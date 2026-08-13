Europei nuoto 2026, il programma di domani (14 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara

Vanno avanti senza soluzione di continuità gli Europei senior 2026 degli sport acquatici: domani, venerdì 14 agosto, si terrà la quinta giornata di gare riservata totalmente al nuoto in corsia. A Parigi, in Francia, la sessione mattutina partirà alle ore 9.30, mentre la sessione serale scatterà alle ore 18.30.

Nelle batterie del mattino andranno in scena sette specialità, con un totale di 21 italiani in vasca, dei quali 17 impegnati nelle prove individuali più un quartetto all’opera in staffetta, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per cinque semifinali e per l’assegnazioni di medaglie e titoli in sei finali.

Le gare degli Europei senior 2026 di nuoto in corsia saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2026

Venerdì 14 agosto

Sessione mattutina

9.30 NUOTO Batterie 50m stile libero donne – Elena Capretta, Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Emma Virginia Menicucci

9.44 NUOTO Batterie 50m rana uomini – Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti

10.01 NUOTO Batterie 100m dorso donne – Costanza Cocconcelli, Federica Toma

10.18 NUOTO Batterie 200m farfalla uomini – Federico Burdisso, Andrea Camozzi, Alberto Razzetti

10.34 NUOTO Batterie 200m misti donne – Chiara Della Corte, Anita Gastaldi, Anna Pirovano

10.47 NUOTO Batterie staffetta 4x100m stile libero mista – Italia

11.00 NUOTO Batterie 1500m stile libero uomini – Luca De Tullio, Matteo Diodato

Sessione serale

18.30 NUOTO Finale 100m farfalla donne

18.36 NUOTO Finale 200m stile libero uomini

18.43 NUOTO Finale 200m rana donne

18.50 NUOTO Semifinali 100m dorso donne

18.59 NUOTO Semifinali 50m rana uomini

19.18 NUOTO Semifinali 50m stile libero donne

19.25 NUOTO Semifinali 200m farfalla uomini

19.35 NUOTO Semifinali 200m misti donne

19.51 NUOTO Finale 50m dorso uomini

19.56 NUOTO Finale 1500m stile libero donne

20.16 NUOTO Finale staffetta 4x100m stile libero mista

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.

Diretta testuale: OA Sport.