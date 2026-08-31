Giochi del Mediterraneo

LIVE Giochi del Mediterraneo 2026, lunedì 31 agosto in DIRETTA: attesa per le 4×100 di atletica, azzurri ambiziosi nella ginnastica

Roberto Santangelo

Pubblicato

2 minuti fa

il

Filippo Tortu / LaPresse

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IL MEDAGLIERE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della decima giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale di tutte le competizione odierne della rassegna che si disputa a Taranto: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 31 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO E GLI AZZURRI IN GARA

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