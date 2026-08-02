GTWC Europe, Porsche vince di forza race-2 a Magny-Cours
Secondo successo stagionale nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup per la Porsche n. 80 Lionspeed GP di Bastian Buus e Ricardo Feller. I vincitori della 24h di Spa svettano nella race-2 di Magny-Cours, perfetti nella seconda decisiviva parte della prova
Un pit stop perfetto ha permesso alla 992 GT3-R EVO di scavalcare in un solo colpo l’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing, la McLaren n. 59 Garage 59 e l’Audi n. 84 Eastalent Racing, presenti nell’ordine dopo la prima concitate fasi d’azione.
La seconda tappa del GTWC Europe Sprint a Magny-Cours è stata infatti segnata da una bandiera rossa in seguito all’impatto della Ferrari 296 GT3 EVO n. 74 Kessel Racing di Dustin Blattner. L’americano ha colpito violentemente il muro dopo un contatto durante la lotta per il primato in Bronze Cup con la Mercedes AMG GT3 EVO n. 87 Winward Racing di Rinat Salikhov.
Secondo posto assoluto, alle spalle della Porsche n. 80, per la BMW n. 30 WRT di Matisse Lismont/Ignacio Montenegro (Silver Cup) davanti alla Lamborghini n. 96 Rutronik Racing di Luca Engstler/Patrick Niederhauser.
Primo podio in SRO per la Temerario GT3 dopo una bella lotta nel finale contro la Ferrari 296 GT3 EVO n. 50 AF Corse di Thomas Neubauer/Arthur Leclerc, a podio nella giornata di ieri. Negativa prestazione invece per le auto PRO di WRT: la n. 32 e la n. 46.
Kelvin van der Linde/Charles Weerts, tolti dalla pole poco prima della gara per ‘overboost’, hanno dovuto ritirarsi per un contatto durante la corsa, mentre la n. 46 di Valentino Rossi/Max Hesse ha completato in nona piazza.
Prossima prova Sprint del GTWC Europe a Zandvoort a metà settembre, la serie SRO tornerà a fine agosto nel formato Endurance con la 3h Nurburgring.