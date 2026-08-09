Francesco Pernici outsider agli Europei dopo aver battuto il record di Fiasconaro: gli avversari nelle batterie degli 800

Francesco Pernici sarà uno dei più attesi outsider agli Europei 2026 di atletica e sarà protagonista già nella giornata di lunedì 10 agosto (alle ore 12.03), quando sarà impegnato nelle batterie degli 800 metri in quel di Birmingham. Il 23enne bresciano si presenterà all’evento più importante della stagione dopo aver scritto una pagina di storia dell’atletica tricolore: aver ritoccato il record nazionale dei due giri di pista, superando Marcello Fiasconaro dopo 53 anni (il primato più longevo del nostro movimento).

L’azzurro ha corso in 1:43.60, è il numero 10 del ranking continentale e può stupire, sciorinando il suo stile di corsa propositivo e all’attacco, anche se in questa occasione dovrà cercare di essere più accorto e scaltro tatticamente. Si incomincerà con il primo turno: passeranno alle semifinali del 12 agosto i migliori tre classificati di ogni batteria e i quattro migliori tempi di ripescaggio. Non dovrebbero esserci particolari problemi per il nostro portacolori, ma occorrerà prestare la massima attenzione.

Francesco Pernici, reduce dal trionfo agli Assoluti, dove ha poi chiesto la mano alla fidanzata, incrocerà il francese Corentin le Clezio (1:44.67), l’olandese Ryan Clarke (1:44.72), il britannico Alex Botteril (1:44.16), il polacco Maciej Wyderka (1:43.97) e, soprattutto, lo spagnolo David Barroso (anch’egli capace di 1:43.60 in stagione). Completano il lotto lo sloveno Jan Vukovic (1:46.11) e lo svizzero Ivan Pellizza (1:45.91).

Giovanni Lazzaro (1:44.59) correrà nella prima batteria, dove spiccano l’irlandese Mark English (numero 3 del ranking), il belga Eliott Crestan (numero 4) e il croato Marino Bloudek (numero 9). Catalin Tecuceanu, bronzo due anni fa a Roma, si cimenterà nella seconda batteria, dove si notano subito tre uomini quotati per le medaglie: lo spagnolo Mohamed Attaoui (numero 2), il britannico Ben Pattison (6) e il francese Yanis Meziane (8).