Europei Canoa slalom Under 23/Juniores, Elena Micozzi brilla d’argento nella C1 femminile Under 23

La penultima giornata di gare degli Europei di canoa slalom Under 23/Juniores, manifestazione che si concluderà domani a Epinal, in Francia, è dedicata alla canadese. Elena Micozzi illumina la giornata azzurra con lo splendido argento nella gara Under 23 femminile.

Nella finale della categoria Juniores femminile la ceca Valentyna Kocirova chiude il percorso netto in 97.39 e conquista la medaglia d’oro. Alle sue spalle si piazzano la tedesca Nova Moller, staccata di 6.70, e la francese Margot Lapeze, bronzo con +8.38 di distacco. L’azzurra Vittoria Cuingnon chiude quattordicesima in semifinale e manca di poco il pass per l’ultimo atto.

Nella categoria Juniores maschile il transalpino Leo Roye vince il titolo continentale con un percorso netto completato in 85.91 davanti al connazionale Cyrian Menuat, argento, e al ceco Tomas Indruch, bronzo. Buona prova complessiva per gli azzurri: Riccardo Pontarollo chiude sesto davanti a Lars Aaron Senoner, settimo, e a Dennis Fina, ottavo.

Nella gara dedicata alla categoria Under 23 femminile Elena Micozzi conquista una splendida medaglia d’argento. L’azzurra chiude la propria prova in 100.80 e deve arrendersi in volata alla tedesca Christin Heydenreich, oro in 100.77. Completa il podio la spagnola Nora Lopez, terza in 100.96.

Nell’Under 23 maschile il francese Titouan Estanguet trionfa in 83.24 davanti al connazionale Mewen Debliquy, secondo a + 0.14, e al ceco Adam Kral, terzo con un distacco di +2.18. Martino Barzon, il migliore degli azzurri, termina la sua prova in ottava posizione con un distacco di +6.35.