Italia agli Europei con veterane e novità. Melnikova guida la Russia, Colas per la Francia, britanniche temibili: la startlist delle qualificazioni

Gli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile si apriranno giovedì 13 agosto con la disputa delle qualificazioni, che metteranno in palio anche le medaglie nel concorso generale individuale. Si preannuncia grande spettacolo a Zagabria (Croazia), dove le varie Nazionali saranno presenti con cinque atlete, ne schiereranno quattro su ogni attrezzo e solo i migliori tre punteggi verranno conteggiati a fini della classifica di squadra.

Il regolamento è il consueto: le migliori otto compagni accederanno alla finale del team event prevista domenica pomeriggio e le migliori otto ginnaste su ogni attrezzo si contenderanno le medaglie negli atti conclusivi di specialità. La somma dei quattro risultati determinerà il podio dell’all-around, il cui scettro sarà ceduto dalla nostra Manila Esposito dopo due affermazioni consecutive (la campana sarà impegnata solo alla trave e al corpo libero).

L’Italia sarà impegnata nella quinta e ultima suddivisione (a partire dalle ore 19.00), con partenza alla trave: già detto di Manila, Elisa Iorio è stata selezionata per parallele asimmetriche e volteggio, mentre Giulia Perotti, July Marano e Anthea Sisio saranno coinvolte sul giro completo (la piemontese e la siciliana potrebbero essere delle outsider). Le azzurre gireranno insieme alla Romania della stella Sabrina Maneca-Voinea, alla Francia della quotatissima Elena Colas, dell’esperta Lorette Charpy e di Morgane Osyssek-Reimer, senza dimenticarsi della Germania di Pauline Schaefer, Lea Marie Quaas e Karina Schoenmaier.

La Gran Bretagna di Ruby Evans, Rebecca Downie, Abigail Martin, Alia Leat e Ruby Stacey ha grandissime ambizioni: sarà da seguire con molto interesse a partire dalle ore 16.30. Alle ore 13.30, invece, nella terza suddivisione, riflettori puntati sulla Russia, acclarata pretendente al trono nel team event, su cui le nostre Fate sono salite nelle ultime due edizioni: corazzata totale con Angelina Melnikova (Campionessa del Mondo all-around), Anna Kalmykova, Liudmila Roshchina, Alena Glotova ed Elizaveta Us, ma in startlist non figura Viktoria Listunova.