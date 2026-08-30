LIVE Giochi del Mediterraneo 2026, domenica 30 agosto in DIRETTA: domenica campale con atletica, ginnastica e decine di titoli da assegnare!

PROGRAMMA DI OGGI E AZZURRI IN GARA
Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari domenica 30 agosto, streaming, italiani in gara
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IL MEDAGLIERE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della nona giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale di tutte le competizione odierne della rassegna che si disputa a Taranto: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 30 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
IL PROGRAMMA DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO E GLI AZZURRI IN GARA
Giochi del Mediterraneo 2026 oggi in tv: orari domenica 30 agosto, streaming, italiani in gara
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti ad una nuova Diretta Live testuale dedicata ai Giochi del Mediterraneo!