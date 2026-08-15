L’Italia sarà grande protagonista nella serata odierna agli Europei 2026 di atletica e andrà a caccia di un risultato di rilievo con le 4×100, che stamattina si sono qualificate in maniera brillante: gli uomini scenderanno in pista all’Alexander Stadium di Birmingham alle ore 22.33, mentre le donne saranno impegnate alle ore 22.48 nell’ultima gara del sabato sera.

Il DT Antonio La Torre e il responsabile della velocità Filippo Di Mulo hanno operato alcuni cambiamenti rispetto al turno preliminare disputato in mattinata. Una novità tra gli uomini: Fausto Desalu, fresco di bronzo sui 200 metri, è stato inserito in seconda frazione al posto di Eduardo Longobardi.

Si cercherà di sfruttare l’esperienza del Campione Olimpico di Tokyo 2020 con la 4×100, per fare da cerniera tra il lancio di Eric Marek e la seconda curva affidata a Lorenzo Patta, faro indiscutibile e chiamato a fare velocità per lanciare di forza Samuele Ceccarelli, confermato in chiusura dopo la barriera. Non c’è spazio per Lorenzo Dezza, finalista sul mezzo giro di pista e grande rivelazione dell’evento, ma probabilmente con poche energie residue dopo i tanti turni ravvicinati.

Un cambio anche tra le donne, per lasciare spazio a Zaynab Dosso: la primatista italiana e Campionessa del Mondo sui 60 metri indoor prenderà il posto di Alice Pagliarini, con il compito di presentarsi sui blocchi di partenza e di mostrare tutte le sue doti nei primi metri, poi toccherà a una convincente Gloria Hooper, curva nelle mani di Dalia Kaddari e rettilineo conclusivo affidato ad Alessia Pavese.

FORMAZIONI 4X100 FINALI EUROPEI ATLETICA

Uomini: Eric Marek, Fausto Desalu, Lorenzo Patta, Samuele Ceccarelli.

Donne: Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese.