Europei nuoto 2026: Ludovico Blu Art Viberti cerca la definitiva consacrazione nella rana internazionale

Ludovico Viberti cerca la definitiva consacrazione nella scena internazionale. Agli Europei di Parigi il torinese avrà per la prima volta l’occasione di testarsi, da detentore del record italiano in carica nei 50 rana, in una kermesse così importante. Il 24enne classe 2002, reduce da una stagione sfortunata segnata da un serio infortunio alla lombalgia (diagnosticata a gennaio con discopatia e ernia), arriva alla piscina di Saint Denis con una preparazione parziale, ma che lo ha comunque portato a grandi risultati già al Settecolli di Roma.

Sebbene il nuotatore allenato da Antonio Satta non sia riuscito a costruire un 100 rana degno delle sue capacità, gara che lo ha portato al quinto posto ai Mondiali 2025, la distanza corta ha mostrato tempi di assoluto rilievo. Lo scorso 26 giugno a Roma, proprio nella rassegna romana che ospita alcuni dei migliori velocisti europei, Viberti ha nuotato 26.69 e 26.74, confermandosi come il sesto nuotatore europeo più veloce della stagione 2026. Tempi che, sebbene non ai livelli del suo record personale e italiano di 26.27 stabilito il 27 giugno 2025 (ancora oggi terzo tempo di sempre nella specialità), testimoniano il ritorno a buoni livelli dopo i mesi di stop forzato.

Come ha confessato lo stesso Viberti in una recente intervista, il percorso verso gli Europei non è stato facile. «A gennaio la discopatia e l’ernia hanno presentato il conto. Mi sono dovuto fermare a lungo, poi dopo gli Assoluti poco a poco abbiamo ripreso l’allenamento. Ma è stata una corsa contro il tempo, già solo per qualificarmi», ha dichiarato il Centro Nuoto Torino a Torino Cronaca.

Nonostante il fisico non fosse ancora al top della forma, l’atleta delle Fiamme Oro ha saputo cogliere i segnali positivi dal Settecolli: «Il Settecolli mi ha dato le risposte che cercavo anche se è chiaro che mi manca una parte di preparazione. In ogni caso sono già felicissimo così». I 50 rana rappresentano la distanza sulla quale Viberti può dire di avere grandi possibilità, sebbene il favorito assoluto rimane Simone Cerasuolo, suo connazionale.

La classifica europea 2026:

Simone Cerasuolo (ITA) — 26.51 (Riccione, 18 aprile) Ivan Kozhakin (RUS) — 26.52 (Roma, 26 giugno) Melvin Imoudu (GER) — 26.57 (Berlino, 25 aprile) Adam Peaty (GBR) — 26.64 (Londra, 15 aprile) Koen de Groot (NED) — 26.68 (Eindhoven, 2 luglio) Ludovico Viberti (ITA) — 26.69 (Roma, 26 giugno)

Cerasuolo arriva a Parigi come il miglior europeo della stagione e con riscontri numerici decisivi: lo scorso anno ha vinto i Campionati Italiani in 26.59, per poi abbassare il personale a 26.42 in semifinale mondiale, conquistando il titolo di campione del mond davanti a Prigoda e Qin Haiyang. Quest’anno ha vinto anche i 50 rana ai Campionati Europei in vasca corta, confermandosi come l’uomo da battere.

Da non dimenticare anche il ritorno su tempi competitivi del pluricampione mondiale Adam Peaty. L’inglese detiene il record mondiale in 25.95 (2017) ed è stato dominante agli Europei dal 2014 al 2022, dopo il quale, a causa di un grave infortunio al piede, ha fatto fatica a ripresentarsi come lo stesso Peaty. Quest’anno il suo miglior tempo è 26.64 (Londra, 15 aprile), il più veloce dal 2021.

Con il ritorno dei russi poi, anche Ivan Kozhakin, presenterà una minaccia. Con il suo 26.52 di Roma si posiziona come secondo europeo della stagione, con un personale da 26.46. Il campione europeo in carica dei 100 rana, il tedesco Melvin Imoudu, profondamente legato a Viberti da quando si giocò il posto per la finale olimpiadi dei 100 rana a Parigi 2024, avendo la meglio sull’azzurro, ha realizzato il suo miglior tempo di sempre lo scorso aprile, nuotando un ottimo 26.64.

Per quanto riguarda il contingente italiano, Viberti dovrà scontrarsi con, il campione del mondo Cerasuolo e il campione olimpico Martinenghi, in una sfida che avrà implicazioni dirette: soltanto due italiani potranno accedere alle semifinali. Gli azzurri della rana non sono però nuovi a questo tipo di situazione, in quanto ci hanno abituato ormai da anni a un livello più che elitario.

Una pressione aggiuntiva per il torinese, sarà la fame di riscatto sviluppata dopo essere rimasto fuori dai Mondiali 2025 di Singapore nella sua gara migliore, nonostante il record italiano realizzato in finale B al Settecolli 2025 (la qualificazione avveniva solo attraverso i risultati nuotati in finale A).

Programma gare di Viberti agli Europei