Equitazione, parte dai Mondiali la missione dell’Italia: la qualificazione olimpica con la squadra manca da Atene 2004

Tutto pronto ad Aquisgrana, in Germania, per le gare del salto ostacoli, previste all’interno della seconda settimana dei Mondiali 2026 di equitazione (assieme alla specialità paralimpica del paradressage ed a quella non olimpica degli attacchi): dal 19 al 23 agosto si distribuiranno le medaglie nella gara a squadre (finale venerdì 21), che assegna anche 7 pass olimpici, ed in quella individuale (finale domenica 23).

L’Italia, che manca dalla gara a squadre delle Olimpiadi nel salto ostacoli dell’equitazione da Atene 2004, sarà al via con cinque binomi: Piergiorgio Bucci su Hantano, Emanuele Camilli su Chacareno PS, Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, Giampiero Garofalo su Querido van’t Ruytershof e Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle. Non è stato comunicato chi sarà l’individualista della formazione azzurra.

Saranno 31 le Nazioni in gara, ovvero Portogallo, Paesi Bassi, Arabia Saudita, Ungheria, Egitto, Australia, Norvegia, Emirati Arabi Uniti, Svizzera, Turchia, Brasile, Svezia, Polonia, Giappone, Austria, Colombia, Nuova Zelanda, Irlanda, Francia, Argentina, Sudafrica, Germania, Israele, Spagna, Canada, Italia, Belgio, Danimarca, Messico, Stati Uniti e Gran Bretagna.

Al netto degli Stati Uniti, qualificati di diritto per le Olimpiadi in quanto Paese ospitante, saranno 30 le Nazioni che si contenderanno i 7 pass per i Giochi di Los Angeles 2028: ogni Paese qualificherà 3 binomi per la gara individuale, prendendo parte anche alla prova a squadre. Qualora gli USA dovessero essere in una delle prime sette posizioni della classifica, anche l’ottava andrà alle Olimpiadi.

Per quanto concerne la prova individuale, che assegnerà le medaglie domenica 23, saranno nel complesso 166 i binomi in gara, per un totale di 50 Paesi rappresentati: la prima qualifica si terrà mercoledì 19, mentre la seconda sarà spalmata su due giornate, giovedì 20 e venerdì 21, al termine della quale, oltre ai 25 binomi finalisti, verrà definita anche la classifica a squadre.