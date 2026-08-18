Ginnastica artistica e ritmica: i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Tra volti noti e novità

L’Italia sarà grande protagonista negli eventi di ginnastica artistica che animeranno i Giochi del Mediterraneo 2026, competizione multisportiva riserva ai Paesi che affacciano sul Mare Nostrum. L’appuntamento è a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per dominare, anche grazie alla presenza di nomi di un certo spessore.

Tra le donne emergono Angela Andreoli (argento con la squadra alle Olimpiadi di Parigi 2024, in ripresa da un infortunio), Sofia Tonelli (medagliata alla trave agli Europei 2025, anch’ella in recupero da un problema fisico), Benedetta Gava (eccellente al volteggio), la solida Emma Fioravanti e due promesse come Eleonora Calaciura e Artemisia Iorfino.

CONVOCATI ITALIA GINNASTICA GIOCHI MEDITERRANEO

GINNASTICA ARTISTICA

UOMINI

Tommaso Brugnami

Ivan Brunello

Matteo Levantesi

Stefano Patron

Diego Vazzola

Niccolò Vannucchi

DONNE

Eleonora Calaciura

Benedetta Gava

Artemisia Iorfino

Sofia Tonelli

Emma Fioravanti

Angela Andreoli

GINNASTICA RITMICA

Viola Sella

Margherita Fucci