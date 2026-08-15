Finlandia favorita per l’oro nella Maratona femminile degli Europei: azzurre outsider da podio

Nella mattinata di domenica 16 agosto si terrà la maratona femminile dei Campionati Europei di atletica 2026, in apertura dell’ultima giornata della manifestazione. Il percorso avrà partenza e arrivo in quel di Victoria Square con un circuito di cinque chilometri da completare per otto volte nel centro di Birmingham che si sviluppa lungo Colmore Row, Church Street, Holliday Street, Granville Street, Sheepcote Street, Sand Pits, Ludgate Hill, Charlotte Street e Warstone Lane.

L’Italia spera di competere per le medaglie o quantomeno per dei piazzamenti di prestigio schierando quattro atlete: Giovanna Epis, Rebecca Lonedo, Alessia Tuccitto e Sofiia Yaremchuk. La favorita della vigilia per il successo non può che essere la finlandese Alisa Vainio, quinta classificata ai Mondiali di Tokyo 2025 e vincitrice a febbraio della Maratona di Siviglia con un crono di 2:20.39 che l’ha proiettata al settimo posto delle liste continentali all-time.

Tra le avversarie principali della finnica saranno al via le spagnole Fatima Nafie, Meritzell Soler ed Ester Navarrete, le padrone di casa britanniche Abbie Donnelly, Natasha Wilson e Rose Harevey, le tedesche Laura Hottenrott e Fabienne Konigstein.

In questo gruppo di possibili candidate al podio figurano anche le azzurre Yaremchuk (primatista nazionale di maratona con le 2h23:14 di Londra 2025 ma assente dalle competizioni quest’anno) e Lonedo (grande salto di qualità a febbraio con le 2h24:28 di Siviglia), mentre la veterana Epis rappresenta una vera incognita dopo l’infelice uscita di marzo nella 42 km di Barcellona.