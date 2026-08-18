Ginnastica e cultura fisicaGiochi del MediterraneoRitmica
Ginnastica artistica e ritmica: i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Tra volti noti e novità
L’Italia sarà grande protagonista negli eventi di ginnastica artistica che animeranno i Giochi del Mediterraneo 2026, competizione multisportiva riserva ai Paesi che affacciano sul Mare Nostrum. L’appuntamento è a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per dominare, anche grazie alla presenza di nomi di un certo spessore.
Tra le donne emergono Angela Andreoli (argento con la squadra alle Olimpiadi di Parigi 2024, in ripresa da un infortunio), Sofia Tonelli (medagliata alla trave agli Europei 2025, anch’ella in recupero da un problema fisico), Benedetta Gava (eccellente al volteggio), la solida Emma Fioravanti e due promesse come Eleonora Calaciura e Artemisia Iorfino.
CONVOCATI ITALIA GINNASTICA GIOCHI MEDITERRANEO
GINNASTICA ARTISTICA
UOMINI
Tommaso Brugnami
Ivan Brunello
Matteo Levantesi
Stefano Patron
Diego Vazzola
Niccolò Vannucchi
DONNE
Eleonora Calaciura
Benedetta Gava
Artemisia Iorfino
Sofia Tonelli
Emma Fioravanti
Angela Andreoli
GINNASTICA RITMICA
Viola Sella
Margherita Fucci