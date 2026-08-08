Giulio Pellizzari torna a vincere e si rilancia: “Non ho mai smesso di credere in me stesso”

Giulio Pellizzari ha vinto l’ultima tappa della Vuelta a Burgos, imponendosi in salita sul traguardo di Lagunas de Neila e mettendo così una firma d’autore sulla sempre significativa corsa in terra spagnola (classificata di livello Pro, dunque al di sotto di quelle World Tour). Il marchigiano si è lasciato alle spalle la delusione del Giro d’Italia ed è tornato al successo dopo tre mesi di digiuno, visto che non alzava le braccia al cielo da fine aprile, quando dettò legge nella frazione conclusiva del Tour of the Alps e ne conquistò la classifica generale.

Quello odierno è il quinto sigillo da professionista per l’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe, che ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della corsa: “Abbiamo provato a fare del nostro meglio. Sono fiero di quello che è riuscita a fare la squadra in questa corsa. Io non ero in lizza per la vittoria finale e quelli che lo erano si controllavano molto nel tratto finale. Così, ho colto l’attimo“.

Quarto nella classifica generale dell’appuntamento in terra iberica, il 22enne ha poi proseguito nella propria analisi: “È stata una splendida settimana per noi, ci siamo divertiti molto. Per me era la prima corsa dopo un lungo periodo di pausa e all’inizio non mi sentivo benissimo. Però, non ho mai smesso di credere in me stesso e nella mia squadra“.