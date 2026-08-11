Francesco Inzoli: “Penso di aver fatto qualche errore di troppo. Non sento di aver massimizzato”

Franceso Inzoli si è classificato sesto nella finale del salto in lungo maschile agli Europei senior 2026 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Birmingham, in Gran Bretagna: l’azzurro, a lungo quarto, proprio nell’ultima serie ha perso due posizioni ed ha tracciato un bilancio di quanto fatto ai microfoni di Rai 2 HD.

L’analisi della finale: “È stata una gara molto complicata sin dalla partenza, comunque erano condizioni molto diverse rispetto a quelle di ieri. Ho cercato di dare il mio massimo, comunque penso di aver fatto qualche errore di troppo. Non sento di aver massimizzato quello che potevo fare oggi, comunque è la prima finale tra i grandi, penso che poteva andare meglio, ma sono comunque contento, so che ho dato il massimo, e anche se non è arrivato quello che volevo comunque ne son fiero“.

Sul forte vento contrario che ha battuto la pedana questa sera: “Tendenzialmente le condizioni sono le stesse per tutti, quindi sicuramente non è una scusa. Ci sta di dover imparare a gestire così tante situazioni, comunque è la mia prima volta che si gareggia in queste condizioni, quindi ci sono state un po’ di difficoltà anche per quello, però comunque è tutta esperienza“.