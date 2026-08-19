Carlos Sainz rinnova con Williams: il pilota spagnolo si lega al team di Grove

Carlos Sainz continuerà la sua avventura in F1 con la Williams. La scuderia di Grove ha ufficializzato il rinnovo pluriennale del pilota spagnolo, confermando così la volontà di proseguire insieme il percorso iniziato nel 2025. L’annuncio arriva a un giorno di distanza da quello relativo ad Alex Albon: la Williams ha scelto dunque di blindare entrambi i propri piloti, nonostante le difficoltà incontrate con la FW48.

La conferma di Sainz non era così scontata. Dopo un 2025 in crescita, l’avvio della nuova stagione ha evidenziato limiti prestazionali e qualche difficoltà nello sviluppo della vettura, elementi che avevano alimentato dubbi sul futuro dello spagnolo. Alla fine, però, ha prevalso la fiducia nel progetto e nel lavoro di James Vowles.

“Credo fermamente nelle persone che compongono questa squadra“, ha spiegato Sainz, ribadendo la propria convinzione nelle potenzialità della Williams e negli investimenti effettuati dal team. L’obiettivo resta quello di “invertire la rotta insieme” e riportare la squadra “al posto che le spetta“.

Vowles, dal canto suo, ha sottolineato il peso specifico di Sainz all’interno del progetto, definendone “estremamente preziosi” sia il talento in pista sia la dedizione mostrata in fabbrica. Per il Team Principal, il madrileno è ormai “un leader di questa squadra” e condivide pienamente l’ambizione della Williams. Insieme ad Albon, secondo Vowles, forma “una delle formazioni più forti sulla griglia di partenza“.

Il rinnovo ha però anche un effetto diretto sul mercato. La Williams era stata indicata nelle scorse settimane come una delle possibili destinazioni di Sergio Perez, soprattutto in caso di mancata conferma di Sainz. Con la permanenza dello spagnolo e quella di Albon, le porte di Grove si chiudono quindi definitivamente al messicano.

Per Sainz, inoltre, le alternative concrete non erano molte. I top-team hanno già definito gran parte dei propri piani e l’unico progetto potenzialmente interessante nel medio-lungo periodo, quello dell’Aston Martin, resta legato alla presenza di Fernando Alonso. La scelta di restare in Williams diventa così anche una scommessa sul futuro: l’iberico ha deciso di continuare a credere nel progetto di Grove, mentre la squadra si affida alla sua esperienza per provare a trasformare le ambizioni in risultati.