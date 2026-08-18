Ginnastica artistica, uomini pronti per gli Europei: startlist e ordini di rotazione delle qualificazioni, subito le medaglie

Gli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile si apriranno mercoledì 19 agosto con la disputa delle qualificazioni, che metteranno in palio anche le medaglie nel concorso generale individuale. Si preannuncia grande spettacolo a Zagabria (Croazia), dove le varie Nazionali saranno presenti con cinque atleti, ne schiereranno quattro su ogni attrezzo e solo i migliori tre punteggi verranno conteggiati a fini della classifica di squadra.

Ogni Paese può anche schierare anche un individualista: i suoi riscontri non contribuiranno al risultato della formazione, ma solo per se stesso. Il regolamento è il consueto: le migliori otto compagni accederanno alla finale del team event prevista domenica pomeriggio e le migliori otto ginnaste su ogni attrezzo si contenderanno le medaglie negli atti conclusivi di specialità. La somma dei quattro risultati determinerà il podio dell’all-around, senza passare da una finale dedicata (come ormai succede sempre negli anni pari).

L’Italia sarà impegnata nella terza e ultima suddivisione (a partire dalle ore 17.45), con partenza alla sbarra. Yumin Abbadini, Edoardo De Rosa, Ares Federici, Riccardo Villa e Simone Speranza cercheranno di essere grandi protagoniste e di qualificarsi al maggior numero possibile di finali, per poi proiettarsi verso la finale del team event con l’obiettivo di salire nuovamente sul podio. Gabriele Targhetta punterà tutto sul cavallo con maniglie dopo il bronzo conquistato lo scorso anno.