Felix Gall raggiante dopo la Vuelta a Burgos: “Prima vittoria in classifica generale per me, ora la Vuelta a España”

Una vittoria che non può che dare fiducia. Come sappiamo, Felix Gall ha vinto la Vuelta a Burgos 2026. Una competizione ben condotta quella dell’austriaco, capace di prendere la leadership della classifica generale dopo la terza frazione, ottenendo poi il successo finale.

Visibilmente soddisfatto, il corridore si è detto contento per la settimana condotta, a suo dire particolarmente importante in vista della Vuelta a España 2026, in scena dal 22 agosto al 13 settembre, con l’obiettivo concreto di poter essere uno dei protagonisti principali:

“Come previsto la tappa finale è stata una grande battaglia, con una tappa molto dura e una salita finale estremamente ripida, del tipo che si trova solo in Spagna – ha detto Gall – Sono felicissimo perché è la mia prima vittoria in classifica generale ed è un vero traguardo. Ho fatto un ottimo ritiro in altura all’Arc 1950 e sono venuto direttamente qui”.

Gall ha poi terminato: “Oscar Onley e Giulio Ciccone sono corridori molto forti, è stata una grande lotta ma siamo riusciti a gestirla bene con la squadra e sono contento che abbia dato i suoi frutti. Ho acquisito molta fiducia questa settimana, ora passerò qualche giorno a casa prima di partire per la Vuelta”: