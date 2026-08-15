ESPLODE ANITA GASTALDI! Argento nei 200 misti, un nome nuovo per l’Italia!

Anita Gastaldi ha fatto letteralmente saltare il balco nell’ultimo atto dei 200 misti femminili agli Europei di nuoto in corsia 2026. L’italiana ha disputato una finale formidabile, nuotando in maniera impeccabile in tutti e quattro gli stili e regalando all’Italia un argento inaspettato alla vigilia. È la seconda medaglia della storia nei misti femminili per il Bel Paese in una rassegna continentale ad 8 anni di distanza dall’argento di Ilaria Cusinato a Glasgow nei 400.

In una finale equilibratissima e senza padrone, la piemontese ha avuto il grande merito di crederci fin dal primo metro e di restare nelle prime posizioni fino all’ultima vasca. La classe 2003 ha poi sprigionato tutte le restanti energie nella frazione a stile libero, recuperando due posizioni e stampando il crono di 2’10″07, suo primato personale.

Non era la favorita per l’oro Ellen Walshe che però è stata oggi la più caparbia soprattutto nel finale. L’irlandese ha sverniciato tutte le avversarie nell’ultima vasca a stile ed ha conquistato il titolo, il secondo dopo i 400 misti, con il crono di 2’09″81. Deve accontentarsi del bronzo, a tre centesimi da Gastaldi, la belga Roos Vanotterdijk. Finiscono addirittura fuori dal podio le due britanniche Abbie Wood, quarta in 2’10″17 e Amalie Smith, sesta in 2’10″56. In mezzo la polacca Justine Anna Kozan, quinta in 2’10″55. Settima la campionessa di Belgrado 2024 Anastasia Gorbenko (2’10″70). Ultima la spagnola Alba Vazquez Ruiz (2’10″99).