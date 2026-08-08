LIVE Atletica, Mondiali U20 2026 in DIRETTA: Castellani e Succo in finale! Crotti quarto nel triplo, Sorci in lotta per il podio nel decathlon

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6.07: Si chiude qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e appuntamento a questa sera alle 18 er la quarta giornata di gare. Grazie e buona giornata!

6.05: Buono, se non buonissimo, il quarto posto di Francesco Crotti nel salto triplo, migliore degli europei, a 12 centimetri dal podio. Pietro Villa non è riuscito ad essere protagonista nella finale del giavellotto ma comunque un 11mo posto incoraggiante in un’altra specialità che difficilmente regala soddisfazioni all’Italia. In questa nottata non sono mancate le delusioni, le eliminazioni di Elisa Valensin e Diego Nappi (non troppo fortunato) nelle semifinali dei 200 e di Macchi nella semifinale degli 800 dopo una batteria che aveva lasciato molto ben sperare

6.03: Si chiude qui una giornata molto intensa del campionato Mondiale Under 20 che ha riservato emozioni a raffica ai tifosi azzurri. Le buone notizie arrivano da Alessia Succo e Margherita Castellani che centrano l’ingresso in finale nei 100 ostacoli e nei 200, in mattinata Daniele Inzoli aveva ottenuto l’accesso alla finale del lungo con una misura molto imortante. Molto bene anche Sorci nel decathlon. Non siamo abituati ad avere un azzurro al quarto posto dopo la rima giornata nelle prove multiple, Sorci ci è riuscito e potrebbe rappresentare una svolta per questa specialità in Italia. Il podio non è lontano, bisogna provarci.

6.02: Doppietta statunitense in una spettacolare finale dei 400 metri! Il sudafricano Leendert Koekemoer entra sul rettilineo conclusivo al comando e sembra poter resistere, ma negli ultimi 50 metri viene travolto dalla rimonta degli USA. Jayden DeLeon conquista il titolo con uno straordinario 44.47, nuovo record dei campionati, precedendo Quincy Wilson, argento con il personale stagionale di 44.62. Koekemoer deve accontentarsi del bronzo in 44.96, mentre il ghanese Godfred Opoku è quarto in 45.46.

5.58: Si sta completando la presentazione dei finalisti dei 400, tra poco il via

5.55: Jan-Hendrik Heymans domina la finale del giavellotto e si prende il titolo con una bordata da 80,50 metri! Il sudafricano si migliora ancora proprio all’ultimo tentativo, dopo il 79,42 della quinta rotazione, e firma la migliore prestazione mondiale Under 20 stagionale. Argento all’indiano Ashish Yadav con 74,09, bronzo ad Addison James della Dominica con 73,89, nuovo record nazionale Under 20. Quarto l’egiziano Mohamed Osama Hassan con il personale di 73,77. Pietro Villa aveva chiuso 11° con 66,65, escluso dal quarto lancio per appena cinque centimetri.

5.51: Si chiude la terza giornata di gare in pista con una finale molto attesa, quella dei 400 uomini. Non ci sono italiani ma la gara è tutta da seguire. Questi i protagonisti:

1 Kadia Rock (BAR) – 51.92

2 Casey Musgrave (GBR) – 52.99

3 Maša Medjimurec (SLO) – 52.76

4 Lenka Gymerská (SVK) – 52.59

5 Ataja Stephane-Vazquez (USA) – 51.08

6 Anastazja Kuś (POL) – 51.64

7 Tianna Springer (GUY) – 51.69

8 Clara Adams (USA) – 51.61

9 Alice Hill (AUS) – 53.28

5.49: Trionfo della Polonia nei 400 metri femminili! Anastazja Kuś conquista il titolo con una prestazione straordinaria: 51.06 e nuovo record nazionale Under 20. La polacca precede la statunitense Ataja Stephane-Vazquez, argento in 51.36, mentre il bronzo va a Tianna Springer della Guyana in 51.76. Quarta la slovacca Lenka Gymerská, anche lei al record nazionale Under 20 con 52.37, stesso tempo al centesimo della slovena Maša Medjimurec, quinta con il personale.

5.46: Atlete sui blocchi nei 400

5.45: Jan-Hendrik Heymans mette una seria ipoteca sull’oro nella finale del giavellotto. Al quinto lancio il sudafricano piazza una bordata da 79,42, migliore prestazione mondiale Under 20 stagionale, e allunga nettamente al comando. Secondo l’indiano Ashish Yadav con 74,09, davanti ad Addison James della Dominica (73,89, record nazionale Under 20) e all’egiziano Mohamed Osama Hassan (73,77, personale). I sei ammessi all’ultimo lancio sono completati dal cinese Zhaoyi Yang (72,86) e dall’indiano T. Dharanidharan, che si migliora a 72,35.

5.39: Tra circa 5 minuti la penultima finale di questa sera, gara molto attesa, i 400 femminili. Queste le protagoniste:

1 Kadia Rock (BAR) – 51.92

2 Casey Musgrave (GBR) – 52.99

3 Maša Medjimurec (SLO) – 52.76

4 Lenka Gymerská (SVK) – 52.59

5 Ataja Stephane-Vazquez (USA) – 51.08

6 Anastazja Kuś (POL) – 51.64

7 Tianna Springer (GUY) – 51.69

8 Clara Adams (USA) – 51.61

9 Alice Hill (AUS) – 53.28

5.37: Dopo quattro rotazioni nella finale del giavellotto resta al comando il sudafricano Jan-Hendrik Heymans con 76,92, davanti all’indiano Ashish Yadav (74,09) e ad Addison James della Dominica (73,89). Si accende però la lotta per le medaglie grazie al cinese Zhaoyi Yang, che trova 72,86 e risale al quinto posto, alle spalle dell’egiziano Mohamed Osama Hassan (73,77). Sono questi gli otto atleti che accedono al quinto lancio, completati da T. Dharanidharan (IND) 71,22, Marques Olivier (RSA) 70,94 e Aleksander Wojna (POL) 68,94.

5.36: Assolo impressionante del keniano Emmanuel Kiprono nella finale dei 3000 metri. Dopo aver fatto il vuoto già prima dei 2000, Kiprono prosegue senza cedimenti e conquista il titolo in uno straordinario 7:28.28, nuovo record dei campionati, rifilando quasi venti secondi a tutti. Argento al francese Alois Abraham in 7:47.79, mentre il giapponese Ojiro Honda conquista il bronzo con il record nazionale Under 20 di 7:48.49. Quarto il britannico Liam Conway con il personale di 7:50.10.

5.32: Emmanuel Kiprono prova a spaccare la finale dei 3000 metri. Il keniano passa ai 2000 metri in 4:55.43 e ha costruito un margine importante sul resto del gruppo. Alle sue spalle l’altro keniano Edwin Elkana guida l’inseguimento, mentre sono più staccati l’ugandese Dan Kipyeko, il francese Alois Abraham, i giapponesi Ojiro Honda e Haruki Niizuma, il belga Ilyes Druez e il taiwanese Tzu-Chieh Chien. Kiprono prova la fuga solitaria verso il titolo.

5.25: Al via un’altra finale molto attesa, puetroppo senza italiani. quella dei 3000 piani maschili. Questi i protagonisti:

1 Noah Bontrager (USA) – 8:02.39

2 Sebastian Lörstad (SWE) – 8:03.69

3 Haruki Niizuma (JPN) – 8:02.57

4 Alejandro Ibáñez (ESP) – 8:00.73

5 Sawyer Leblanc (CAN) – 8:03.02

6 Abraham Cherotich (UGA) – 8:02.67

7 Isman Samireh Mouktar (DJI) – DNS

8 Sebastian Smed Grønjær (DEN) – 8:02.00

9 Nadim Mameche (FRA) – 8:00.94

10 Liam Conway (GBR) – 8:00.98

11 Tzu-Chieh Chien (TPE) – 8:00.42

12 Matthew McLachlan (AUS) – 8:00.48

13 Edwin Elkana (KEN) – 7:59.60

14 Owen Powell (USA) – 7:59.94

15 Ojiro Honda (JPN) – 7:55.77

16 Magnus Øyen (NOR) – 7:52.67

17 Michael Clark (GBR) – 7:59.22

18 Ilyes Druez (BEL) – 7:56.91

19 Dan Kipyeko (UGA) – 7:54.95

20 Aleksi Ahlfors (FIN) – 7:52.18

21 Alois Abraham (FRA) – 7:46.78

22 Charles Barrett (AUS) – 7:51.95

23 Emmanuel Kiprono (KEN) – 7:35.40

5.25: Matteo Sorci chiude una splendida prima giornata del decathlon al quarto posto. Dopo cinque prove l’azzurro ha raccolto 4120 punti ed è pienamente in corsa per il podio: il bronzo provvisorio del sudafricano Daniel von der Heyden (4133) dista appena 13 punti, mentre lo svedese Liam Belo da Silva è secondo con 4159. Al comando il francese Mael-Bephassou Lannurien con 4258 punti, 138 in più di Sorci. Alle spalle dell’azzurro lo svedese David Berglund con 4086 e il greco Nikolaos Kosmopoulos con 4078. Tutto apertissimo in vista delle cinque prove della seconda giornata. Questa la classifica:

1 Mael-Bephassou Lannurien (FRA) – 4258

2 Liam Belo da Silva (SWE) – 4159

3 Daniel von der Heyden (RSA) – 4133

4 Matteo Sorci (ITA) – 4120

5 David Berglund (SWE) – 4086

6 Nikolaos Kosmopoulos (GRE) – 4078

7 Kilian Trochain (FRA) – 4065

8 Kenny Moxey (BAH) – 4031

9 Andre Jürisson (EST) – 4001

10 Tristan Konso (EST) – 3970

11 Kiichi Miyashita (JPN) – 3967

12 Mikai Snoek (NED) – 3910

13 Brody Foster (USA) – 3904

14 Adam Juliš (CZE) – 3901

15 Kacper Góralczyk (POL) – 3883

16 Wyatt Hill (AUS) – 3874

17 Denis Hrabar (POR) – 3854

18 Xavier Davie (AUS) – 3838

19 Nevis Thommen (SUI) – 3808

20 Zalán Zemen (HUN) – 3776

21 Samuel Newton (GBR) – 3767

22 Eoin O’Callaghan (IRL) – 3759

23 Ernests Lešinskis (LAT) – 3748

24 Samuel Falieu-Mané (POR) – 3728

25 Bohuslav Čertík (CZE) – 3666

26 Mani Anker (SUI) – 3653

27 Mads Vincentsen (DEN) – 3591

28 Lorenz Wirth (AUT) – 3437

29 Alexander Adler (GER) – 3277

5.23: Ottima chiusura di giornata per Matteo Sorci nel decathlon. L’azzurro corre i 400 metri in 48.32, eguagliando al millesimo il francese Kilian Trochain e firmando il personale stagionale, per 894 punti. La quarta e ultima serie va al polacco Kacper Góralczyk in 47.94 (912), davanti al francese Mael-Bephassou Lannurien in 48.00 (909) e al greco Nikolaos Kosmopoulos in 48.28 (896). Sorci chiude così al quarto posto ex aequo la serie.

5.22: Pietro Villa fuori per appena cinque centimetri nella finale del giavellotto. L’azzurro si migliora ancora al terzo tentativo, passando da 65,97 a 66,65, ma chiude 11° e manca per un soffio l’accesso al quarto lancio: il taiwanese Yu-Kun Hung è decimo con 66,70. Avanzano dunque Jan-Hendrik Heymans (RSA) 76,92, Ashish Yadav (IND) 74,09, Addison James (DMA) 73,89, Mohamed Osama Hassan (EGY) 73,77, T. Dharanidharan (IND) 71,22, Marques Olivier (RSA) 70,94, Aleksander Wojna (POL) 68,94, Zhaoyi Yang (CHN) 68,88, Leon Iwasaka (JPN) 66,75 e Yu-Kun Hung (TPE) 66,70.

5.19: Purtroppo nel giavellotto l’azzurro Villa viene scavalcato e chiuderà la sua prova all’undicesimo posto senza poter effetturare altri lanci

5.18: L’azzurro Sorci vuole completare l’opera di una proma giornata di altissimo livello nel decathlon . Sorci è al via della quarta e ultima serie dei 400. Questi i protagonisti:

1 Walid Fares Ghettas (ALG) – 49.36

2 Matteo Sorci (ITA) – 48.91

3 Kiichi Miyashita (JPN) – 48.89

4 Kilian Trochain (FRA) – 48.71

5 Nikolaos Kosmopoulos (GRE) – 47.60

6 Mael-Bephassou Lannurien (FRA) – 47.84

7 Kacper Góralczyk (POL) – 47.57

8 Xavier Davie (AUS) – 48.22

9 Ernests Lešinskis (LAT) – 48.75

5.17: Tristan Konso è il più veloce nella terza delle quattro serie dei 400 metri del decathlon. L’estone firma un eccellente record personale di 48.55, mettendo in cassaforte 883 punti. Secondo l’australiano Wyatt Hill, anche lui al personale con 48.95 (864), davanti al sudafricano Daniel Von Der Heyden, PB in 49.15 (854). Personale anche per il bahamense Kenny Moxey, quarto in 49.32, e per lo svedese David Berglund, sesto in 49.69.

5.15: Si migliora ancora con 66.65 Villa che sale al momento al decimo posto

5.11: Questi i protagonisti della terza serie dei 400 del decathlon:

1 Zalán Zemen (HUN) – 49.92

2 David Berglund (SWE) – 49.81

3 Sytse Lutgendorff (NED) – DNS

4 Daniel von der Heyden (RSA) – 49.55

5 Eoin O’Callaghan (IRL) – 49.44

6 Tristan Konso (EST) – 49.47

7 Kenny Moxey (BAH) – 49.41

8 Wyatt Hill (AUS) – 49.56

9 Bohuslav Čertík (CZE) – 49.56

5.10: Andre Jürisson si impone nella seconda delle quattro serie dei 400 metri del decathlon. L’estone firma il record personale in 49.46, raccogliendo 840 punti, e precede il portoghese Samuel Falieu-Mané, secondo con il personale stagionale di 49.96 (816). Terzo lo svizzero Nevis Thommen in 50.19 (806), davanti al portoghese Denis Hrabar, che con 50.33 stabilisce il personale. Più indietro lo statunitense Brody Foster in 50.51.

5.07: Serve un ulteriore miglioramento a Pietro Villa per superare il primo taglio nella finale del giavellotto. L’azzurro cresce al secondo tentativo da 63,84 a 65,97, ma dopo due rotazioni è 11°: al termine del terzo lancio proseguiranno infatti i primi dieci. Il riferimento è per ora il giapponese Leon Iwasaka, decimo con 66,47, appena 50 centimetri più avanti. Al comando il sudafricano Jan-Hendrik Heymans con 76,92, davanti a Addison James della Dominica (73,89) e all’egiziano Mohamed Osama Hassan (73,77)

5.04: Questa la lista di partenza della seconda serie dei 400 del decathlon:

2 Denis Hrabar (POR) – 50.66

3 Yannick Kraus (GER) – DNS

4 Andre Jürisson (EST) – 50.27

5 Samuel Falieu-Mané (POR) – 50.19

6 Brody Foster (USA) – 50.16

7 Liam Belo da Silva (SWE) – 50.21

8 Nevis Thommen (SUI) – 50.11

9 Mads Vincentsen (DEN) – 50.50

5.03: Il ceco Adam Juliš si aggiudica la prima delle quattro serie dei 400 metri del decathlon con un ottimo 49.13, nuovo record personale, che gli vale 855 punti. Secondo l’olandese Mikai Snoek, anche lui al personale con 50.15 e 808 punti, mentre il britannico Samuel Newton è terzo in 51.34 (754). Seguono lo statunitense Darius Jones (51.38) e il tedesco Alexander Adler, personale in 51.48.

5.01: Villa si migliora a 65.97 ma non basta per migliorare la posizione in classifica

4.57: Parte in salita la finale del giavellotto per Pietro Villa. Dopo la prima rotazione l’azzurro è ottavo con 63,84 metri, misura ancora lontana dai suoi livelli. Al comando c’è il sudafricano Jan-Hendrik Heymans, subito capace di 76,92, davanti all’egiziano Mohamed Osama Hassan (73,77) e all’indiano T. Dharanidharan (70,53). Villa avrà altri due tentativi per migliorarsi e restare tra i dieci ammessi al quarto lancio.

4.54: Questi i protagonisti della prima delle quattro serie dei 400 del decathlon:

2 Alexander Adler (GER) – 51.74

3 Mikai Snoek (NED) – 51.24

4 Samuel Newton (GBR) – 51.01

5 Kārlis Feldmanis (LAT) – DNS

6 Darius Jones (USA) – 50.98

7 Adam Juliš (CZE) – 50.84

8 Mani Anker (SUI) – 50.89

9 Lorenz Wirth (AUT) – 51.10

4.53: Dominio etiope nella finale dei 3000 siepi femminili. Almaz Yohannis conquista il titolo con una prova di forza, staccando tutte nel finale e chiudendo in 9:15.81, nuova migliore prestazione mondiale Under 20 stagionale. Doppietta dell’Etiopia con Wosane Asefa, argento in 9:30.50 con il personale stagionale. Bronzo alla keniana Anatasha Cheptoo in 9:37.18. Quarta la svedese Majken Söderlund Larsson, che firma il record nazionale Under 20 in 9:48.01.

4.52: Si ferma a 63.84 il giavellotto di Villa al primo lancio. Serve molto di più per evitare i vari tagli. In testa il sudafricano Heymans con 76.92

4.51: Se ne va l’etiope Yohannis nei 3000 siepi

4.50: Finale pazzesco dunque nel triplo: il giamaicano Michael-Andre Matthew Edwards si prende l’oro all’ultimo salto! Quando sembrava fatta per lo statunitense Miles Nesmith, Edwards piazza un clamoroso 17,08, migliore prestazione mondiale Under 20, e ribalta la gara. Nesmith deve accontentarsi dell’argento con il personale di 16,79, bronzo al cinese Zhuoyue Wang con 16,36. Francesco Efeosa Crotti chiude ai piedi del podio, splendido quarto con il record personale di 16,24, a soli 12 centimetri dalla medaglia.

4.49: E’ oro per il giamaicano Edwards che rompe la barriera dei 17 metri nell’ultimo salto di una serie in crescendo e vince con 17.08, nuovo record mondiale stagionale Under 20

4.48: A metà gara nei 3000 siepi femminili è l’etiope Almaz Yohannis a dettare il ritmo, transitando al comando in 4:55.12. Gruppo di testa ancora molto compatto, con la keniana Anatasha Cheptoo seconda ad appena 6 centesimi e la connazionale Mercy Chepngeno Koskey terza a 27 centesimi. Leggermente più staccata l’altra etiope Wosane Asefa, quarta a 91 centesimi dalla battistrada.

4.46: Sarà un comunque ottimo quarto posto per Francesco Crotti nel salto triplo. L’azzurro chiude con 16.15 e dunjque con un 16.24 come miglior salto che non basta a salire sul podio

4.41. C’è ancora Italia in pedana in questa serata di emozioni forti. Pietro Villa ci prova ad essere protagonista nella finale del tiro del giavellotto che sta per iniziare. Questi i protagonisti:

1 Jan-Hendrik Heymans (RSA) – 77.14

2 Ashish Yadav (IND) – 74.49

3 Aleksander Wojna (POL) – 73.39

4 Zhaoyi Yang (CHN) – 71.51

5 Addison James (DMA) – 73.84

6 Marques Olivier (RSA) – 72.37

7 Pietro Villa (ITA) – 73.37

8 Yu-Kun Hung (TPE) – 68.45

9 Leon Iwasaka (JPN) – 70.46

10 Branko Pokrajac (SRB) – 69.13

11 Mohamed Osama Hassan (EGY) – 70.09

12 T. Dharanidharan (IND) – 73.42

4.40: Non ci sono azzurre al via della finale dei 3000 siepi che si preannuncia molto combattuta. Queste le protagoniste:

1 Lara Roque (POR) – 10:20.25

2 Zuzanna Szymańska (POL) – 10:17.40

3 Rei Taya (JPN) – 10:09.73

4 Malak Abdelghany Abdalla Ibrahim (EGY) – 10:10.28

5 Ava James (GBR) – 10:06.78

6 Sierra Wall (USA) – 10:08.30

7 Michalina Thamm (POL) – 10:06.68

8 Anna Dafni Almyroudi Stroumpou (GRE) – 10:06.37

9 Majken Söderlund Larsson (SWE) – 10:02.35

10 Ema Berková (CZE) – 9:58.55

11 Anna Švrček (SVK) – 9:59.84

12 Mercy Chepngeno Koskey (KEN) – 9:30.47

13 Anatasha Cheptoo (KEN) – 9:33.80

14 Wosane Asefa (ETH) – 9:41.76

15 Almaz Yohannis (ETH) – 9:33.46

16 Fanny Szalkai (SWE) – 9:57.93

4.39: Si complica dunque la corsa al podio di Francesco Efeosa Crotti. Alla quinta rotazione l’azzurro atterra a 15,92 e resta con il 16,24 del secondo salto, scivolando al quarto posto. Davanti si infiamma la gara: lo statunitense Miles Nesmith allunga con 16,79, mentre il giamaicano Michael-Andre Matthew Edwards piazza un enorme 16,71 e sale al secondo posto. Terzo il cinese Zhuoyue Wang con 16,36. Crotti avrà un ultimo salto per recuperare i 12 centimetri che lo separano dal bronzo.

4.38: Che gara nel triplo! Lo statunitense Nesmith si riprende il primo posto con 16.79!

4.38: Un po’ scarico Crotti nella seconda parte di gara, solo 15.92 per lui, avrà ancora un tentativo per evitare la medaglia di legno

4.36: Era nell’aria e arriva la brutta notizia per Crotti con il giamaicano Edwards che piazza un super salto, atterra a 16.71, va in testa e l’azzurro ora è quarto e dovrà migliorarsi di 12 centimetri per risalire sul podio

4.35: Lo statunitense Tate Taylor, già campione dei 100 metri, vince la terza semifinale dei 200 in 20.34 e lancia la sfida per una possibile doppietta. In finale anche il barbadiano Amir Thompson, secondo in 20.40, e Makaelan Isiah Randall Woods di Trinidad e Tobago, terzo con il record personale di 20.47. Eliminato il sudcoreano Chae-min Jun nonostante il personale di 20.88, davanti al sudafricano Mukona Manavhela (20.89).

4.33: Dopo 4 prove del decathlon l’azzurri Sorci è quinto in classifica, non lontano dalla zona podio. Questa la classifica prima dei 400 che chiuderanno la prima giornata:

1 Liam Belo da Silva (SWE) – 3388

2 Mael-Bephassou Lannurien (FRA) – 3349

3 Daniel von der Heyden (RSA) – 3279

4 David Berglund (SWE) – 3257

5 Matteo Sorci (ITA) – 3226

6 Kenny Moxey (BAH) – 3185

7 Nikolaos Kosmopoulos (GRE) – 3182

8 Kilian Trochain (FRA) – 3171

9 Andre Jürisson (EST) – 3161

10 Brody Foster (USA) – 3113

11 Mikai Snoek (NED) – 3102

12 Kiichi Miyashita (JPN) – 3090

13 Sytse Lutgendorff (NED) – 3089

14 Tristan Konso (EST) – 3087

15 Yannick Kraus (GER) – 3086

16 Denis Hrabar (POR) – 3055

17 Adam Juliš (CZE) – 3046

18 Samuel Newton (GBR) – 3013

19 Wyatt Hill (AUS) – 3010

20 Darius Jones (USA) – 3004

21 Nevis Thommen (SUI) – 3002

22 Xavier Davie (AUS) – 2989

23 Kacper Góralczyk (POL) – 2971

24 Zalán Zemen (HUN) – 2953

25 Eoin O’Callaghan (IRL) – 2943

26 Walid Fares Ghettas (ALG) – 2924

27 Mani Anker (SUI) – 2918

28 Samuel Falieu-Mané (POR) – 2912

29 Ernests Lešinskis (LAT) – 2880

30 Bohuslav Čertík (CZE) – 2833

31 Mads Vincentsen (DEN) – 2822

32 Lorenz Wirth (AUT) – 2769

33 Alexander Adler (GER) – 2529

34 Kārlis Feldmanis (LAT) – 2133

4.32: Ottima prova di Matteo Sorci nel salto in alto del decathlon. L’azzurro supera 2,03 metri, firma il record personale e chiude la gara al terzo posto, mettendo in cascina punti preziosi nella prova multipla. Vittoria per lo svedese Liam Belo da Silva, che sale fino a 2,15, davanti al francese Mael-Bephassou Lannurien, autore a sua volta del personale con 2,12. Sorci è l’unico altro atleta capace di superare la barriera dei due metri insieme al bahamense Kenny Moxey, quarto proprio con 2,00.

4.30: Francesco Efeosa Crotti resta in piena zona medaglia nella finale del triplo. Dopo quattro rotazioni l’azzurro è terzo con 16,24, mentre lo statunitense Miles Nesmith allunga al comando con 16,54 davanti al cinese Zhuoyue Wang (16,36). Otto atleti avanzano al quinto salto: Nesmith (USA) 16,54, Wang (CHN) 16,36, Crotti (ITA) 16,24, Edwards (JAM) 16,23, Cai (CHN) 16,04, Firmino (BUL) 15,96, Opinion (NGR) 15,82 e Da Silva (BRA) 15,71.

4.30: Questi i protagonisti della terza semifinale dei 200:

1 Žiga Božič (SLO) – 20.97

2 Miles Outerbridge (BER) – 20.54

3 Nathaniel Martin (JAM) – 20.82

4 Mukona Manavhela (RSA) – 20.45

5 Tate Taylor (USA) – 19.75

6 Jakub Sarlej (POL) – 20.85

7 Amir Thompson (BAR) – 20.37

8 Makaelan Isiah Randall Woods (TTO) – 20.51

9 Chae-min Jun (KOR) – 20.98

4.29: Saltone di Nesmith che atterra a 16.54 e vola al comando del triplo!

4.28: Nullo il mquatro salto di Crotti che resta terzo dopo 4 rotazioni

4.27: Il giapponese Tomoro Ide vince la seconda semifinale dei 200 metri in 20.63 e conquista la finale. Con lui avanzano il portoghese Pedro Afonso, secondo in 20.66 e capace di eguagliare il record nazionale Under 20, e lo svizzero Emile Mumenthaler, terzo in 20.82. Eliminati il bahamense Eagan Neely, quarto in 21.01, e l’irlandese Dubem Amah, quinto in 21.04.

4.22: Questi i protagonisti della seconda semifinale dei 200:

1 Omel Shashintha Silva Jayathungalage (SRI) – 20.90

2 Josiah John (AUS) – 21.00

3 Bartosz Pytlik (POL) – 20.99

4 Dubem Amah (IRL) – 20.96

5 Pedro Afonso (POR) – 20.72

6 Eagan Neely (BAH) – 20.63

7 Emile Mumenthaler (SUI) – 20.62

8 Tomoro Ide (JPN) – 20.53

9 Mayo Alabi (GBR) – 20.72

4.20: Niente finale dei 200 metri per Diego Nappi. L’azzurro chiude quarto la propria semifinale nonostante una bella rimonta nel finale, in 20.72, mancando così uno dei tre posti che garantivano l’accesso all’atto conclusivo. Vittoria per lo statunitense Blake Hamilton in 20.38, davanti al barbadiano Jayden Green (20.46) e al giamaicano Gary Card (20.64). Per Nappi resta comunque un percorso importante, concluso a un passo dalla finale mondiale.

4.17: Si ferma a 2.03 che è comunque il personale, l’azzurro Sorci che sta disputando una grande prima giornata del decathlon. Dopo quattro prove (l’alto deve ancora concludersi) sarà al quinto posto

4.16: Francesco Efeosa Crotti è pienamente in corsa per le medaglie nella finale del triplo. Dopo tre rotazioni l’azzurro è terzo con 16,24, a soli 12 centimetri dal cinese Zhuoyue Wang, balzato al comando con 16,36. Secondo lo statunitense Miles Nesmith con 16,32. I primi dieci avanzano al quarto salto: Wang (CHN) 16,36, Nesmith (USA) 16,32, Crotti (ITA) 16,24, Edwards (JAM) 16,23, Cai (CHN) 16,04, Firmino (BUL) 15,96, Da Silva (BRA) 15,71, Zhmailo (UKR) 15,70, Ghezali (ALG) 15,47, Opinion (NGR) 15,46.

4.14: c’è Diego Nappi, unico azzurro qualificato, al via della prima semifinale dei 200. I primi tre vanno in finale, questa la startlist:

1 Dylan Hall (AUS) – 21.12

2 Rajakaruna Mudiyanselage (SRI) – 20.98

3 Cheuk Fung Jasper Koo (HKG) – 20.86

4 Richard Machata (SVK) – 20.96

5 Gary Card (JAM) – 20.28

6 Jayden Green (BAR) – 20.42

7 Blake Hamilton (USA) – 20.02

8 Diego Nappi (ITA) – 20.71

9 Tishawn Easton (GUY) – 20.66

4.12: Un errore per Sorci a 2.06

4.11: La nigeriana Oghene Success Oyibu si aggiudica la terza semifinale dei 200 metri in 23.13, conquistando l’accesso alla finale. Passano direttamente anche la sudafricana Rume Burger, seconda in 23.18, e Tyra Fenton di Antigua e Barbuda, terza in 23.25. Eliminata l’australiana Amaya Mearns, quarta in 23.49. Margherita Castellani, con il suo splendido 22.99 e record nazionale Under 20, sarà dunque l’unica azzurra in finale.

4.07: Queste le protagoniste della terza e ultima semifinale dei 200:

1 Zofia Pasierbek (POL) – 23.48

2 Sophia Akuchi Emmanuel (HUN) – 23.49

3 Maria Portela (ESP) – 23.40

4 Milla Tonazzi (SUI) – 23.49

5 Sophie Thomas (GBR) – 23.10

6 Rume Burger (RSA) – 23.17

7 Tyra Fenton (ANT) – 23.15

8 Oghene Success Oyibu (NGR) – 22.90

9 Amaya Mearns (AUS) – 23.43

4.06: Non si ferma Sorci che supera 2.03 nell’alto del decathlon

4.05: Si fa dura la corsa al podio del triplo con il giamaicano Edwards che avv9icina Crotti con 16.-23, un centimetro in meno dell’italiano che resta terzo

4.04: Si ferma in semifinale Elisa Valensin nei 200 metri, ma l’azzurra disputa comunque una buona prova chiudendo quinta in 23.23, suo personale stagionale. Discreta la partenza, poi fatica a distendersi nel rettilineo finale. Davanti vola la giamaicana Shanoya Mikalia Douglas, nettamente prima in 22.53, seguita dalla nigeriana Oluebube Ezechukwu, che firma il record personale in 22.61, e dalla statunitense Mariah Maxwell, terza in 22.78: sono loro le tre qualificate direttamente alla finale. Quarta la svedese Jamilia Bernhardsson, personale in 23.12.

4.01: Non si migliora Crotti con 16.08 al terzo tentativo

4.00: Il cinese Wang con 16.36 va al comando del triplo, Crotti al momento è terzo

3.59. C’è Elisa Valensin a caccia di una clamorosa doppietta azzurra nella finale dei 200. Queste le protagoniste della seconda semifinale:

1 Hakelly De Souza (BRA) – 23.29

2 Kendra Scally-Tu’i (NZL) – 23.58

3 Mia Besser (GER) – 23.63

4 Beatrice Tassin (FRA) – 23.48

5 Jamilia Bernhardsson (SWE) – 23.16

6 Mariah Maxwell (USA) – 22.44

7 Oluebube Ezechukwu (NGR) – 22.77

8 Shanoya Mikalia Douglas (JAM) – 22.11

9 Elisa Valensin (ITA) – 23.27

3.58: GRANDISSIMA MARGHERITA CASTELLANI! L’azzurra vola in finale nei 200 metri con una prestazione da incorniciare: 22.99, terzo posto nella semifinale e soprattutto nuovo record nazionale Under 20. Castellani abbatte il muro dei 23 secondi nel momento più importante e conquista la qualificazione diretta. Davanti soltanto la statunitense Mia Maxwell, prima in 22.87, e la giamaicana Sashana Johnson, seconda con il personale di 22.92. Italia ancora protagonista con Castellani tra le migliori otto al mondo!

3.52: Sorci è il primo a superare i 2.00 nell’alto del decathlon

3.51: C’è subito Margherita Castellani al via della prima semifinale dei 200 donne. Le prime tre di ogni serie vanno in finale. Queste le protagoniste:

1 Ema Bendová (SVK) – 23.51

2 Rose Djagbre (FRA) – 23.43

3 Tatiana Reyes (CAN) – 23.38

4 Imani Mills (TTO) – 23.46

5 Filippa Engström (SWE) – 23.50

6 Saige Demeritte (BAH) – 23.31

7 Mia Maxwell (USA) – 22.49

8 Sashana Johnson (JAM) – 22.95

9 Margherita Castellani (ITA) – 23.54

3.50. Si migliora Crotti nel secondo salto, con 16.24 e consolida la seconda posizione

3.49: Ancora Kenya protagonista nelle semifinali degli 800 metri. Dopo il successo di Nashon Pkiach nella seconda serie, Collins Tajewou si impone nella terza semifinale in 1:47.72. Alle sue spalle conquistano la finale l’australiano Daniel Williams, secondo in 1:48.29, e lo spagnolo Alejandro Muñoz, terzo in 1:49.08. Eliminato il britannico Matthew McKenna, quarto in 1:49.46.

3.43: Questi i protagonisti della terza e ultima semifinale degli 800:

1 Joe Martin (NZL) – 1:48.70

2 Sondre Lehmann (NOR) – 1:49.28

3 Amado Kalid Amador (MEX) – 1:47.65

4 Matthew McKenna (GBR) – 1:47.19

5 Daniel Williams (AUS) – 1:44.37

6 Collins Tajewou (KEN) – 1:46.18

7 Emile Els (RSA) – 1:46.52

8 Negahe Eyasu (ETH) – 1:47.28

9 Alejandro Muñoz (ESP) – 1:47.64

3.42: Si ferma in semifinale Valerio Ciaramella negli 800 metri. L’azzurro chiude settimo in 1:50.28 una seconda semifinale di altissimo livello, vinta dal keniano Nashon Pkiach con il record personale di 1:45.82. In finale anche lo spagnolo Alejandro Rios, secondo con il personale di 1:46.66, e lo sloveno Benjamin Lakošeljac, terzo in 1:47.19. Quarto e primo degli esclusi l’indiano Mogali Venkatram in 1:48.40.

3.40: L’azzurro Sorci supera 1.97 al primo tentativo

3.39: In coda al gruppo Ciaramella a metà gara

3.38: Ottimo avvio di Francesco Efeosa Crotti nella finale del salto triplo. L’azzurro piazza subito 16,01 con vento regolare di +0,6 m/s e dopo la prima rotazione è secondo. Al comando lo statunitense Miles Nesmith, subito molto lontano con 16,32 (+1,7), mentre il cinese Ziqi Cai occupa provvisoriamente la terza posizione con 15,74. Seguono il bulgaro Zinga Rafael Barbosa Firmino (15,47) e il polacco Krzysztof Rybnik (15,19).

3.35: C’è l’unico azzurro al via, Valerio Ciaramella, nella seconda semifinale degli 800. Questi i protagonisti:

1 Valerio Ciaramella (ITA) – 1:48.67

2 Joel Morgan (JAM) – 1:49.93

3 Conall McLean (NZL) – 1:47.90

4 Kaleb Burroughs (USA) – 1:46.78

5 Łukasz Zaczyk (POL) – 1:46.69

6 Nashon Pkiach (KEN) – 1:46.17

7 Benjamin Lakošeljac (SLO) – 1:46.17

8 Alejandro Rios (ESP) – 1:47.38

9 Mogali Venkatram (IND) – 1:47.46

3.34: L’ugandese Shafeck Murungi vince la prima semifinale degli 800 metri con il record personale di 1:46.41, conquistando con autorità l’accesso alla finale. Passano il turno anche il marocchino Imad Bouchajda, secondo in 1:46.66, e l’australiano Harry Halleen, terzo con il personale di 1:48.17. Eliminato per appena 14 centesimi il britannico Joshua Mungin, quarto in 1:48.31.

3.31: Subito un buon 16.01 per Crotti che si mette alle spalle dello statunitense Nesmith, primo con 16.32

3.31: Sorci supera 1.94 al primo tentativo nell’alto dell’eptathlon. Un salto che lo conduce al quarto posto provvisorio della generale. E non è ancora finita…

3.30: Al via la prima delle tre semifinali degli 800 maschuili. In finale vanno i primi 3 di ogni semifinale. Questi i protagonisti:

1 Harry Halleen (AUS) – 1:48.69

2 Jan Emanuel Merheim (GER) – 1:49.32

3 Iwo Urbanowicz (POL) – 1:47.66

4 Joshua Mungin (GBR) – 1:46.90

5 Imad Bouchajda (MAR) – 1:44.38

6 Shafeck Murungi (UGA) – 1:46.64

7 Stefon Dodoo (USA) – 1:46.17

8 Werner Gouws (RSA) – 1:47.26

9 Yerosan Girma (ETH) – 1:47.57

3.29: C’è Francesco Crotti al via della finale del salto triplo maschile. Questi i protagonisti:

1 Miles Nesmith (USA) – 16.41

2 Zhuoyue Wang (CHN) – 16.42

3 Francesco Efeosa Crotti (ITA) – 16.15

4 Precious Ebitimi Opinion (NGR) – 16.02

5 Michael-Andre Matthew Edwards (JAM) – 16.30

6 Ziqi Cai (CHN) – 16.04

7 Krzysztof Rybnik (POL) – 16.02

8 Zakaria Ghezali (ALG) – 15.91

9 Zinga Rafael Barbosa Firmino (BUL) – 15.81

10 Yevhen Zhmailo (UKR) – 16.09

11 Benjamin Da Silva (BRA) – 15.97

12 Nicolas Izidoro Da Silva (BRA) – 15.80

3.21: La britannica Shaikira King vince la terza e ultima semifinale degli 800 metri in 2:02.93, precedendo in volata l’etiope Habtam Gebeyehu, seconda in 2:02.99, e la canadese Chloe Symon, terza in 2:03.22: sono loro le tre qualificate direttamente alla finale. Resta fuori la turca Zeynep Özkara, quarta in 2:04.58, mentre più staccate chiudono la guyanese Olivia Solomon (2:06.15) e la francese Anaise Meier (2:07.02).

3.16: Queste le protagoniste della terza e ultima semifinale degli 800:

1 Pia Langton (IRL) – 2:05.72

2 Gaja Kovačec (SLO) – 2:06.97

3 Olivia Solomon (GUY) – 2:05.59

4 Chloe Symon (CAN) – 2:02.38

5 Zeynep Özkara (TUR) – 2:02.04

6 Shaikira King (GBR) – 2:01.49

7 Habtam Gebeyehu (ETH) – 1:59.72

8 Anaise Meier (FRA) – 2:02.97

9 Lena Pajęcka (POL) – 2:03.73

3.12: Delusione per Giulia Macchi nella seconda semifinale degli 800 metri. L’azzurra non riesce a esprimersi sui livelli migliori e chiude soltanto sesta in 2:05.29, restando fuori dalla finale. Vittoria per la statunitense Paige Sheppard in 2:01.97, davanti alla greca Ioulianna Roussou (2:02.95) e all’etiope Derartu Shibiru, terza e qualificata con il record personale di 2:03.41. Quarta la svizzera Fiona von Flüe in 2:04.04.

3.10: C’è l’azzurra Gioia Macchi a caccia di un posto in finale negli 800. Queste le protagoniste della seconda semifinale:

1 Marion Jepchumba (KEN) – 2:05.61

2 Derartu Shibiru (ETH) – 2:08.23

3 Mary Maclean (CAN) – 2:04.41

4 Emma Fryga (AUS) – 2:02.37

5 Paige Sheppard (USA) – 2:00.65

6 Fiona von Flüe (SUI) – 2:02.26

7 Ioulianna Roussou (GRE) – 2:01.27

8 Giulia Macchi (ITA) – 2:03.05

9 Carise van Rooyen (RSA) – 2:03.44

3.07: Si ferma in semifinale Caterina Caligiana negli 800 metri. L’azzurra chiude settima la propria serie in 2:07.34, lontana dalle prime tre posizioni che garantivano l’accesso diretto alla finale. Vittoria per la slovena Živa Remic in 2:04.32, appena davanti alla polacca Róża Olchawa (2:04.34) e alla giapponese Rin Kubo (2:04.37), racchiuse in appena cinque centesimi. Quarta e prima delle escluse l’australiana Ivy Boothroyd in 2:04.57.

3.05.23: Il cinese Jiawei Chen conquista il titolo mondiale nel lancio del martello con una grande spallata da 79,16 all’ultimo tentativo, dopo aver guidato la gara fin dal primo lancio. Argento allo statunitense Kayden Hulet, autore del record personale con 77,55, mentre il britannico Wyatt Larkins completa il podio con un altro personale, 75,38. Quarto il qatariota Ibrahim Abdelrahman (73,36), davanti al greco Apostolos Tzamtzis (72,20, PB) e al tedesco Max Baier (72,18, PB).

3.00: C ‘è l’azzurra Caterina Calligiana al via nella prima semifinale degli 800. Le prime tre di ogni semifinale vanno in finale:

1 Noée Wipfli (SUI) – 2:06.59

2 Caterina Caligiana (ITA) – 2:05.77

3 Kevongaye Fowler (JAM) – 2:04.31

4 Ellie Barada (USA) – 2:02.72

5 Živa Remic (SLO) – 1:59.64

6 Rin Kubo (JPN) – 2:01.54

7 Róża Olchawa (POL) – 2:01.90

8 Ivy Boothroyd (AUS) – 2:02.93

9 Leni Hirt (GER) – 2:03.76

2.51 Grande record personale per Filippo Vedana, ma non basta per la finale dei 110 ostacoli. L’azzurro si migliora nettamente correndo in 13.28, ma chiude sesto una semifinale di altissimo livello. Il giapponese Jeremy Koga vola in 12.95, nuovo record asiatico Under 20, precedendo lo statunitense Zacchaeus Brocks (13.00) e il bahamense Jahcario Wilson, terzo con il record nazionale Under 20 di 13.17. Davanti a Vedana anche il giamaicano Marquies Page (13.23, personale) e il cinese Zhihao Sun (13.26, personale).

2.50: Dopo cinque rotazioni nella finale del martello maschile resta al comando il cinese Jiawei Chen con 78,47, ma lo statunitense Kayden Hulet si avvicina con 74,68, pur restando terzo. In seconda posizione il britannico Wyatt Larkins con 75,38, mentre il qatariota Ibrahim Abdelrahman è quarto con 73,36. Completano i sei ammessi all’ultimo lancio il greco Apostolos Tzamtzis (72,20) e il tedesco Max Baier (72,18). Eliminati a questo punto Alexandros Ghamrawi (72,09) e Xavier Leauma (71,97).

2.48: Al via Filippo Vedana nella terza e ultima semifinale dei 110 ostacoli:

1 Yi-Xuan Chen (TPE) – 13.32

2 Jeremy Koga (JPN) – 13.05

3 Filippo Vedana (ITA) – 13.50

4 Zacchaeus Brocks (USA) – 12.98

5 Jahcario Wilson (BAH) – 13.25

6 Marquies Page (JAM) – 13.24

7 Zhihao Sun (CHN) – 13.30

8 Harrison Purcell (AUS) – 13.58

9 Matjaž Girandon (SLO) – 13.65

2.46: Il norvegese Anthony Johnsen vince la seconda semifinale dei 110 ostacoli in 13.07, firmando il record nazionale Under 20. Qualificazione diretta anche per il brasiliano Odair Goncalves, secondo in 13.19 con record continentale Under 20, e per l’olandese Jim Putter, terzo con il record personale di 13.30. Eliminato Alberico Ghedina, che chiude ottavo in 13.77 e saluta la competizione. Quarto il francese Ewenn Vernack in 13.36.

2.43: C’è l’azzurro Alberico Ghedina al via della seconda semifinale dei 110 ostacoli:

1 Alberico Ghedina (ITA) – 13.61

2 Zehr Eddine Gasmi (ALG) – 13.60

3 Jim Putter (NED) – 13.35

4 Odair Goncalves (BRA) – 13.31

5 Anthony Johnsen (NOR) – 13.18

6 Ewenn Vernack (FRA) – 13.22

7 Hassan Essa Haqawi (KSA) – 13.43

8 Marc Leonard Hildebrand (GER) – 13.22

9 Toby Wright (GBR) – 13.48

2.41: Lo statunitense Le’Ezra Brown domina la prima semifinale dei 110 ostacoli con uno straordinario 12.82, staccando nettamente tutti gli avversari. In finale anche il turco Koray Uygun, secondo in 13.16, e il sudafricano Phenyo Miyen, terzo in 13.18. Resta fuori dalla qualificazione diretta il bulgaro Hristiyan Kasabov, quarto in 13.23, davanti all’olandese Eljahro Philipsen (13.43) e al giamaicano Taj-Oneil Gordon (13.46).

2.36: Dopo quattro rotazioni nella finale del martello maschile resta al comando il cinese Jiawei Chen con 78,47, ma alle sue spalle risale lo statunitense Kayden Hulet, che al terzo lancio ha trovato 73,71. Resta comunque secondo il britannico Wyatt Larkins con il personale di 75,38, mentre Hulet è terzo. Seguono il qatariota Ibrahim Abdelrahman (73,36), il greco Apostolos Tzamtzis (72,20, PB), il tedesco Max Baier (72,18, PB), il cipriota Alexandros Ghamrawi (72,09) e l’australiano Xavier Leauma (71,97): sono loro gli otto ammessi al quinto lancio.

2.35: Al via la prima semifinale dei 110 ostacoli, questi i protagonisti:

1 Oliver Facer (AUS) – 13.65

2 Lucas Domergue (FRA) – 13.44

3 Eljahro Philipsen (NED) – 13.28

4 Phenyo Miyen (RSA) – 13.28

5 Koray Uygun (TUR) – 13.29

6 Le’Ezra Brown (USA) – 12.89

7 Taj-Oneil Gordon (JAM) – 13.37

8 Hristiyan Kasabov (BUL) – 13.31

9 Maito Kamakura (JPN) – 13.61

2.30: Alessia Succo vola in finale nei 100 ostacoli! Buona prestazione dell’azzurra, che chiude terza la terza semifinale in 13.17 e conquista la qualificazione diretta all’atto conclusivo. Vittoria per la tedesca Daryl Ndasi, che firma il record personale in 13.10, davanti alla statunitense Tori Goodson, seconda in 13.16. Succo si conferma così pienamente competitiva ai massimi livelli dopo il 13.27 corso in batteria, migliorandosi di un decimo nel momento decisivo.

2.25: Dopo due rotazioni nella finale del martello maschile è il cinese Jiawei Chen a guidare con 78,47, misura ottenuta al primo tentativo, davanti al britannico Wyatt Larkins, secondo con il record personale di 75,38. Terza posizione provvisoria per il qatariota Ibrahim Abdelrahman con 73,36, mentre il cipriota Alexandros Ghamrawi è quarto con 72,09. Seguono l’australiano Xavier Leauma (71,97) e il giapponese Andrew Atuobeng (71,87). Lo statunitense Kayden Hulet, dopo un nullo iniziale, è per ora più indietro con 70,76.

2.24: C’è Alessia Succo al via della terza semifinale dei 100 ostacoli:

1 Akeelah Bell (JAM) – 13.33

2 Linda Botková (CZE) – 13.54

3 Sereina Liem (SUI) – 13.31

4 Tori Goodson (USA) – 13.15

5 Alessia Succo (ITA) – 13.14

6 Daryl Ndasi (GER) – 13.11

7 Saki Nikaido (JPN) – 13.39

8 Megan Nieman (RSA) – 13.26

9 Brooklyn Taylor (CAN) – 13.36

2.22: La sudafricana Tumi Ramokgopa vince la seconda semifinale dei 100 ostacoli in 13.02, eguagliando il miglior crono del turno. Qualificazione diretta anche per la slovena Hana Sekne, seconda in 13.18, e per la slovacca Laura Frličková, terza in 13.22 eguagliando il proprio personale stagionale. Quarta la francese Lenny Pawlowicz in 13.35, davanti alla barbadiana Taylor Foster (13.43, record personale eguagliato) e alla greca Danai Theodora Bakogianni, che firma il record nazionale Under 20 in 13.59.

2.19: Queste le protagoniste della seconda semifinale dei 100 ostacoli:

1 Saki Fujita (JPN) – 13.20

2 Anni Niskala (FIN) – 13.45

3 Lenny Pawlowicz (FRA) – 13.32

4 Laura Frličková (SVK) – 13.22

5 Hana Sekne (SLO) – 13.17

6 Tumi Ramokgopa (RSA) – 12.93

7 Taylor Foster (BAR) – 13.43

8 Fiona Cavilli (ESP) – 13.45

9 Danai Theodora Bakogianni (GRE) – 13.61

2.17: Si ferma in semifinale Veronica Cioccoloni nei 100 ostacoli. L’azzurra chiude ottava la prima semifinale in 13.77, senza riuscire ad avvicinare il 13.59 corso in batteria. Davanti vola la giamaicana Tiana Marshall, prima in 13.02, seguita dalla svizzera Jil Sanchez (13.07) e dalla statunitense Madeline Cooper (13.14), tutte qualificate direttamente per la finale. Sofia Swindell è quarta in 13.39, eguagliando il record nazionale Under 20 delle Isole Vergini Americane.

2.12: Queste le protagoniste della prima di tre batterie dei 100 ostacoli donne:

1 Tammin Lampret (AUS) – 13.55

2 Veronica Cioccoloni (ITA) – 13.41

3 Olivia Pihl (SWE) – 13.40

4 Madeline Cooper (USA) – 12.91

5 Jil Sanchez (SUI) – 12.96

6 Tiana Marshall (JAM) – 12.98

7 Linnea Hirvelä (FIN) – 13.50

8 Shira Kurzawa (GER) – 13.31

9 Sofia Swindell (ISV) – 13.39

1.58: Al via la finale del lancio del martello maschile. Questi i protagonisti:

Jiawei Chen (CHN) – 80.39

2 Jan Delewski (POL) – 77.57

3 Wyatt Larkins (GBR) – 73.10

4 Kayden Hulet (USA) – 72.88

5 Alexandros Ghamrawi (CYP) – 77.23

6 Xavier Leauma (AUS) – 72.37

7 Ibrahim Abdelrahman (QAT) – 73.91

8 Patry Ivan Valdez Arroyo (ECU) – 71.62

9 Andrew Atuobeng (JPN) – 73.54

10 Max Baier (GER) – 71.16

11 Apostolos Tzamtzis (GRE) – 71.13

12 Dimo Andreev (BUL) – 70.94

1.55: Il finale di giornata sarà dominato dai 400 metri. Alle 5.45 è prevista la finale femminile con le eventuali qualificate Matilde Abelli e Laura Frattaroli, mentre alle 5.53 toccherà agli uomini con Riccardo Fumagalli e Francesco Miorini. Tra i grandi protagonisti attesi c’è lo statunitense Quincy Wilson, oro olimpico con la 4×400 a soli sedici anni e volto simbolo della squadra di casa.

1.52: Alle 4.45 sarà il momento della finale del giavellotto maschile, con le eventuali presenze di Pietro Villa e Leonardo Di Mugno. Villa parte dall’ottava misura d’ingresso con 73,37, mentre Di Mugno ha superato per la prima volta i 70 metri arrivando a 71,04. Entrambi hanno le qualità per restare in gara dopo i primi tre lanci e cercare poi un piazzamento di prestigio.

1.49: Alle 3.25 si assegnerà il titolo del triplo maschile, con l’eventuale presenza di Francesco Crotti e Marco Mangani. Crotti, campione europeo Under 20 e quinto nelle liste mondiali con 16,15, rappresenta una delle principali carte da medaglia della spedizione italiana. Mangani, cresciuto fino a 15,80, può a sua volta inserirsi nella zona alta. Il favorito sulla carta è il cubano Giann Baxter, leader stagionale con 16,80.

1.46: Macchi ha corso in stagione in 2’03”05, settimo tempo italiano Under 20 di sempre, e può ambire alla finale se saprà gestire bene posizione e ritmo. Ciaramella, autore di 1’48”67, dovrà invece evitare una gara chiusa e troppo tattica.

1.43: Le semifinali dei 200 sono previste alle 4.18. La notte italiana proporrà poi una serie di appuntamenti decisivi. Alle 3.05 sono in programma le semifinali degli 800 femminili, con le eventuali presenze di Giulia Macchi e Caterina Caligiana, mentre alle 3.30 toccherà agli 800 maschili con Valerio Ciaramella. Macchi ha corso in stagione in 2’03”05, settimo tempo italiano Under 20 di sempre, e può ambire alla finale se saprà gestire bene posizione e ritmo. Ciaramella, autore di 1’48”67, dovrà invece evitare una gara chiusa e troppo tattica.

1.40: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Mondiali Under 20 che vanno in scena ad Eugene in Oregon

23.09 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live testuale di questa sessione dei Mondiali di atletica under 20 di Eugene finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata!

23.07 Buonissime notizie anche dagli ostacoli, dove tutti e quattro gli azzurri in gara passano il turno. Succo e Cioccoloni nella prova femminile sui 100 metri, Fedana e Ghedina nei 110 maschili.

23.05 Bene anche il duecentometrista Diego Nappi che è approdato in semifinale con il suo nuovo primato personale (20,72) che vale il nono tempo complessivo. Sempre nei 200 metri, ma al femminile, primati stagionali per Valensin e Castellani, che approdano entrambe in semifinale.

23.03 E’ terminata questa sessione di gare nell’impianto di Eugene, in Oregon. Per l’Italia scendevano in pista alcuni degli atleti più talentuosi. Uno su tutti Inzoli, che ha stabilito il nuovo primato personale nel salto in lungo arrivando fino a 8,15 metri.

23.00 Questi i risultati della settima ed ultima batteria dei 200 metri maschili:

1 Jayden GREEN BAR 20.58

2 Jakub SARLEJ POL 20.85

3 Cheuk Fung Jasper KOO HKG 20.86

4 Omel Shashintha Silva JAYATHUNGALAGE SRI 20.90

5 Miles OUTERBRIDGE BER 20.98

6 J’Den JACKSON IVB 21.19

7 Jianwei LIU CHN 21.22

8 Kasiya DALEY ANT 21.23

22.58 Manca solo l’ultima batteria dei 200 maschili prima della fine di questa sessione dei Mondiali di atletica under 20.

22.56 E’ terminata la prova del getto del peso del decatlon. L’azzurro Sorci arriva ventunesimo in questa specialità con un lancio da 13.49 e ottiene 697 punti.

22,54 Purtroppo non riesce l’impresa a Castellazzi, l’azzurro arriva sesto con il tempo di 21.20. Questo l’ordine d’arrivo ufficiale:

1 Blake HAMILTON USA 20.54

2 Pedro AFONSO POR 20.77

3 Nathaniel MARTIN JAM 21.00

4 Rajakaruna MUDIYANSELAGE SRI 21.12

5 Jack NEWMAN BOT 21.18

6 Luca CASTELLAZZI ITA 21.20

7 Christopher NORDLIE NOR 21.22

8 Cheng-Kuei HSIEH TPE 21.65

22.51 Nella prossima batteria c’è il secondo azzurro Castellazzi, che partirà dalla corsia numero 6. Servirà una gara in linea con il suo primato personale per sperare nel passaggio del turno.

22.48 Questi i risultati della quinta batteria. Presente anche il sammarinese Giulini, che è arrivato ultimo ma ha fatto il nuovo primato nazionale under 20:

1 Tate TAYLOR USA 21.02

2 Mayo ALABI GBR 21.15

3 Bartosz PYTLIK POL 21.17

4 Hikari Osinachi ABRAHAM JPN 21.18

5 Antonios KATSANTONIS CYP 21.33

6 Wyatt LEE CAN 21.46

7 Skylar CHARLES GUY 21.51

8 Giammarco GULINI SMR 21.74

22.45 E’ terminata la qualificazione del salto in lungo maschile. Inzoli è rimasto al primo posto fino alla fine e adesso si presenta in finale come uno degli uomini da battere. Questi i 12 qualificati all’atto conclusivo:

1 Daniele Leonardo INZOLI ITA 8.15

2 Quincy ISAAC USA 7.91

3 Mason MCGRODER AUS 7.83

4 Adam BILOKON UKR 7.77

5 Shahnavaz KHAN IND 7.73

6 Eito OMORI JPN 7.68

7 Vasileios MAGOULIOTIS GRE 7.67

8 Arsenios KOULOURIS GRE 7.60

9 Maidis GORRILLOT FRA 7.59

10 Daniel EMEGBOR GBR 7.59

11 Denis Marius BUZOIU ROU 7.58

12 R.C. Jithin ARJUNAN IND 7.57

20.42 Arrivo strettissimo nella quarta batteria dei 200 metri, addirittura 4 atleti sotto i 20.70. Questo l’ordine d’arrivo ufficiale:

1 Emile MUMENTHALER SUI 20.62

2 Eagan NEELY BAH 20.63

3 Tishawn EASTON GUY 20.66

4 Jake ODEY-JORDAN GBR 20.69

5 Žiga BOŽIČ SLO 20.97

6 Wazha MATAKULE BOT 21.20

7 Richard JANURA SVK 21.29

8 Harry IRFAN CURRAN SGP DNF

20.39 I risultati della terza batteria dei 200 maschili:

1 Tomoro IDE JPN 20.53

2 Gary CARD JAM 20.76

3 Dubem AMAH IRL 20.96

4 Dylan HALL AUS 21.12

5 Caylon RYAN RSA 21.16

6 Mihael BARTOLINČIĆ CRO 21.23

7 Perfect FAYE NGR 21.29

8 Felix KRIFKA AUT 21.32

22.36 Sorci lancia a 13,28 metri e non si migliora all’ultimo tentativo del getto del peso del decathlon. L’azzurro rimane quindi con la migliore misura di 13.49.

22.33 Non salta ovviamente Inzoli; l’azzurro è già certo della qualificazione alla finale e ha deciso di non effettuare l’ultimo tentativo.

22.30 Questo l’ordine d’arrivo della seconda batteria dei 200 maschili:

1 Makaelan Isiah Randall WOODS TTO 20.92

2 Mukona MANAVHELA RSA 21.10

3 Richard MACHATA SVK 21.19

4 William BATLEY CAN 21.33

5 Faisal Hassan ALASMARI KSA 21.37

6 Dmitri PETROGRADOV EST 21.51

7 Dong-jin KIM KOR 21.61

8 Ty’rique CHARLES IVB 21.69

22.27 Sorci scivola al quattordicesimo posto complessivo, se non migliorasse nell’ultimo salto l’azzurro prenderebbe 697 punti.

22.24 Questo l’ordine d’arrivo ufficiale della batteria con l’azzurro:

1 Amir THOMPSON BAR 20.49

2 Thiep Deng Malek DENG SSD 20.57

3 Diego NAPPI ITA 20.71

4 Chae-min JUN KOR 20.98

5 Josiah JOHN AUS 21.00

6 Ching Hang Wesley LEUNG HKG 21.13

7 Jessus Armando BĂNICIOIU ROU 21.33

8 Jinxin CHEN CHN 21.46

22.23 Passa in semifinale Diego Nappi! L’azzurro fa il primato personale e arriva terzo in batteria, posto che si traduce nel passaggio del turno per i 200 maschili!

22.22 Sorci si migliora nel secondo tentativo del getto del peso del decatlon. L’azzurro piazza la misura di 13.49 metri.

22.20 Fra pochissimi minuti cominceranno anche le batterie dei 200 maschili. Al via anche gli azzurri Diego Nappi (prima batteria) e Luca Castellazzi (sesta batteria).

22.17 E’ arrivata l’ufficialità, Valensin approda in semifinale! L’azzurra, con il settimo tempo complessivo, viene ripescata e va in semifinale assieme alla connazionale Castellani.

22.15 E’ terminata l’ultima batteria dei 200 metri femminili, questo l’ordine d’arrivo:

1 Oluebube EZECHUKWU NGR 23.34

2 Amaya MEARNS AUS 23.70

3 Victoria ZOLATURIUK CAN 23.95

4 Risansa Hirupama KADUPITI SRI 24.11

5 Una JOVANOVIĆ SRB 24.13

6 Roxana RAMÍREZ CHI 24.24

7 Eir HLESDOTTIR ISL 24.32

8 Ronja CHRISTOPHERSEN DEN 24.32

22.13 Inzoli vola in testa alla qualificazione, ma soprattutto ottiene la misura per accedere direttamente in finale. Grandissimo il salto dell’azzurro, che se fatto in finale porta quasi certamente una medaglia.

22.12 PRIMATO PERSONALE DI INZOLI! Grandissimo salto da 8.15!

22.11 Questo il risultato della penultima batteria dei 200 femminili:

1 Mariah MAXWELL USA 23.37

2 Imani MILLS TTO 23.75

3 Breanne Sydney BARNETT HAI 24.18

4 Leana STADLER SUI 24.18

5 Victoria CAMPOS BRA 24.29

6 Kaisa Sol FAGERLAND NOR 24.38

7 Kettia AMBROSE ANT 24.61

8 Emily ROMAN COL 24.67

9 Zeinab DOUMBIA MLI 25.60

22.10 Primo lancio da 13.35 per l’azzurro. Sorci si porta in testa al gruppo.

22.09 E’ cominciato intanto la prova di getto del peso del decatlon. L’azzurro Sorci lancerà nel gruppo B.

22.08 Sono 3 intanto i lunghisti che hanno già ottenuto la misura per la qualificazione diretta in finale. Si tratta dello statunitense Isaac (7,91), dell’australiano McGroder /7,83)e dell’ucraino Bilokon (7,77).

22.06 Dopo il primo turno di salti, Inzoli si trova all’ottavo posto complessivo nella qualificazione del salto in lungo. Per non avere brutte sorprese l’azzurro dovrà migliorare il suo 7,55.

22.04 Questo l’ordine d’arrivo della settima batteria:

1 Oghene Success OYIBU NGR 23.04

2 Saige DEMERITTE BAH 23.31

3 Maria PORTELA ESP 23.43

4 Dianelis RIVERA PUR 23.88

5 Radina VELICHKOVA BUL 23.97

6 Diana INDEQUE POR 24.10

7 Daquana HOWELL CAY 24.13

8 Ivana MCFARLANE PAN 24.54

22.00 Per il momento Valensin è la prima atleta fra quelle rimaste fuori dalla qualificazione diretta tramite le prime due posizioni in batteria. Ci sarà però da attendere fino alla fine per avere l’ufficialità.

21.58 Questo l’ordine d’arrivo:

1 Rume BURGER RSA 23.17

2 Jamilia BERNHARDSSON SWE 23.20

3 Elisa VALENSIN ITA 23.27

4 Kaori ROBLEY TTO 24.00

5 Same Amantle MHUTSIWA BOT 24.08

6 Dilanma Perera PATHIRANA SRI 24.25

7 Katerina KARAGIANNI CYP 24.39

8 Mia DE JAGER NZL 24.70

21.56 Valensin fuori dalle prime due della propria batteria! L’azzurra deve passare dai ripescaggi.

21.54 La prossima batteria è quella di Elisa Valensin! L’azzurra gareggerà in corsia 5, dalla quale può essere più facile affrontare bene la curva.

21.53 Primo salto di Inzoli! L’azzurro cade a 7,55 metri e si piazza al terzo posto provvisorio del proprio gruppo di qualificazione (quarto in totale).

21.51 Questi i risultati della quinta batteria dei 200 metri femminili:

1 Filippa ENGSTRÖM SWE 23.50

2 Mia BESSER GER 23.84

3 Zara HAGAN AUS 23.93

4 Pilar RODRÍGUEZ CHI 24.34

5 Sarah REED RSA 24.38

6 Tisa BOŽIČ SLO 24.50

7 Simone BESSONG CMR 24.77

8 Yuzheng ZHANG CHN 24.87

21.48 E’ c0minciata la qualificazione del salto in lungo. Il super favorito Khan piazza una prima misura in sicurezza a soli 7,51 metri. Ricordiamo che l’indiano quest’anno ha saltato 8,30 metri!

21.46 Questo l’ordine d’arrivo della batteria di Castellani:

1 Sophie THOMAS GBR 23.53

2 Margherita CASTELLANI ITA 23.54

3 Hakelly DE SOUZA BRA 23.56

4 Aude BOGUI CIV 23.91

5 Laura Zita DARAI HUN 24.10

6 Nina VRDOLJAK CRO 24.21

7 Zhenglin ZHOU CHN 24.25

8 De’Cheynelle THOMAS SKN 24.58

21.44 Primato stagionale e passaggio del turno per Castellani! L’azzurra termina seconda in 23,54 secondi ed approda alle semifinali!

21.41 E’ il momento di Margherita Castellani nella quarta batteria dei 200 femminili! L’azzurra tenterà di qualificarsi alla fase successiva dalla prima corsia.

21.39 Anche la terza batteria dei 200 femminili si è conclusa, ecco l’ordine di arrivo:

1 Shanoya Mikalia DOUGLAS JAM 22.88

2 Beatrice TASSIN FRA 23.50

3 Zofia PASIERBEK POL 23.87

4 Thea PARNIS COLEIRO MLT 24.09

5 Ariel ARCHER BAR 24.22

6 Nevia FOTAK CRO 24.31

7 Hoshi Fatihah AZHARAH INA 24.60

8 Mariliza PITTAKA CYP 24.79

9 Ahnaa NIZAAR MDV 24.91

21.36 Sta per cominciare anche la qualificazione del salto in lungo maschile! Nel gruppo A è presente l’azzurro Daniele Inzoli, questa la start list:

1 Luke VRATARIC AUS

2 Anthony Yunier PEREZ ESP

3 Koki HASEBE JPN

4 Shahnavaz KHAN IND

5 Quincy ISAAC USA

6 R.C. Jithin ARJUNAN IND

7 Daniel EMEGBOR GBR

8 Daniele Leonardo INZOLI ITA

9 Carter RECKELBERG USA

10 Botond HORVÁTH HUN

11 Zhen JIANG CHN

12 Adam BILOKON UKR

13 Arsenios KOULOURIS GRE

14 Remi MOURIE FRA

15 Tshiamo MOTSAMAI RSA

21.33 Terminata anche la seconda batteria dei 200 metri femminili, questo l’ordine d’arrivo:

1 Mia MAXWELL USA 23.30

2 Milla TONAZZI SUI 23.57

3 Kendra SCALLY-TU’I NZL 23.58

4 Rose DJAGBRE FRA 23.86

5 Anne BÖCKER GER 23.92

6 Nina HEJČÍKOVÁ SVK 23.92

7 Neja MANTELJ SLO 24.14

8 Salsabil BOUNEMEUR ALG 24.64

9 Hephzibah ROMALUS PNG 26.21

21.29 E’ terminata anche la gara del gruppo B delle qualificazioni del giavellotto femminile, queste le 12 atlete in finale:

1 Vita BARBIĆ CRO 56.29

2 Aseel Osama ABDEL HAMID EGY 55.89

3 Yu-Chin TAI TPE 53.91

4 Ayaka SUZUKI JPN 53.13

5 Emily HARBACH USA 52.98

6 Taysha STUBBS BAH 52.55

7 Marine GROBLER RSA 51.59

8 Sophia MAZZONI USA 50.33

9 Stephane HOOK RSA 49.23

10 Živa KRIŽ SLO 49.22

11 Min-ji KIM KOR 49.14

12 Jolie BAERVELDT NED 49.08

21.26 Questi i risultati della prima batteria dei 200 metri femminili:

1 Sashana JOHNSON JAM 22.95

2 Tyra FENTON ANT 23.15

3 Tatiana REYES CAN 23.38

4 Sophia Akuchi EMMANUEL HUN 23.49

5 Ema BENDOVÁ SVK 23.51

6 Hannah Rebekah MURAI-UBBY NOR 24.00

7 Olivia CONESA ARG 24.40

8 Sin Ting YAU HKG 24.40

21.22 Margherita Castellani prenderà il via nella quarta batteria, mentre Elisa Valensin sarà protagonista nella sesta. Entrambe le azzurro sono ampiamente al livello per il passaggio del turno in semifinale.

21.19 In questo momento nell’impianto di Eugene sta andando in scena solamente la qualificazione del giavellotto femminile, che si trova ad una rotazione dalla fine. Fra pochi minuti cominceranno anche le batteria dei 200 femminili con in gara Valensin e Castellani.

21.16 Tutte e due gli azzurri superano il turno! Per Vedana la notizia era già certa in virtù del secondo posto nella batteria. Anche Ghedina, grazie al miglior tempo fra gli atleti arrivati fuori dai primi tre nella propria gara, accede al turno successivo!

21.14 Questo l’ordine d’arrivo dell’ultima batteria dei 110h maschili:

1 Anthony JOHNSEN NOR 13.25 Q

2 Zhihao SUN CHN 13.46 Q

3 Lucas DOMERGUE FRA 13.57 Q

4 Charalampos ZINONOS CYP 13.70 NU20R

5 Sven RYMANN SUI 13.80

6 Brahian Andres FRETES PAR 14.13

7 Sebastian PALOMEQUE COL 14.18

8 Yue Kiu NG HKG 14.56

21.11 Super lancio della croata Barbic! La balcanica al secondo tentativo va oltre 56 metri e si qualifica alla finale.

21.09 Nel giavell0tto femminile anche l’atleta di Cina Taipei si qualifica direttamente alla finale grazie ad un lunghissimo lancio di 53,51 metri.

21.07 Questo l’ordine d’arrivo della batteria dell’azzurro, da segnalare lo strepitoso tempo dello statunitense Brown:

1 Le’Ezra BROWN USA 12.89 Q, WU20L

2 Filippo VEDANA ITA 13.50 Q, PB

3 Harrison PURCELL AUS 13.58 Q, PB

4 Maito KAMAKURA JPN 13.61 PB

5 Matjaž GIRANDON SLO 13.65 NU20R

6 Yi-Xuan CHEN TPE 13.66

7 Arne DÖRING GER 14.09

21.05 Nuovo primato personale per Vedana! L’azzurro arriva secondo con il tempo di 13.50 e passa il turno!

21.03 E’ cominciata anche la gara del gruppo B della qualificazione del giavellotto femminile. La statunitense Harbach è riuscita ad oltrepassare la misura di qualifica già al primo tentativo. 52,98 metri che la portano dritta in finale.

21.00 Nella sesta e penultima batteria dei 110h ci sarà anche Filippo Vedana, l’azzurro ha bisogno di correre al di sotto del suo primato personale per sperare nel passaggio del turno.

20.58 Anche la quinta batteria dei 110h è andata in scena, questo l’ordine di arrivo:

1 Zacchaeus BROCKS USA 13.11 Q

2 Taj-One GORDON JAM 13.49 Q

3 Hristiyan KASABOV BUL 13.56 Q

4 Kieran BARNEWALL CAN 13.87

5 Tiago GUIOTTI BRA 13.90

6 Martin ĎURIŠ SVK 14.05

7 Santiago QUINTERO VEN 14.20 SB

8 Levente TAKÁCS HUN 14,70

20.56 E’ terminata anche la gara del gruppo B della qualificazione del martello femminile, dove non sono iscritte azzurre. Questi i risultati, le prime 12 atlete sono qualificate in finale:

1 Burklie BURTON USA 68.03 PB

2 Pinja KÄRHÄ FIN 67.51

3 Clara HEGEMANN GER 66.68

4 Nova KIENAST GER 64.75

5 Polina DZEROZHYNSKA UKR 64.39

6 Manon BEERNAERT BEL 63.06

7 Jiajun CHEN CHN 62.66

8 Alexandra CHERNOVA GRE 62.41

9 Erica LEJON SWE 61.10

10 Meagan EWERS USA 60.27

11 Mirabella Emese KESERŰ HUN 59.77

12 Kimberly Cristina DE SOUZA BRA 59.31 PB

13 Salma Haitham Rashed Saee ALMARRI UAE 58.96 NU20R

14 Shifan XIAO CHN 58.86

15 Carmela COCCO ARG 57.79

16 Aixa CORBACHO ESP 57.60

17 Sarah ETTRUP LARSEN DEN 55.24

18 Anthi APOSTOLIDOU CYP 55.19

19 Maria PRACHARCZYK POL 54.08

20 Beatrice LINDBERG SWE 52.38

21 Chae-min YANG KOR 52.33

10.54 Questa la classifica della terza batteria dei 11oh:

1 Ewenn VERNACK FRA 13.22 (Q, PB)

2 Marquies PAGE JAM 13.34 (Q)

3 Jim PUTTER NED 13.35 (Q, PB)

4 Toby WRIGHT GBR 13.57

5 Liam AQWA ISR 13.79

6 Bogdan GONCHAROV KAZ 13.99

7 Roland KIS HUN 14.00

8 Nils BREUER SUI 14.64

20.51 Si è conclusa la qualificazione del salto in alto femminile, purtroppo Barbagallo è la seconda atlete fra le escluse. Questa la classifica:

1 Aitana ALONSO ESP 1.79 q

1 Olympia TZOUVELI GRE 1.79 q

1 Bailey HENSGENS USA 1.79 q

1 Marleen RITARI EST 1.79 q

1 Lilianna BÁTORI HUN 1.79 q

1 POOJA IND 1.79 q

1 Natalija VOJINOVIĆ SRB 1.79 q

1 Amairah GAYLE CAN 1.79 q

1 Siun QUINN IRL 1.79 q

1 Ella MIKKOLA FIN 1.79 q

1 Izobelle LOUISON-ROE AUS 1.79 q

12 Karina NIŻYŃSKA POL 1.79 q

13 Nuppu WILLMAN FIN 1.79 q

13 Brianna RIVERS USA 1.79 q

15 Maria Clara VIEIRA BRA 1.76

15 Sophie BARBAGALLO ITA 1.76

17 Nadja LÜTHI SUI 1.76

18 Melaniia VAKULINA UKR 1.76

19 Michaela SPOCTER RSA 1.76

20 Charlotte SORIN FRA 1.72

20 Carolin EVERS GER 1.72

22 Siyana BRÂMBAROVA BUL 1.72

20.49 Fra pochi istanti dovrebbe cominciare a lanciare il secondo gruppo delle qualificazioni del giavellotto femminile; queste le atlete in gara:

1 Bryndís Embla EINARSDÓTTIR ISL

2 Elin LINDBERG SWE

3 Vita BARBIĆ CRO

4 Ayuto KUROKAWA JPN

5 Minea KUMLANDER FIN

6 Maira Milagros ROSAS ARG

7 Ana Bhianca ESPENILLA PHI

8 Emily HARBACH USA

9 Leonie Zoe HALLER AUT

10 Stephane HOOK RSA

11 Viola LEI HANSGAARD DEN

12 Živa KRIŽ SLO

13 Yuting FANG CHN

14 Yu-Chin TAI TPE

X Bryndís Embla EINARSDÓTTIR ISL

20.46 Questa la classifica della batteria dei 110h con Ghedina. L’azzurro segna il suo nuovo primato stagionale, ma purtroppo arriva quarto per un centesimoi:

1 Koray UYGUN TUR 13.38 (Q)

2 Hassan Essa HAQAWI KSA 13.43 (Q, NU20R)

3 Zehr Eddine GASMI ALG 13.60 (Q, =SB)

4 Alberico GHEDINA ITA 13.61 (SB)

5 Oliver FACER AUS 13.65 (PB)

6 Pablo MACKENNA CHI 14.11

7 Martin TANEV BUL 14.22

8 Jayden PARKIN RSA 20.31

20.44 Esce di scena Barbagallo! L’azzurra sbaglia anche il terzo tentativo e si ritrova esclusa dalla finale; già 14 atlete hanno già saltato più in alto di lei.

20.41 Due errori per Barbagallo alla misura di 1.79 nella qualificazione del salto in alto. Uscire adesso potrebbe significare mancata qualificazione alla fase successiva per l’azzurra!

20.39 Nella terza batteria dei 110h è presente anche l’azzurro Ghedina!

20.37 Questa la classifica della seconda batteria dei 110h:

1 Phenyo MIYEN RSA 13.28 (Q, PB)

2 Odair GONCALVES BRA 13.39 (Q)

3 Jeremy KOGA JPN 13.54 (Q)

4 Benjamin SALNITRO MLT 13.78 (NU20R)

5 Ioannis TASKOUDIS GRE 13.81

6 Wai Kwan LEUNG HKG 14.18

7 Gregorio Luis CRESPO ESP 14.19

8 Anugrah Styawan SANTOSO INA 18.86

20.35 6.77 il terzo salto di Sorci nella prova di salto in lungo del decatlon. L’azzurro non va oltre alla misura ottenuta con il primo tentativo e rimane nono nel suo gruppo. l’azzurro prende 795 punti per la classifica generale.

20.33 Questi i risultati della prima batteria dei 110h:

1 Jahcario WILSON BAH 13.25 (Q, PB)

2 Eljahro PHILIPSEN NED 13.47 (Q)

3 Marc Leonard HILDEBRAND GER 13.48 (Q)

4 Jianhui XIE CHN 13.69

5 Patrick BUSCU CAN 13.82

6 Mohamed BENYGZER ALG 13.99

7 Mohamed Wael Gamil Mohamed ISMAIL EGY 14.03

8 Ignacio Francisco LOZADA PER 14.07

20.30 Sono 6 le atlete che, assieme a Barbagallo, hanno superato la misura di 1.76. Vedremo se questo salto, fatto al primo tentativo, potrebbe bastare all’azzurra per passare il turno.

20.26: Al via la prima batteria dei 110 ostacoli, i primi 3 di ogni batteria vanno in semifinale e i migliori 6 tempi. Questi i protagonisti della prima batteria:

1 Eljahro Philipsen (NED) – 13.28

2 Jianhui Xie (CHN) – 13.47

3 Patrick Buscu (CAN) – 13.78

4 Jahcario Wilson (BAH) – 13.48

5 Mohamed Benygzer (ALG) – 13.94

6 Mohamed Wael Gamil Mohamed Ismail (EGY) – 13.73

7 Ignacio Francisco Lozada (PER) – 13.96

8 Marc Leonard Hildebrand (GER) – 13.22

20.25: Barbagallo supera anche 1.76 al primo tentativo

20.23: Definito il quadro delle ripescate per le semifinali dei 100 ostacoli. Accedono al turno successivo la giamaicana Akeelah Bell (13.46), la giapponese Saki Fujita (13.54), l’australiana Tammin Lampret (13.55, record personale), la greca Danai Theodora Bakogianni (13.61, record nazionale Under 20), la canadese Brooklyn Taylor (13.62) e l’australiana Jamison Harding (13.64, record personale).

20.22: C’è anche Veronica Cioccoloni in semifinale! L’azzurra chiude terza la propria batteria dei 100 ostacoli in 13.59, conquistando la qualificazione diretta. Davanti a lei la slovena Hana Sekne, vincitrice in 13.31, e la statunitense Tori Goodson (13.36). Eliminata la francese Auxane Kingue, quarta in 13.68, tempo insufficiente anche per rientrare tra i sei ripescaggi.

20.18: Barbagallo supera 1.72 al primo tentativo

20.15: Veronica Cioccoloni al via della settima e ultima batteria dei 100 ostacoli. Queste le protagoniste:

1 Alina Golovina (KAZ) – 13.93

2 Hana Sekne (SLO) – 13.17

3 Iara Vacondeus (POR) – 13.94

4 Tori Goodson (USA) – 13.15

5 Veronica Cioccoloni (ITA) – 13.41

6 Auxane Kingue (FRA) – 13.42

7 Jenna-Marie Thomas (TTO) – 13.67

8 Pia Lauren Matsalu (EST) – 13.68

20.14: La giamaicana Tiana Marshall domina l’ultima batteria dei 100 ostacoli in 13.10, qualificandosi insieme alla barbadiana Taylor Foster, autrice del record personale con 13.43, e alla sudafricana Megan Nieman (13.52). Resta fuori dalla qualificazione diretta l’australiana Tammin Lampret, quarta in 13.55, ma il suo tempo le vale il ripescaggio.

20.13:L’olandese Sytse Lutgendorff parte fortissimo nel salto in lungo del decathlon, balzando al comando dopo la prima rotazione con il record personale di 7,34. Alle sue spalle il giapponese Kiichi Miyashita, anche lui al personale con 7,24, e il sudafricano Daniel von der Heyden, terzo con un altro PB a 7,17. L’azzurro Matteo Sorci è al momento nono con 6,92, a soli 2 centimetri dal settimo posto, in una classifica ancora molto corta e destinata a cambiare nei prossimi tentativi.

20.10: Barbagallo supera 1.68 al primo tentativo

20.07: Queste le protagoniste della sesta batteria dei 100 ostacoli:

1 Beatriz Camargo Monteiro (BRA) – 13.91

2 Tammin Lampret (AUS) – 13.71

3 Evelina Olsson (SWE) – 13.64

4 Sofia Swindell (ISV) – 13.39

5 Jana Bujan (CRO) – 14.02

6 Taylor Foster (BAR) – 13.50

7 Tiana Marshall (JAM) – 12.98

8 Megan Nieman (RSA) – 13.26

20.05: La sudafricana Tumi Ramokgopa domina la quinta batteria dei 100 ostacoli in 13.16, qualificandosi per le semifinali insieme alla giapponese Saki Nikaido, autrice del record personale con 13.39, e alla svizzera Sereina Liem (13.45). Sfuma invece la qualificazione diretta per appena un centesimo alla giamaicana Akeelah Bell, quarta in 13.46, che entra però in piena zona ripescaggio.

20.04: Queste le protagoniste del gruppo B:

1 Lilianna Bátori (HUN) – 1.92

2 Charlotte Sorin (FRA) – 1.82

3 Pooja (IND) – 1.93

4 Nuppu Willman (FIN) – 1.81

5 Brianna Rivers (USA) – 1.81

6 Natalija Vojinović (SRB) – 1.87

7 Amairah Gayle (CAN) – 1.83

8 Siun Quinn (IRL) – 1.86

9 Ella Mikkola (FIN) – 1.91

10 Izobelle Louison-Roe (AUS) – 1.95

11 Carolin Evers (GER) – 1.83

20.01: Prende il via la qualificazione dell’alto donne con l’azzurra Sophie Barbagallo nel gruppo A. 1.84 la misura da superare per la finale. Queste le protagoniste:

1 Aitana Alonso (ESP) – 1.87

2 Olympia Tzouveli (GRE) – 1.85

3 Siyana Brâmbarova (BUL) – 1.82

4 Maria Clara Vieira (BRA) – 1.81

5 Sophie Barbagallo (ITA) – 1.81

6 Karina Niżyńska (POL) – 1.85

7 Nadja Lüthi (SUI) – 1.81

8 Bailey Hensgens (USA) – 1.83

9 Marleen Ritari (EST) – 1.82

10 Melaniia Vakulina (UKR) – 1.81

11 Michaela Spocter (RSA) – 1.81

19.58: Queste le protagoniste della quinta batteria dei 100 ostacoli:

1 Saki Nikaido (JPN) – 13.51

2 Oda Hansen (NOR) – 14.05

3 Akeelah Bell (JAM) – 13.33

4 Tumi Ramokgopa (RSA) – 12.93

5 Chika Bakwunye (NGR) – 13.63

6 Antonina Chernyshova (KAZ) – 13.78

7 Jeidy Sofia Churi (COL) – 14.10

8 Isabella-Sofia Mosetti (CYP) – 13.82

9 Sereina Liem (SUI) – 13.31

19.57: La statunitense Madeline Cooper vince la quarta batteria dei 100 ostacoli in 13.36, qualificandosi insieme alla francese Lenny Pawlowicz (13.62) e alla ceca Linda Botková (13.68). Resta invece fuori dai primi tre l’irlandese Orlaith Mannion, quarta in 13.73, che dovrà sperare nei sei ripescaggi

19.50: Queste le protagoniste della quarta batteria dei 100 ostacoli:

1 Linda Botková (CZE) – 13.54

2 Cristina Garcia (MEX) – 14.08

3 Iva Deliverska (BUL) – 13.80

4 Madeline Cooper (USA) – 12.91

5 Sara Mijanović (BIH) – 14.06

6 Lenny Pawlowicz (FRA) – 13.32

7 Jordynn Scott (CAN) – 13.33

8 Oda Lier (NOR) – 13.80

9 Orlaith Mannion (IRL) – 13.52

19.49: Batteria velocissima nei 100 ostacoli, con la tedesca Daryl Ndasi che domina in 13.20, precedendo la slovacca Laura Frličková (13.24) e la finlandese Anni Niskala (13.64), tutte qualificate direttamente alle semifinali. Beffata per appena sei millesimi l’australiana Jamison Harding, quarta in 13.64 ma con il record personale, che si inserisce comunque in ottima posizione nella graduatoria dei sei ripescaggi.

19.45: Queste le protagoniste della terza batteria dei 100 ostacoli:

1 Madalena Sampaio (POR) – 13.40

2 Jamison Harding (AUS) – 13.66

3 Alika Harewood (BAR) – 13.73

4 Daryl Ndasi (GER) – 13.11

5 Anni Niskala (FIN) – 13.45

6 Laura Frličková (SVK) – 13.22

7 Yassmine Ghouibi (TUN) – 13.92

8 Chisom Grace Iheaka (CYP) – 13.97

19.43: Si completa il quadro provvisorio dei ripescaggi dopo la seconda batteria dei 100 ostacoli. La svizzera Jil Sanchez vince in 13.40, qualificandosi insieme alla finlandese Linnea Hirvelä (13.52) e alla tedesca Shira Kurzawa (13.56). Quarta la greca Danai Theodora Bakogianni, autrice del record nazionale Under 20 con 13.61, che al momento è in piena corsa per uno dei sei ripescaggi.

19.40: La finlandese Pinja Kärhä chiude al comando il gruppo A delle qualificazioni del martello femminile con 67,51, centrando la misura utile per la finale. Promossa direttamente anche la tedesca Nova Kienast, seconda con 64,75. Restano invece in attesa dell’esito del gruppo B la belga Manon Beernaert (63,06), la cinese Jiajun Chen (62,66), la greca Alexandra Chernova (62,41) e la statunitense Meagan Ewers (60,27), ancora in corsa per un posto tra le finaliste con i migliori risultati complessivi.

19.37: L’egiziana Aseel Osama Abdel Hamid domina il gruppo A delle qualificazioni del giavellotto femminile con 55,89, centrando direttamente la misura richiesta per la finale. Si qualificano automaticamente anche la giapponese Ayaka Suzuki, seconda con 53,13 e miglior stagionale, e la bahamense Taysha Stubbs, terza con 52,55. Restano in attesa dell’esito del gruppo B la sudafricana Marine Grobler (51,59), la statunitense Sophia Mazzoni (50,33) e tutte le altre atlete ancora in corsa per uno dei posti assegnati con i migliori risultati complessivi.

19.34: Questa la startlist della seconda batteria dei 100 ostacoli:

1 Leonor Ferreiro (CHI) – 13.90

2 Shira Kurzawa (GER) – 13.31

3 Brooklyn Taylor (CAN) – 13.36

4 Jil Sanchez (SUI) – 12.96

5 Hazel Wilson (GUM) – 15.59

6 Džana Suljić (BIH) – 14.03

7 Aliz Ács (HUN) – 13.77

8 Danai Theodora Bakogianni (GRE) – 13.64

9 Linnea Hirvelä (FIN) – 13.50

19.32: Grande prova di Alessia Succo! L’azzurra domina la propria batteria dei 100 ostacoli in 13.27 e conquista con autorità la qualificazione alle semifinali. Alle sue spalle chiudono la svedese Olivia Pihl (13.53) e la spagnola Fiona Cavilli (13.54), entrambe promosse direttamente. Beffata per appena quattro millesimi la giapponese Saki Fujita, quarta in 13.54, che dovrà affidarsi ai ripescaggi riservati ai sei migliori tempi.

19.30: Iniziato il salto in lungo del decathlon

19.27: Si muove la qualificazione del gruppo A del martello femminile dopo due rotazioni. La finlandese Pinja Kärhä è già in finale grazie al 67,51, oltre la misura di qualificazione. Alle sue spalle è apertissima la lotta per gli altri posti: guidano la classifica provvisoria la belga Manon Beernaert (63,06), la tedesca Nova Kienast (63,02), la cinese Jiajun Chen (62,66) e la greca Alexandra Chernova (62,41). Seguono la statunitense Meagan Ewers (60,27), la spagnola Aixa Corbacho (56,25) e la danese Sarah Ettrup Larsen (55,24). Ancora senza misura valida l’ecuadoriana Denisse Medina e la svedese Beatrice Lindberg.

19.25: Prime indicazioni dal gruppo A delle qualificazioni del giavellotto femminile dopo due rotazioni. Hanno già staccato il pass per la finale l’egiziana Aseel Osama Abdel Hamid, che ha centrato la misura di qualificazione con 55,89, e la giapponese Ayaka Suzuki, anch’essa oltre il limite con 53,13. Alle loro spalle guida la lotta per i posti rimanenti la sudafricana Marine Grobler con 51,59, seguita dalla bahamense Taysha Stubbs (50,03) e dalla statunitense Sophia Mazzoni (49,85). Ancora in corsa anche la sudcoreana Min-ji Kim (49,14) e l’indiana Poonam (48,81).

19.23: Iniziano le batterie dei 100 ostacoli e c’è subito Alessia Succo in pista. Le prime 3 più i migliori 6 tempi in semifinale. Queste le protagoniste:

1 Ellen Ingrid Aadamsoo (EST) – 13.95

2 Saki Fujita (JPN) – 13.20

3 Olivia Pihl (SWE) – 13.40

4 Rihana Mora (CRC) – 13.67

5 Katja Tomšič (SLO) – 13.68

6 Tamara Svatíková (SVK) – 13.92

7 Alessia Succo (ITA) – 13.14

8 Fiona Cavilli (ESP) – 13.45

19.22: L’estone Andre Jürisson si aggiudica i 100 metri del decathlon in 10.79, conquistando 908 punti. Alle sue spalle il sudafricano Daniel von der Heyden, secondo in 10.82 (901 punti), e il polacco Kacper Góralczyk, che con lo stesso tempo firma il record personale e ottiene anch’egli 901 punti. Seguono l’altro estone Tristan Konso (10.84, miglior stagionale), il francese Mael-Bephassou Lannurien (10.89), il greco Nikolaos Kosmopoulos (10.90), lo statunitense Darius Jones (10.92), il ceco Bohuslav Čertík (11.01) e l’algerino Walid Fares Ghettas (11.13).

19.20: Questi i protagonisti della quarta e ultima serie dei 100 del decathlon:

1 Mael-Bephassou Lannurien (FRA) – 10.88

2 Bohuslav Čertík (CZE) – 10.87

3 Darius Jones (USA) – 10.89

4 Andre Jürisson (EST) – 10.70

5 Walid Fares Ghettas (ALG) – 10.91

6 Daniel von der Heyden (RSA) – 10.74

7 Kacper Góralczyk (POL) – 10.86

8 Nikolaos Kosmopoulos (GRE) – 10.88

9 Tristan Konso (EST) – 10.90

19.16: L’australiano Wyatt Hill si impone nei 100 metri del decathlon con il record personale di 10.72, conquistando 924 punti. Secondo il ceco Adam Juliš, autore del miglior stagionale con 10.77 (912 punti), mentre il francese Kilian Trochain è terzo con il record personale di 10.89 (885 punti). Seguono lo svizzero Nevis Thommen (10.96, personale), il giapponese Kiichi Miyashita (10.97, miglior stagionale), il portoghese Samuel Falieu-Mané (11.02), il lettone Ernests Lešinskis (11.08), l’irlandese Eoin O’Callaghan (11.17) e l’altro lettone Kārlis Feldmanis (11.21).

19.10: Iniziata anche la qualificazione del martello, gruppo A. 52.50 la misura per la finale diretta. Queste le protagoniste:

1 Manon Beernaert (BEL) – 63.55

2 Pinja Kärhä (FIN) – 70.73

3 Sarah Ettrup Larsen (DEN) – 58.68

4 Beatrice Lindberg (SWE) – 58.53

5 Chae-min Yang (KOR) – 58.36

6 Denisse Medina (ECU) – 58.64

7 Alexandra Chernova (GRE) – 65.84

8 Meagan Ewers (USA) – 61.93

9 Nova Kienast (GER) – 64.87

10 Aixa Corbacho (ESP) – 61.04

11 Jiajun Chen (CHN) – 67.42

19.08: L’azzurro Matteo Sorci domina i 100 metri del decathlon con uno splendido 10.81, nuovo record personale, conquistando 903 punti. Alle sue spalle chiudono a pari tempo l’olandese Sytse Lutgendorff e il tedesco Yannick Kraus, entrambi al personale con 11.00 (861 punti). Seguono il bahamense Kenny Moxey e l’ungherese Zalán Zemen, anche loro al record personale con 11.04 (852 punti), quindi l’australiano Xavier Davie (11.14, miglior stagionale), lo svedese Liam Belo da Silva (11.25) e l’austriaco Lorenz Wirth (11.31).

19.05: Questi i protagonisti della seconda serie dei 100 del decathlon:

1 Lorenz Wirth (AUT) – 11.16

2 Yannick Kraus (GER) – 11.13

3 Matteo Sorci (ITA) – 11.18

4 Sytse Lutgendorff (NED) – 11.12

5 Kenny Moxey (BAH) – 11.17

6 Liam Belo da Silva (SWE) – 11.17

7 Zalán Zemen (HUN) – 11.15

8 Xavier Davie (AUS) – 11.14

19.03: Queste le protagoniste del gruppo A della qualificazione del giavellotto donne. Non ci sono azzurre: aò via:

1 Aseel Osama Abdel Hamid (EGY) – 60.97

2 Lina Filipović (CRO) – 50.68

3 Min-ji Kim (KOR) – 51.51

4 Poonam (IND) – 52.16

5 Sze Oi Sarah Kwong (HKG) – 51.27

6 Harriet Wheeler (GBR) – 53.95 (DNS)

7 Ayaka Suzuki (JPN) – 52.29

8 Marine Grobler (RSA) – 53.43

9 Amelia Gibas (POL) – 51.90

10 Qian Hu (CHN) – 51.69

11 Sophia Mazzoni (USA) – 56.51

12 Taysha Stubbs (BAH) – 56.34

13 Kimberly Flores (PER) – 51.02

14 Jolie Baerveldt (NED) – 52.49

19.02: Lo svedese David Berglund si aggiudica gli 110 ostacoli del decathlon con il record personale di 11.02, conquistando 856 punti. Alle sue spalle l’olandese Mikai Snoek, anche lui al personale con 11.16 (825 punti), e lo statunitense Brody Foster, terzo in 11.34 (786 punti). Seguono lo svizzero Mani Anker (11.41, miglior stagionale), il danese Mads Vincentsen (11.42), il portoghese Denis Hrabar (11.46), il tedesco Alexander Adler (11.48) e il britannico Samuel Newton (11.53).

19.00. Questi i protagonisti della prima batteria dei 100 metri del decathlon:

1 Alexander Adler (GER) – 11.45

2 David Berglund (SWE) – 11.28

3 Samuel Newton (GBR) – 11.31

4 Mani Anker (SUI) – 11.47

5 Denis Hrabar (POR) – 11.32

6 Mads Vincentsen (DEN) – 11.31

7 Brody Foster (USA) – 11.21

8 Mikai Snoek (NED) – 11.22

18.58: Alle 21.43 riflettori puntati su Daniele Inzoli nel lungo maschile. L’azzurro, campione italiano Under 20, si presenta con il 7,78 ottenuto a Caorle, misura che vale il nono posto nelle liste d’ingresso ma che non sembra rappresentare il limite reale delle sue possibilità. Inzoli ha spesso dato l’impressione di poter spingersi più vicino agli otto metri, e la qualificazione sarà il primo banco di prova. In assenza del cubano Jorge Hodelìn, autore quest’anno del record mondiale Under 20 con 8,46, il miglior accredito appartiene all’indiano Shahnavaz Khan con 8,30.

18.55: Poco più tardi, alle 20.30, entreranno in scena i 110 ostacoli maschili, con Alberico Ghedina e Filippo Vedana. I due italiani arrivano con tempi stagionali molto vicini, rispettivamente 13”71 e 13”86, e si giocheranno l’accesso alle semifinali delle 2.40. Servirà una gara tecnicamente pulita, perché tra partenza, passaggio della prima barriera e ritmo centrale non ci sarà margine per esitazioni. Il primo grande momento della velocità arriverà alle 21.25 con le batterie dei 200 femminili. L’Italia schiererà Margherita Castellani ed Elisa Valensin, due atlete che negli ultimi anni hanno già mostrato qualità importanti a livello continentale. Valensin, campionessa europea Under 18 nel 2024, ha corso quest’anno in 23”27, mentre Castellani, oro all’Eyof 2025, parte da 23”81. Entrambe arrivano da mesi non semplici sul piano fisico, ma possiedono talento e capacità di interpretare bene il mezzo giro di pista. Il nome da battere resta la giamaicana Shanoya Douglas, leader mondiale con 22”11.

18.52: Grande attesa anche per i 100 ostacoli femminili, al via alle 19.30, con Alessia Succo e Veronica Cioccoloni. Succo è una delle atlete più interessanti della squadra azzurra: il suo 13”14, ripetuto in stagione e coincidente con il record italiano Under 20, la colloca nella fascia alta delle liste mondiali. La torinese, ancora allieva, aveva già conquistato il bronzo agli Europei Under 20 del 2025 e ora affronta la prima esperienza iridata con ambizioni importanti. Cioccoloni, campionessa italiana juniores e scesa a 13”41, proverà a seguirla verso le semifinali delle 2.15. Il riferimento internazionale resta la statunitense Madeleine Cooper, accreditata di 12”91. Alle 20.05 toccherà a Sophie Barbagallo nelle qualificazioni dell’alto, con l’azzurra chiamata a ritrovare le sensazioni del suo 1,81 indoor. In una gara giovanile l’accesso alla finale passa spesso più dalla regolarità che dalla misura assoluta: evitare errori alle quote iniziali sarà quindi fondamentale per restare in corsa fino alle altezze decisive

18.49: La prima giornata delle prove multiple sarà particolarmente impegnativa: dopo i 100, Sorci affronterà il lungo alle 19.45, il peso alle 22.05, l’alto alle 2.00 e i 400 alle 5.00. Per restare agganciato ai migliori serviranno continuità e pochi errori, soprattutto nei salti.

18.46: Il primo nome da seguire sarà Matteo Sorci, protagonista dalle 19.00 nei 100 metri del decathlon. Il campione italiano juniores, già autore nel 2025 di un risultato storico con l’oro nell’Eyof Under 18, si presenta a Eugene dopo aver totalizzato 7336 punti ai Tricolori di Bressanone e dopo aver migliorato anche il record italiano Under 20 dell’eptathlon indoor.

18.43: All’Hayward Field il programma si apre alle 19.00 italiane e accompagna la spedizione azzurra fino alle 5.53 della notte, con il debutto di Matteo Sorci nel decathlon, gli ostacoli di Alessia Succo, il lungo di Daniele Inzoli.

18.40: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Mondiali Under 20 che vanno in scena ad Eugene in Oregon. Per l’Italia è una delle giornate più intense della manifestazione, con batterie, qualificazioni e diverse finali potenzialmente importanti.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Mondiali Under 20 che vanno in scena ad Eugene in Oregon. Per l’Italia è una delle giornate più intense della manifestazione, con batterie, qualificazioni e diverse finali potenzialmente importanti. All’Hayward Field il programma si apre alle 19.00 italiane e accompagna la spedizione azzurra fino alle 5.53 della notte, con il debutto di Matteo Sorci nel decathlon, gli ostacoli di Alessia Succo, il lungo di Daniele Inzoli.

Il primo nome da seguire sarà Matteo Sorci, protagonista dalle 19.00 nei 100 metri del decathlon. Il campione italiano juniores, già autore nel 2025 di un risultato storico con l’oro nell’Eyof Under 18, si presenta a Eugene dopo aver totalizzato 7336 punti ai Tricolori di Bressanone e dopo aver migliorato anche il record italiano Under 20 dell’eptathlon indoor. La prima giornata delle prove multiple sarà particolarmente impegnativa: dopo i 100, Sorci affronterà il lungo alle 19.45, il peso alle 22.05, l’alto alle 2.00 e i 400 alle 5.00. Per restare agganciato ai migliori serviranno continuità e pochi errori, soprattutto nei salti.

Grande attesa anche per i 100 ostacoli femminili, al via alle 19.30, con Alessia Succo e Veronica Cioccoloni. Succo è una delle atlete più interessanti della squadra azzurra: il suo 13”14, ripetuto in stagione e coincidente con il record italiano Under 20, la colloca nella fascia alta delle liste mondiali. La torinese, ancora allieva, aveva già conquistato il bronzo agli Europei Under 20 del 2025 e ora affronta la prima esperienza iridata con ambizioni importanti. Cioccoloni, campionessa italiana juniores e scesa a 13”41, proverà a seguirla verso le semifinali delle 2.15. Il riferimento internazionale resta la statunitense Madeleine Cooper, accreditata di 12”91. Alle 20.05 toccherà a Sophie Barbagallo nelle qualificazioni dell’alto, con l’azzurra chiamata a ritrovare le sensazioni del suo 1,81 indoor. In una gara giovanile l’accesso alla finale passa spesso più dalla regolarità che dalla misura assoluta: evitare errori alle quote iniziali sarà quindi fondamentale per restare in corsa fino alle altezze decisive.

Poco più tardi, alle 20.30, entreranno in scena i 110 ostacoli maschili, con Alberico Ghedina e Filippo Vedana. I due italiani arrivano con tempi stagionali molto vicini, rispettivamente 13”71 e 13”86, e si giocheranno l’accesso alle semifinali delle 2.40. Servirà una gara tecnicamente pulita, perché tra partenza, passaggio della prima barriera e ritmo centrale non ci sarà margine per esitazioni. Il primo grande momento della velocità arriverà alle 21.25 con le batterie dei 200 femminili. L’Italia schiererà Margherita Castellani ed Elisa Valensin, due atlete che negli ultimi anni hanno già mostrato qualità importanti a livello continentale. Valensin, campionessa europea Under 18 nel 2024, ha corso quest’anno in 23”27, mentre Castellani, oro all’Eyof 2025, parte da 23”81. Entrambe arrivano da mesi non semplici sul piano fisico, ma possiedono talento e capacità di interpretare bene il mezzo giro di pista. Il nome da battere resta la giamaicana Shanoya Douglas, leader mondiale con 22”11.

Alle 21.43 riflettori puntati su Daniele Inzoli nel lungo maschile. L’azzurro, campione italiano Under 20, si presenta con il 7,78 ottenuto a Caorle, misura che vale il nono posto nelle liste d’ingresso ma che non sembra rappresentare il limite reale delle sue possibilità. Inzoli ha spesso dato l’impressione di poter spingersi più vicino agli otto metri, e la qualificazione sarà il primo banco di prova. In assenza del cubano Jorge Hodelìn, autore quest’anno del record mondiale Under 20 con 8,46, il miglior accredito appartiene all’indiano Shahnavaz Khan con 8,30.

La sessione pomeridiana si chiuderà alle 22.22 con le batterie dei 200 maschili. Le maglie azzurre saranno assegnate tra Luca Castellazzi, Leo Oumar Domenis e Diego Nappi, tutti ormai stabilmente sotto i 21 secondi. Domenis ha corso in 20”96, Nappi in 20”98 e Castellazzi in 21”00. Nappi, campione europeo Under 20 nel 2025, resta il riferimento tecnico del gruppo, ma le recenti difficoltà fisiche rendono la selezione interna molto aperta. Le eventuali semifinali sono previste alle 4.18. La notte italiana proporrà poi una serie di appuntamenti decisivi. Alle 3.05 sono in programma le semifinali degli 800 femminili, con le eventuali presenze di Giulia Macchi e Caterina Caligiana, mentre alle 3.30 toccherà agli 800 maschili con Valerio Ciaramella. Macchi ha corso in stagione in 2’03”05, settimo tempo italiano Under 20 di sempre, e può ambire alla finale se saprà gestire bene posizione e ritmo. Ciaramella, autore di 1’48”67, dovrà invece evitare una gara chiusa e troppo tattica.

Alle 3.25 si assegnerà il titolo del triplo maschile, con l’eventuale presenza di Francesco Crotti e Marco Mangani. Crotti, campione europeo Under 20 e quinto nelle liste mondiali con 16,15, rappresenta una delle principali carte da medaglia della spedizione italiana. Mangani, cresciuto fino a 15,80, può a sua volta inserirsi nella zona alta. Il favorito sulla carta è il cubano Giann Baxter, leader stagionale con 16,80. Alle 4.45 sarà il momento della finale del giavellotto maschile, con le eventuali presenze di Pietro Villa e Leonardo Di Mugno. Villa parte dall’ottava misura d’ingresso con 73,37, mentre Di Mugno ha superato per la prima volta i 70 metri arrivando a 71,04. Entrambi hanno le qualità per restare in gara dopo i primi tre lanci e cercare poi un piazzamento di prestigio.

Il finale di giornata sarà dominato dai 400 metri. Alle 5.45 è prevista la finale femminile con le eventuali qualificate Matilde Abelli e Laura Frattaroli, mentre alle 5.53 toccherà agli uomini con Riccardo Fumagalli e Francesco Miorini. Tra i grandi protagonisti attesi c’è lo statunitense Quincy Wilson, oro olimpico con la 4×400 a soli sedici anni e volto simbolo della squadra di casa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Mondiali Under 20 che vanno in scena ad Eugene in Oregon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.00 con la prima sessione di gare, dalle 2.00 la sessione principale. Buon divertimento a tutti.