sfida mondiale IBF: “Occasione che attendo da tutta la vita. Può essere un nuovo inizio”

Etinosa Oliha si prepara alla sfida che vale il titolo mondiale IBF dei pesi medi, ed a pochi giorni dal match ha affidato le proprie sensazioni al sito ufficiale di Agon Sports: il pugile ed il maestro Davide Greguoldo sono già a Dublino, sede dell’incontro di sabato prossimo.

Il pugile combatterà alla 3Arena, dove sono annunciati più di quattordicimila tifosi, quasi tutti per il suo avversario, Aaron McKenna: “Ho lavorato tutta la vita per questo. Aaron è un buon pugile e lo rispetto, ma credo in me e nelle mie capacità. Vengo in Irlanda per vincere e portare a casa il titolo IBF“.

Oliha conosce l’importanza dell’incontro: “Sarebbe il risultato di anni di sacrifici, duro lavoro e disciplina. Allo stesso tempo, sarebbe solo l’inizio di un nuovo capitolo. Diventare campione del mondo cambierebbe la mia vita e dimostrerebbe che con la fiducia, la dedizione e la perseveranza, tutto è possibile“.