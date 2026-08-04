Leonardo Fabbri uomo da battere agli Europei di atletica. Il principale avversario è nella testa

L’Italia si presenterà a Birmingham per i Campionati Europei di atletica 2026 con tante possibili carte da medaglia, e tra queste c’è sicuramente la gara maschile di getto del peso con al via Riccardo Ferrara, Nick Ponzio, Zane Weir e soprattutto Leonardo Fabbri. In un’ipotetica griglia di partenza virtuale il fiorentino sarebbe in pole position per la vittoria, potendo contare su un grande margine nei confronti degli avversari più quotati.

Il campione d’Europa in carica è l’uomo da battere e andrà a caccia del bis dopo il trionfo della passata edizione a Roma, anche se in questa specialità non c’è nulla di scontato e le sorprese sono spesso dietro l’angolo. Fabbri è stato capace di spingersi fino a 22.74 metri esattamente un mese fa a Eugene, misura che lo pone in vetta alle liste mondiali stagionali con un vantaggio di oltre un metro sul secondo europeo (Weir 21.42) in classifica.

Da due mesi a questa parte il nativo di Bagno a Ripoli classe 1997 si attesta stabilmente sopra i 21 metri e mezzo, con un bilancio di nove successi ed un secondo posto nelle dieci gare disputate a partire dal Golden Gala del 4 giugno. Il primatista italiano ha dunque le potenzialità per dominare la scena sulla pedana inglese, quindi dovrà semplicemente scacciare i fantasmi del passato e arrivare in gara in salute e con la giusta mentalità.

Vedremo se ‘Leo’ sarà in grado di ipotecare sin da subito la medaglia d’oro, superando senza patemi la qualificazione e mettendo a referto una misura solida al primo lancio della finale, in modo da togliersi tutta la pressione e sprigionare poi tutta la sua potenza nel tentativo di puntare ad una grande misura. Il sogno è sempre quello dei 23 metri, ma in alternativa ci sarebbe comunque la suggestione di aggiornare il suo record dei Campionati (22.45 ottenuto nel 2024).