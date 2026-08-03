LIVE Cocciaretto-Gibson, WTA Toronto 2026 in DIRETTA: azzurra per confermare i progressi recenti

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Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e l’australiana Talia Gibson, valido per il primo turno del WTA di Toronto.

La marchigiana è reduce da una settimana molto positiva a Washington, dove è stata eliminata ai quarti di finale in tre set dalla nipponica Naomi Osaka, e punta a dare continuità alle sue buone prestazioni anche nel torneo canadese.

Arriva da un periodo non particolarmente positivo, invece, l’avversaria della numero 71 del mondo azzurra, che non vince una partita da quasi due mesi. Nel 2026, la classe 2004 australiana, ha raggiunto i quarti di finale a Indian Wells e il quarto turno a Miami, dimostrando già un livello piuttosto alto sul cemento. Tra Cocciaretto e Gibson, numero 72 del ranking WTA, non ci sono precedenti.

La sfida tra la classe 2001 di Porto San Giorgio e l’australiana sarà il secondo match della giornata di lunedì 3 agosto sul Campo 1. Il programma sarà aperto alle ore 17.00 italiane (11.00 locali) dall’incontro tra la russa Alina Korneeva e l’uzbeka Polina Kudermetova, non prima delle ore 18.30 toccherà all’azzurra, opposta alla ventiduenne di Perth.

OA Sport vi offre la DIRETTA Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e l’australiana Talia Gibson, valida per il primo turno del WTA di Toronto 2026: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!