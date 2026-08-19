Ginnastica artistica oggi in tv, Europei 2026: orari 19 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi mercoledì 19 agosto incominciano gli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile: sarà Zagabria, capitale della Croazia, a ospitare la rassegna continentale, che si è spostata dalla sua abituale collocazione primaverile ed è stata inserita in una finestra di calendario particolare, a seguito della manifestazione femminile disputata la scorsa settimana nella medesima località.

Ad aprire le danze sarà il turno di qualificazione, che assegnerà anche le medaglie del concorso generale individuale: gli atleti che si cimenteranno sui sei attrezzi verranno classificati in questo contesto e, senza una finale dedicata, verrà incoronato il nuovo Re della Polvere di Magnesio, il più completo e solida. L’Italia si presenterà con Yumin Abbadini, Simone Speranza, Ares Federici, Edoardo De Rosa e Riccardo Villa, mentre Gabriele Targhetta gareggerà come individualista (punta alla medaglia al cavallo).

L’Italia scenderà in pedana alle ore 17.45, impegnata nella terza e ultima suddivisione con Gran Bretagna, Francia, Turchia, Svizzera, Germania, Paesi Bassi . La nostra Nazionale punta a rientrare tra le migliori otto per poi difendere il titolo a squadre nella finale di domenica pomeriggio. Da seguire la seconda suddivisione (ore 14.00) con la Russia, Israele, il Belgio e la Grecia e la terza (alle ore 10.00) con la Spagna, la Romania e la Grecia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (mercoledì 19 agosto) agli Europei 2026 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su gymtv.online (per gli abbonati), garantita la diretta live testuale su OA Sport per l’intera durante della competizione.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Mercoledì 19 agosto

10.00-13.30 Qualificazioni seniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), prima suddivisione (con Lituania, Ungheria, Bielorussia, Ucraina, Svezia, Georgia, Spagna)

14.00-17.30 Qualificazioni seniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), seconda suddivisione (con Bulgaria, Russia, Cipro, Norvegia, Israele, Armenia, Irlanda, Belgio, Grecia, Cechia, Portogallo, Islanda)

17.45-21.30 Qualificazioni seniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), terza suddivisione (con Italia, Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Turchia, Finlandia, Gran Bretagna, Croazia, Slovenia, Austria, Germania)

ITALIANI IN GARA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Mercoledì 19 agosto

17.45-21.30 Qualificazioni seniores maschili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), terza suddivisione: Italia (Yumin Abbadini, Ares Federici, Edoardo De Rosa, Riccardo Villa, Simone Speranza; Gabriele Targhetta come individualista)

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: gymtv.online, per gli abbonati (20 euro per l’intero evento).

Diretta testuale: OA Sport.