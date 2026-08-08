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LIVE Giro di Polonia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Barré a Bukowina Tatrzańska. Scaroni nuovo leader della generale
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16:40 Termina qui la DIRETTA LIVE della sesta e penultima tappa del Giro di Polonia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.
16:39La Top 10 della classifica generale
1 SCARONI Christian XDS Astana Team 24:19:02
2 BARRÉ Louis Team Visma | Lease a Bike 0:03
3 LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike 0:05
4 BRENNER Marco Tudor Pro Cycling Team 0:11
5 CHRISTEN Jan UAE Team Emirates – XRG 0:23
6 FISHER-BLACK Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 0:28
7 LAPEIRA Paul Decathlon CMA CGM Team ,,
8 KRON Andreas Uno-X Mobility 0:32
9 SOBRERO Matteo Lidl – Trek ,,
10 ROMEO Iván Movistar Team 0:33
16:38 La Top 10 dell’ordine di arrivo
1 BARRÉ Louis Team Visma | Lease a Bike 3:09:03
2 SCARONI Christian XDS Astana Team 0:10
3 BRENNER Marco Tudor Pro Cycling Team 0:10
4 DVERSNES LAVIK Fredrik Uno-X Mobility 0:10
5 LAURANCE Axel Netcompany INEOS 0:10
6 LAPEIRA Paul Decathlon CMA CGM Team 0:10
7 SCHACHMANN Maximilian Soudal Quick-Step 0:10
8 FISHER-BLACK Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 0:10
9 KRON Andreas Uno-X Mobility 0:10
10 ROMEO Iván Movistar Team 0:10
16:37 Il francese Louis Barré del Team Visma | Lease a Bike, al primo successo da professionista, vince la sesta tappa del Giro di Polonia davanti a Christian Scaroni e a Marco Brenner. Il corridore della XDS Astana Team è il nuovo leader della generale.
16:34 Christian Scaroni, grazie agli abbuoni e ai secondi guadagnati nel finale, conquista la maglia gialla ed è il nuovo leader della classifica generale.
16:32 Marco Brenner della Tudor Pro Cycling Team è terzo.
16:31 Christian Scaroni vince la volata del gruppo ed è secondo.
16:29 Louis Barré taglia il traguardo a braccia alzate.
16:27 Tenta l’allungo Bettiol e guadagna qualche metro.
16:26 Ultimo chilometro per il fuggitivo.
16:26 Lemmen annulla però anche la nuova azione.
16:25 Si Susseguono gli scatti in testa. Prova l’azione Kron che si porta dietro un drappello di corridori.
16:23 Il vantaggio di Barré sui fuggitivi è di 29”.
16:20 Il gruppo rosicchia parte dello svantaggio nei confronti del fuggitivo.
16:17 Kelderman e Lemmen stoppano i diversi tentativi di attacco nel gruppo.
16:14 Si susseguono gli scatti in testa al gruppo. L’andatura però non è continua e Barré continua a guadagnare.
16.12 Il francese ha riguadagnato terreno e ora vanta 25” di margine.
16:10 Louis Barré del Team Visma | Lease a Bike parte al contrattacco quando il gruppo sembrava aver recuperato i due battistrada.
16:08 Mancano cinquanta giorni alla rassegna iridata di Montreal.
16:06 In caso di successo Buitrago potrebbe festeggiare la decima vittoria della sua carriera da professionista.
1603 Il vantaggio del duo di testa sul gruppo scende a 15”.
16:00 Il Giro di Polonia si concluderà domani con la cronometro Wieliczka-Wieliczka di 12,5 chilometri
15:57 Venti chilometri alla conclusione.
15:57 La XDS Astana detta l’andatura in testa al gruppo.
15:54 Al comando della gara ci sono il colombiano Santiago Buitrago della Bahrain-Victorious e il francese Louis Barré del Team Visma | Lease a Bike.
15:51 Il vantaggio del duo di testa sul gruppo è di 27”.
15:48 Il gruppo ha ripreso rapidamente i due contrattaccanti.
15:47 Alle spalle del duo di testa c’è il tandem formato dal danese Frederik Wandahl della Red Bull – BORA – hansgrohe e il danese Tobias Svarre della Uno-X Mobility.
1545 Barré, al momento, è il leader virtuale della classifica.
15:44 Esce dal gruppo lo spagnolo Carlos Canal della Movistar Team.
15:41 Santiago Buitrago della Bahrain-Victorious passa primo sul secondo passaggio della salita di Ściana Bukovina.
15:38 Il francese Louis Barré raggiunge Buitrago in testa alla corsa.
15:36 Il gruppo ha ripreso i fuggitivi.
15:35 Tenta l’accelerazione il colombiano Santiago Buitrago della Bahrain-Victorious.
15:32 Il gruppo vede ormai i fuggitivi. Il vantaggio del gruppo di testa vanta ancora 8”.
15:29 I corridori si preparano al secondo passaggio sulla salita di Sciana Bukowina.
15:26 Sette uomini sono al comando della gara: Alessandro Borgo della Bahrain-Victorious, Steff Cras della Soudal Quick-Step, Valentin Madouas della Groupama – FDJ United, Walter Calzoni della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, Magnus Sheffield e Samuel Watson della Netcompany Ineos, Luca Vergallito della Alpecin-Premier Tech.
15:23 Jonathan Milan guida la classifica a punti con 60 punti.
15:20 La velocità media aggiornata è di 39,3 km/h.
15:17 Il Team Visma | Lease a Bike continua a dettare l’andatura in testa al gruppo
15:14 Il vantaggio dei battistrada sul gruppo scende a 21”.
15:11 Walter Calzoni ha vinto anche lo sprint del primo passaggio sulla salita di Sciana Bukowina.
15:08 In testa alla corsa ci sono: Alessandro Borgo della Bahrain-Victorious, Steff Cras della Soudal Quick-Step, Valentin Madouas della Groupama – FDJ United, Walter Calzoni della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, Magnus Sheffield e Samuel Watson della Netcompany Ineos, Luca Vergallito della Alpecin-Premier Tech.
15:05 Mikkel Bjerg della UAE Team Emirates-XRG perde contatto dalla fuga.
15:02 Sono stati già affrontati 1415 metri di dislivello sui 2794 previsti.
14:59 Il vantaggio dei fuggitivi è di 20”.
14:56 L’olandese Bart Lemmen del Team Visma | Lease a Bike guida la classifica generale con 6” di vantaggio su Christian Scaroni della XDS Astana e 15” su Marco Brenner della Tudor Pro Cycling Team.
14:53 Guidano la gara in nove: Mikkel Bjerg della UAE Team Emirates-XRG, Alessandro Borgo della Bahrain-Victorious, Steff Cras della Soudal Quick-Step, Valentin Madouas della Groupama – FDJ United, Walter Calzoni della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, Magnus Sheffield e Samuel Watson della Netcompany Ineos, Luca Vergallito della Alpecin-Premier Tech.
14:50 I corridori stanno per entrare nel circuito finale che prevede il triplice passaggio sulla salita di Sciana Bukowina.
14:47 Mancano settanta chilometri alla fine.
14:46 Il corridore della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team consolida il suo primato nella classifica degli scalatori.
14:42 Walter Calzoni ha vinto lo sprint per il GPM di Pitoniówka.
14:39 Il vantaggio dei battistrada sul gruppo è di 56”.
14:36 I fuggitivi hanno iniziato la salita di Pitoniówka , seconda categoria di 1,9 chilometri all’8,8% di pendenza media.
14:33 Ad una settantina di chilometri dalla conclusione sono in nove a guidare la corsa: Mikkel Bjerg della UAE Team Emirates-XRG, Alessandro Borgo della Bahrain-Victorious, Steff Cras della Soudal Quick-Step, Valentin Madouas della Groupama – FDJ United, Walter Calzoni della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, Magnus Sheffield e Samuel Watson della Netcompany Ineos, Luca Vergallito della Alpecin-Premier Tech.
14:30 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro di Polonia 2026, Bukovina Resort-Bukowina Tatrzańska di 125,5 chilometri.
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro di Polonia 2026, Bukovina Resort-Bukowina Tatrzańska di 125,5 chilometri. Un finale per corridori esplosivi sembra poter garantire spettacolo ed emozioni.
Lo svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates-XRG ha vinto in volata la quinta tappa regolando il tedesco Marco Brenner: terzo il francese Louis Barré a quattro secondi. L’olandese Bart Lemmen del Team Visma | Lease a Bike guida la classifica generale con 6” di vantaggio su Christian Scaroni della XDS Astana e 15” su Marco Brenner della Tudor Pro Cycling Team.
Il tracciato, caratterizzato da costanti ondulazioni, si divide in due parti. Nelle battute iniziali i ciclisti affrontano le salite di Sierockie, seconda categoria di 5,3 km al 6% di pendenza media, e di Słodyczki, prima categoria di 2,9 km all’8,1% di pendenza media. La scalata di Pitoniówka, seconda categoria di 1,9 km all’8,8%, immette i corridori nel circuito finale caratterizzato dal triplo passaggio sulla salita di Sciana Bukowina, prima categoria di 1,6 km al 9,5%.
Il finale in circuito si addice a quei corridori bravi a tenere in salita e capaci di piazzare il guizzo vincente nello sprint di gruppi ristretti. Lo svizzero Jan Christen potrebbe provare a piazzare la stoccata per centrare il secondo successo consecutivo. La XDS Astana, in quest’ottica, vanta diverse frecce al proprio arco: Alberto Bettiol, Diego Ulissi e Christian Scaroni, secondo in classifica generale, potrebbero tentare la sortita. I rivali più credibili sembrano essere il polacco Michal Kwiatkowski della Netcompany Ineos, Valentin Madouas della Groupama – FDJ United, lo svizzero Stefan Kung della Tudor Pro Cycling Team, l’americano Neilson Powless della EF Education – EasyPost e Andrea Bagioli della Lidl-Trek.
Vedremo chi conquisterà la vittoria di giornata e quali variazioni subirà la classifica generale. La partenza della tappa è prevista alle ore 13:20 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la sesta tappa del Giro di Polonia 2026: gli aggiornamenti inizieranno alle 14:30. Buon divertimento!