Jorge Martin sicuro: “Aprilia farà di tutto per farmi vincere il Mondiale”

Il Mondiale MotoGP 2026 è fermo per la tradizionale pausa estiva e, al giro di boa della stagione, l’Aprilia può vantare la leadership della classifica iridata grazie a Jorge Martin. Lo spagnolo comanda il campionato con 208 punti, 14 in più del giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e 18 di vantaggio su Marc Marquez (Ducati). Più attardato Marco Bezzecchi, scivolato al quarto posto dopo gli errori commessi negli ultimi weekend, che sono costati al romagnolo anche un infortunio.

Per Martin, che al termine del 2026 lascerà l’Aprilia, si profila l’opportunità di conquistare il secondo titolo iridato della carriera. Uno scenario che richiama da vicino quanto accaduto nel 2024, quando vinse il Mondiale con il team Ducati Pramac prima di salutare la formazione legata alla Casa di Borgo Panigale per approdare a Noale.

“Ogni rivale è diverso. Marco (Bezzecchi, ndr.) sta dimostrando un livello altissimo, così come Marc Márquez. Credo che l’obiettivo di Massimo Rivola sia mettermi nelle condizioni di lottare per il Mondiale“, ha dichiarato lo spagnolo a Crash.net.

“In definitiva, penso soprattutto a me stesso e sono convinto che lui farà tutto il possibile per permettermi di vincere. Da questo punto di vista sono tranquillo. Il lavoro svolto, sia a Noale sia in pista, è incredibile. Essere in lotta con Ducati è entusiasmante, ma dobbiamo continuare a lavorare con la stessa intensità“, ha concluso.