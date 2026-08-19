Frederic Vasseur: “A Zandvoort sarà un weekend serrato, dobbiamo sfruttare tutte le opportunità”

La lunga pausa estiva è ormai alle spalle. Il Circus della F1 è pronto a riaccendere i motori a Zandvoort, nei Paesi Bassi, dove nel prossimo fine settimana andrà in scena il round che inaugurerà la seconda parte del Mondiale. La prima metà della stagione ha visto Kimi Antonelli e la Mercedes imporsi con ritmo e continuità, lasciando agli avversari il compito di recuperare terreno nella corsa all’iride.

Per la Ferrari, la ripresa rappresenta un passaggio importante. Il campionato si sta infatti sviluppando all’interno di uno scenario reso ancora più complesso dal cambiamento regolamentare, che ha richiesto ai team capacità di adattamento e un lavoro di sviluppo particolarmente mirato. La scuderia di Maranello proverà dunque a ripartire dall’appuntamento olandese con l’obiettivo di migliorare la propria competitività e mantenere aperta una lotta per il titolo che, al momento, appare decisamente complicata.

A delineare l’approccio della Ferrari è stato il Team Principal Frederic Vasseur, che ha sottolineato la necessità di affrontare la seconda parte della stagione con la stessa filosofia adottata finora: “Zandvoort segna l’inizio della seconda parte della stagione: il nostro approccio resta lo stesso, affrontare una gara alla volta e concentrarci su noi stessi. Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per quella che ci aspettiamo essere una competizione molto serrata” (fonte: sito ufficiale della Ferrari).

Il weekend olandese presenterà inoltre una difficoltà aggiuntiva legata al formato Sprint. I team avranno infatti una sola sessione di prove libere a disposizione prima della Sprint Qualifying, riducendo sensibilmente il margine di errore nella preparazione delle vetture. Un aspetto sul quale Vasseur ha posto particolare attenzione: “Come sempre con il formato Sprint, avremo a disposizione una sola sessione di prove libere prima della Sprint Qualifying, il che rende ancora più importante la preparazione e il fatto di riuscire a fare tutto nel modo giusto fin dai primi giri“.

Il circuito di Zandvoort, con le sue caratteristiche tecniche, rappresenterà quindi un banco di prova significativo tanto per i piloti quanto per le monoposto. “Zandvoort è una pista impegnativa sia per i piloti sia per le vetture e il nostro obiettivo sarà metterci nelle migliori condizioni possibili per sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno“, ha aggiunto il Team Principal della Ferrari.