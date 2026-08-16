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Flag football, Italia femminile ai margini della top ten ai Mondiali. Oro al Canada
L’Italia femminile chiude all’11° posto i Mondiali 2026 di flag football: a Dusseldorf, in Germania, le azzurre superano l’Australia per 26-20 nella finale di consolazione e terminano a ridosso della top ten. Oro al Canada, che in finale batte gli Stati Uniti, mentre alle Olimpiadi va anche il Messico, terzo.
Nella finale per l’oro il derby nordamericano premia il Canada, che negli ultimi minuti soffre ma batte gli Stati Uniti con il punteggio di 27-20, mentre la medaglia di bronzo va al Messico, che piega la Gran Bretagna per 20-19 e stacca anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, dato che gli USA sono qualificati di diritto come Paese ospitante.
Le azzurre, eliminate al termine della prima fase a gironi e retrocesse nel tabellone per il 9° posto, dopo aver sfruttato il forfait della Nigeria ai quarti, in semifinale hanno ceduto al Giappone per 24-41, disputando così la finale per l’11° posto, vinta contro l’Australia per 26-20.