Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Boxe

Etinosa Oliha verso la sfida mondiale IBF: “Occasione che attendo da tutta la vita. Può essere un nuovo inizio”

Pubblicato

24 secondi fa

il

Per approfondire:
Etinosa Oliha
Etinosa Oliha / IPA Sport

Etinosa Oliha si prepara alla sfida che vale il titolo mondiale IBF dei pesi medi, ed a pochi giorni dal match ha affidato le proprie sensazioni al sito ufficiale di Agon Sports: il pugile ed il maestro Davide Greguoldo sono già a Dublino, sede dell’incontro di sabato prossimo.

Il pugile combatterà alla 3Arena, dove sono annunciati più di quattordicimila tifosi, quasi tutti per il suo avversario, Aaron McKenna:Ho lavorato tutta la vita per questo. Aaron è un buon pugile e lo rispetto, ma credo in me e nelle mie capacità. Vengo in Irlanda per vincere e portare a casa il titolo IBF“.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Oliha conosce l’importanza dell’incontro: “Sarebbe il risultato di anni di sacrifici, duro lavoro e disciplina. Allo stesso tempo, sarebbe solo l’inizio di un nuovo capitolo. Diventare campione del mondo cambierebbe la mia vita e dimostrerebbe che con la fiducia, la dedizione e la perseveranza, tutto è possibile“.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità