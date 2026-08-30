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LIVE Giochi del Mediterraneo 2026, domenica 30 agosto in DIRETTA: domenica campale con atletica, ginnastica e decine di titoli da assegnare!

Pubblicato

4 minuti fa

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Gloria Hooper
Gloria Hooper / Grana Fidal

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IL MEDAGLIERE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della nona giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale di tutte le competizione odierne della rassegna che si disputa a Taranto: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 30 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO E GLI AZZURRI IN GARA

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti ad una nuova Diretta Live testuale dedicata ai Giochi del Mediterraneo!

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